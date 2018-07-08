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殺破狼周運勢／金牛可望脫離邊緣人 天秤可能被挖角跳槽

2018-07-08 00:00聯合新聞網 殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／ingimage
殺破狼星座運勢。 圖／ingimage
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殺破狼2018年7月9日~7月15日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入工作宮位，同時在志業宮位的冥王星受到日蝕的影響，工作面臨異動，目前正在一個空窗期，可以趁這段時間好好放個長假休息。某些白羊座會毅然決然辭職，尋求更好的出路，即便還沒找到新工作也無所謂。

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，家宅面臨異動，可能因為工作需要，必須要離家與搬家，或是辭職回鄉重新發展。此時要特別注意與家人之間的關係，容易吵架，或是某些家人的狀況令你特別擔憂。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到財務宮位的木星影響，與某些朋友或是團體在財務上有糾紛，甚至因此對簿公堂。有些白羊座會覺得與週遭的人價值觀格格不入，會想脫離某些小圈圈。

感情運方面，在戀愛宮位的水星受到木星影響，與戀愛對象有些溝通不良的問題，雖然彼此都會用一些方式討對方歡心，卻會發現給的東西不是彼此想要的，雙方感覺沒有默契。

健康運方面，金星進入健康宮位，室內外溫差過大，容易因此著涼感冒。同時疾厄宮位的木星受到火星與水星的影響，肝功能不佳，容易勞累，須避免熬夜與喝酒以及過度依賴藥物。

金牛座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的海王星相位良好，這會是個可以脫離邊緣人的美好夏天，藉由旅行以及學習新的技藝，會認識許多志同道合的新朋友，同時可尋找到你個人獨特的天份。

旅行運佳，日蝕發生在旅行宮位，會啟程到外地進行一個旅行計劃，可能是打工渡假，或是用非常少的預算當一個背包客，瀏覽異地特別的風景。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星進入戀愛宮位，單身的金牛座可望在夏季邂逅新戀情，遇見令你怦然心動的人物。已經有伴侶的金牛座，在感情宮位的木星受到志業宮位的火星影響，為了要進入婚姻關係中，正考慮放棄目前的工作，陷入兩難。

交通運方面，日蝕發生在交通宮位，交通工具可能因為某些因素壽終正寢，需要買新車。此時要特別注意交通安全，被開罰單以及與人發生交通糾紛的機率也較高。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的木星影響，不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友，工作的不順利與沒效率，很多都是被合作的夥伴所拖累，然而你卻無法拒絕夥伴的情緒勒索，一直在處理許多沒意義的事情。

雙子座：

整體運勢：

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會有一筆預算好好修繕一下房子，即便不用重新油漆或是裝潢，也可能會想買新傢俱或是新的家電，同時淘汰一些已經不堪使用的居家用品。

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，工作收入會有一個重要的變化，某些雙子座會從本業轉換到副業，砸下大量資金投資，收入暫時會較為不穩定，但對於新事業的前景非常看好。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到海外宮位的火星影響，職務面臨需要長駐與外派到異地的需求，薪資也會比以前高出許多，但對於離開舒適圈，會令你陷入天人交戰。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到健康宮位的木星影響，出門在外，容易有水土不服的現象，或是在身體不佳的狀況下必須遠行，需把常備藥品待在身邊。

巨蟹座：

整體運勢：

旅行運佳，金星進入旅行宮位，終於能好好放鬆休假，會在此時決定一個食宿豪華的旅程，讓你玩得十分愉快，甚至會有一些特別的邂逅，遇見令你怦然心動的對象。

面試運佳，金星進入面試宮位，相位良好，不論是要進入研究單位，或是需要進入職場的巨蟹座來說，此時面試會非常討喜，很快就會錄取進入理想的單位。

本週須注意的部分：

感情運方面，日蝕發生在命宮，與感情宮位的冥王星呈現對分相位，這個時候，情緒的起伏非常大，容易對喜歡的人造成壓力，此時提醒巨蟹座的人，對待越是重要的人，情緒管理要越好，一點點的不受控，會使你失去對方。

健康運方面，日蝕發生在命宮，情緒起伏較為劇烈，容易衝動行事造成意外，同時要留意心血管方面的疾病，盡量避免劇烈的運動，增加心臟的負荷，同時當心太熱中暑、熱衰竭。

工作運方面，日蝕發生在命宮，與夥伴宮位的冥王星呈現對分相位，目前做出的任何決定，都可能使職場間的合作關係產生變化，必須步步為營，才不會因此失去重要的工作夥伴。

獅子座：

整體運勢：

金錢運佳，金星進入金錢宮位，同時在財務宮位的海王星相位良好，投資理財得宜，荷包豐收。即便是沒有投資習慣的獅子座，也會接到許多賺外快的機會，手上會有餘裕的金錢可以做昂貴的消費，在物質生活上較為奢侈。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與太陽有良好連結，家中喜事連連，可能會有新成員加入，或是有盛大的活動，會一起出門旅行，以及慶祝一些事件。某些獅子座會在此時置產購屋，此時正準備入厝。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星相位不良，情緒起伏較為劇烈，一些爭執不但無法確立自己在對方心中的地位，還可能因此造成嚴重的裂痕，此時對待越是重要的人，情緒管理要越好。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到日蝕影響，職場上除了要克盡職守，還須謹慎行事，一些缺失容易被放大檢視，嚴重的話甚至會被資遣。此時工作壓力較大，有過勞的現象，當心身體爆發一些問題，必須把工作停下來休養。

健康運方面，在命宮的水星受到木星影響，雖是炎炎夏日，也容易因為室內外溫差過大，導致著涼感冒，引發呼吸系統的病變，出門請多帶件薄外套。

處女座：

整體運勢：

旅行運方面，在旅行宮位的木星與人際關係宮位的太陽有良好連結，身邊的某些親朋好友與你都想到某個景點朝聖，此時會有機會揪團成功，一起出門旅遊。

面試運方面，在面試宮位的木星與人際關係宮位的太陽有良好連結，面試新工作會遇到同校畢業的學長（姊），或是重要人士的推薦，使你順利進入某個單位。

本週須注意的部分：

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，此時面臨必須離開人際關係的舒適圈，到一個陌生的團體生活，感到不安。某些處女座會因為一些情感上的糾紛與不愉快，與某些朋友漸行漸遠，不再往來。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到日蝕的影響，某個人對你的表白，讓你心動不已，然而，你或是對方可能身邊已經有固定伴侶了。某些處女座可能會發現對方有出軌的徵兆，而第三者可能是你所熟識的朋友。

工作運方面，在工作宮位的火星受到木星與天王星影響，工作上有許多突發狀況，都必須親自到外地解決，工作量大幅增加，一些例行公事常常需要加班才能完成。

健康運方面，火星在健康宮位持續退行，身體上有些問題一直無法痊癒，甚至有惡化的現象，可能要動手術治療。此時要當心血光之災，容易有意外傷害，一些舊傷口容易發炎，當心急性疾病爆發，會是身體狀況頻頻的時期。

天秤座：

整體運勢：

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，職務面臨重大的調整，可能轉調到別的單位去。某些天秤座會被別的公司挖角，或是在此時轉換跑道跳槽，進入更好的工作環境工作。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與太陽有良好連結，薪資有調整的趨勢，對於目前的工作不太滿意者，可與老闆談調薪。某些天秤座除了正職之外，還找到一份不錯的兼差，荷包會賺進許多額外的收益。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到在志業宮位的日蝕影響，可能會因為工作的因素需要搬家或離家。某些天秤座家中有人需要你費心照顧，工作與家庭兩頭燒，此時可能為了家庭因素辭職。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到天王星與木星的影響，貧賤夫妻百事哀，雙方容易因為經濟因素有些爭執，這些不愉快的累積，可能會造成兩人的情感越吵越淡，分手會是心中不得不考慮的選項。

天蠍座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，金星進入人際關係宮位，在不利的處境中，會伸出援手的人，往往是你意想不到的朋友，某些人會站在你的立場為你說些公道話，使你的危機被解除。

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，會啟程出發到海外旅遊、打工度假、留學、工作、出差，這個遠行的決定會帶來新的視野，有可能影響你未來的某些決定。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的海王星相位良好，曖昧或許讓人受盡委屈，但你卻深深地沈醉在快樂痛苦的邊緣。有伴侶的天蠍座，在感情宮位的天王星受到在家宅宮位的火星影響，雙方會因為家人或是家宅的問題有許多歧見，常常爭吵不休。

工作運方面，在志業宮位的水星受到木星影響，職場上與人溝通不良，執行工作的效率不彰，還有很多流言蜚語，感覺四面楚歌，目前正處在低潮期。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到木星與天王星影響，家中正處於多事之秋，居家可能有許多問題需要修繕，與家人之間的關係也較為緊繃，某些家人的狀況不太好，令你有些憂心，爐火與電器使用的安全要注意，門戶要當心被宵小闖入。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入志業宮位，同時在工作宮位的天王星火星影響，臨時必須要出差處理一個任務，看似艱難，卻出乎意料地順利，凱旋而歸。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與太陽有良好相位，可能會把家中多出的房間或是手上的房地產出租，會找到不錯的租客或室友。某些射手座的家人會在經濟上給予你奧援，讓你生活暫時無後顧之憂。

本週須注意的部分：

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，受到冥王星影響，某項不斷虧損的投資必須在此時停損了，否則會背負龐大的負債。沒有投資習慣的射手座，可能會分期付款購買某樣昂貴的東西，得勒緊褲帶過日子。

感情運方面，日蝕發生在慾望宮位，某些以肉體關係確認的情感，越來越覺得不對勁，對方似乎是個恐怖情人，或是有嚴重的控制慾。此時不要尋求一夜情，容易惹上爛桃花。走在路上要當心被色狼性騷擾。

摩羯座：

整體運勢：

遠行運佳，金星進入遠行宮位，此時出遠門好好放鬆一下身心靈，會有一個十分愉快的假期，食宿會非常豪華舒適，某些摩羯座會在此時決定到海外打工度假、留學或是被外派，在外會十分順利地找到落腳處。

面試運佳，在面試宮位的海王星與在人際關係宮位的木星有良好連結，可能會經由有力人士的引薦，順利進入理想的單位。某些摩羯座在面試時，會巧遇過去的學長（姊）與同學，相談甚歡，很快就被錄取了。

本週須注意的部分：

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，與命宮的冥王星呈現對分相位，有很多自以為站在對方立場著想的理由，其實是因為自己不夠有自信，太過固執在自己的原則中，會使得重要的人決定放棄這段情感。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到木星與天王星的影響，容易花錢在社交活動、小孩、寵物，以及吃喝玩樂方面，在花錢的當下很爽快，開始接到帳單時，又會開始感到後悔。

工作運方面，在命宮的冥王星受到夥伴宮位的日蝕影響，職場上很得力的左右手，會因為一些原因而離開你，工作上少了很多助力，雖然你也覺得撐得很辛苦，卻有一些堅持必須獨自承受下去。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運佳，金星進入財務宮位，投資開始見到一些收益進帳，不妨趁這個時候獲利了結，至少可以小賺一筆。沒有投資習慣的水瓶座，可能會以非常划算的價格享受物超所值的服務，花錢花得非常爽快。

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，目前在職場上的身價不斐，會有許多廠商想挖角你，隨著你在專業領域的重要性，職務會有所調整，或是有機會轉換跑道。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的水星受到木星影響，與另一半容易話不投機，溝通不良，沒講兩句話就莫名其妙吵了起來，呈現冷戰的狀況還算是比較好的，要當心兩人的關係出現危機。

健康運方面，火星在健康宮位退行，感覺體力衰退得非常嚴重，容易疲累，情緒也較為浮躁，當心一時衝動造成的血光之災。某些器官可能會患染急性的疾病，嚴重的話甚至要動手術治療，需特別注意身體健康。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到火星影響，家宅注意門戶安全，容易被宵小入侵，爐火與電器的使用也要當心，居家附近的環境不太平靜，鄰居發出的噪音會影響安寧，某些水瓶座可能在此時需要離家或搬家，或是有居無定所的現象。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的木星與海王星有良好連結，如果可以放下工作的牽掛，出遠門散散心，有很多問題都可以迎刃而解，甚至因此尋找到未來的歸宿。

本週須注意的部分：

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，受到冥王星的影響，戀情容易被第三者介入，目前正面臨抉擇，某些雙魚座的戀情，可能不被週遭的人看好，使得自己也變得沒信心，情感關係面臨考驗。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到日蝕影響，情感關係上想找人求援，這些人反而會對你做道德勒索，甚至遭受無情的奚落，人際關係上感覺孤立無援。

工作運方面，在工作宮位的水星受到木星影響，某些工作可能要使用外語，或是需要跨領域執行，卻是你不擅長的，工作效率因此變得緩慢。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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