【小孟塔羅】再慘都要過了！下半年靠什麼轉運？

2018-06-29 10:30 聯合新聞網 文／小孟



圖片來源／ Andressa Voltolini 分享 facebook 最近各大星系開始有所轉移，這也意味下半年的運勢會慢慢產生變化。會有好的、也會有壞的。當意外來臨的時候，我們不要太過驚慌，也許這是老天爺給我們的功課，我們要懂得順勢而為，畢竟運勢是會變動的，因此我們要用積極努力的樂觀心態，去面對生活的變化。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年靠什麼轉運？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Lopez, Diana(Kawaii Tarot: A 78-card Deck of Magic and Cute)

A：朋友、同事。(戀人牌正位) 分享 facebook

A：朋友、同事。(戀人牌正位)

牌面上有一顆紫色的愛心，與另一顆粉色的愛心相鄰，還有綠葉在一旁襯托著。

這張牌表示今年下半年，當你需要幫助的時候，請向能夠信任的朋友或同事們求助，他們會適時的拉你一把。例如當你在尋找適合自己的工作時，朋友或同事可以運用他們的人脈資源，幫你搜尋適合你的工作機會。當你心情不好內心鬱悶時，朋友、同事除了聽你的訴苦外，還會告訴你需要調整的地方，幫你排解心情的同時，也幫你點出你的盲點。

B：投資。(節制牌正位) 分享 facebook

B：投資。(節制牌正位)

牌面上有一座天秤，二端有著不同顏色的碗，由於碗的重量相同，天秤便能維持平衡。

這張牌表示今年下半年，當你在煩惱金錢不夠的問題，但又不想只能透過工作賺錢時，你可以經由學習投資理財的管道，以幫助自己開拓更多的財源。若不希望自己承擔太大的波動，只要持有至少兩種走勢不相關，或甚至是負相關的資產就可以了。像是股票和債券就是很好的例子，通常股票下跌、債券就上漲，於是就能減輕總資產的波動。

C：出外旅遊放鬆。(戰車牌正位) 分享 facebook

C：出外旅遊放鬆。(戰車牌正位)

牌面上有一枚圓形的車輪，上頭有二顆不同顏色的星星，和一顆發光的太陽。

這張牌表示心境將會決定你的處境，當我們遇到惡人辱罵我們時，我們不要馬上受影響發脾氣，反而要在心中默默的謝謝他，感謝他幫助我們消除惡業，這就是轉念的神奇力量。然而平時為了生活的忙碌，沒有時間能好好的休息，今年下半年，不妨利用休假的時間，安排一趟外出旅遊行程，讓一直疲憊的身心，能在旅遊的過程中放鬆與充電。

D：家人長輩告知。(隱者牌正位) 分享 facebook

D：家人長輩告知。(隱者牌正位)

牌面上有一座點燃燭火的油燈，靜靜的散發光芒。

這張牌表示長輩就像是智慧老人一樣，他可能已經走過你我現在走的路。今年下半年，當你在人生路上遇到挫折時，先將自己的想法放在一旁，主動向他們開口請益，用清空思緒的頭腦仔細聆聽，你會領悟到家有一老如有一寶的深意。最終你會發現到，在你最感到無助的時候，家人(長輩)永遠都會是你最強而有力的後盾，他們會一直打開著臂膀擁抱你。

E：求神拜佛拜祖先。(星星牌正位) 分享 facebook

E：求神拜佛拜祖先。(星星牌正位)

牌面上有一顆碩大的黄色五角星，在空中閃耀它的光芒。

這張牌表示這個世界上有許多無法用科學解釋的事物。例如有的人有陰陽眼，透過他特別的雙眼，能夠看到一般人看不到的世界。當小孩子沒有原因的哭鬧，帶到醫院也檢查不出問題時，反而帶到宮廟向神明稟報後，孩子很神奇的就不哭了。今年下半年，當你覺得運勢不佳時，可以到住家附近的宮廟，或跟家裡面祭拜的祖先，祈求祂們出手相助，便能大事化小、逢凶化吉囉！