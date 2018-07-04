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公主駕到！你是童話中的哪位公主？

2018-07-04 13:16聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

讓人歎息的人魚公主，讓人羨慕的灰姑娘，讓人憐愛的白雪公主，讓人敬佩的拇指姑娘，童話中的公主是那麼的美麗和夢幻。而現實中的你，與她們中的誰最接近呢？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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開創型（七殺、破軍、廉貞、貪狼）：人魚公主

人魚公主在自己的小花園裡種滿了紅色的花朵，且只種紅色的花朵。紅色是熱烈的，也是激進的。開創型的你就像這紅紅的一團燃燒著的火。也許生活中的你並不像人魚公主那樣沉默憂鬱和富於深思，但你們卻同樣有著一顆勇敢而又堅韌的心。

小公主不要三百年的壽命和海底無憂無慮的安逸生活，想要一個靈魂和人間的歡樂。跟她的姐姐們相比，她明顯地與眾不同，她的思想具有她們所不具有的開闊和新穎，開創型的你，亦是如此。但也就是因為你的這些思想，你的人生注定坎坷和不平凡。

你是一個天生的冒險家，你的骨子潛藏著一種「賭性」。當小公主穿過急轉的漩渦和可怕的森林勇敢地走向海底的巫婆，想用自己最美的聲音換取一雙腿時，明知道這麼做將忍受每走一步就如走在刀尖上的痛苦，而且結果並不一定能換來王子的愛和一個不滅的靈魂，她還是義無反顧。

對於愛情，你們都是一往情深，無怨無悔。「仁」、「義」，是你性格中的閃光點，但也可能造成悲劇。小公主拿著巫婆給的刀子，面對著王子卻下不了手，最後只能悲傷地看著王子跟鄰國的公主結婚，自己卻化身為海面上的泡沫……。

　

領導型（紫微、天府、武曲、天相）：拇指姑娘

又聰明又堅強的公主──拇指姑娘。領導型的你，就像這位身材迷你的她。你是一個有著大理想的人物，這種理想是你生活的動力，也是你選擇生活的標準。就像拇指姑娘一樣，雖然身材小得微不足道，生活環境也很艱苦，但卻嚮往著光明和自由。

一路上被癩蛤蟆搶親，被金龜子們嘲笑，也都堅強地忍了下來。而理性，是你的性格基石。什麼是自己想要的，什麼是自己不想要的，你的心裡都有底，而且絕不牽強。田鼠和鼴鼠的生活可算是很不錯了，吃不完，用不盡，但拇指姑娘討厭在這種庸俗的、自私的、沒有陽光的泥巴底下過日子，最終還是跟著燕子一起飛向了南邊。縱然這麼做，會有愧於對她有救命之恩的田鼠。

命運只由自己來控制──領導型的你冷靜地走著自己的路，一步步打造自己的理想。所以，拇指姑娘最後才能與花王子從此過上幸福美滿的生活。

　

支援型（太陽、巨門、天機）：灰姑娘

支援型的你很容易就能從她身上看到自己的影子。你是一個善於思考，感情豐富的人，但是卻容易沉湎在一種情緒裡難以解脫。不過，聰明的頭腦和周全的思慮，是你隨時隨地都具備的。你想得多，想得深，雖然有時候會猶疑不定，不過你卻清楚地知道，什麼是機遇，機遇又在哪裡。

儘管灰姑娘沉浸在失去父母、受到後母姐姐們虐待的雙重痛苦之中，但是，當聽到王子要在舞會上挑選新娘的消息時，她意志堅定地一定要參加那個舞會，因為她明白，這是讓她命運改變的一個機會。

而善於運用人際關係，是你性格中的寶藏。你對平時積攢的人緣，運用得恰到好處。試想，當灰姑娘的後母刁難灰姑娘時，多虧了小動物們前來幫忙，甚至吸引神仙教母傾力相助，若不是這些有力的後援，以後一切的美好也就不存在了。

　

合作型（太陰、天同、天梁）：白雪公主

世界上最美麗的童話公主，也是最善良，最單純的童話公主。

合作型的你就如這位白雪公主一樣，可愛又令人擔心。你的性格柔弱文靜，愛好和平，樂於助人。這些優點讓你很容易成為人見人愛之人，好人緣自是不必說的。這點從獵人不忍心對白雪公主下手這件事上就可見一斑，到後來的與七個小矮人的相處上，更是得到了具體的證實。

而善良是你的最大本質。這個本質既是你的優點，也是你的一個隱患。你總是過於輕信他人，對人世間各種事物的看法有時候太過單純，沒有不應有的害人之心，卻也沒有應有的防人之心。所以，善良的白雪公主才會一而再，再而三地被惡毒王后的伎倆所騙倒，讓身旁的人為你憂心忡忡，悲傷不已。

你在感情上就像白雪公主一樣，比較被動，希望被呵護。但現實生活裡，不妨試著拿出勇氣，爭取自己的幸福。畢竟僅有一面之緣就能為你傾心的王子，在真實世界裡可是不多見啊！

　

【延伸閱讀】

把你當公主？透視你的婚緣對象

解命盤，你是養尊處優的命格？

　



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