【塔羅】今年夏天 你能減肥成功嗎？

2018-07-03 13:11 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

夏天又到了，想換上輕便的衣褲，或是海邊的清涼比基尼，這才發現一整個冬天的脂肪，還在你身上冬眠？其實在揮汗如雨的夏天，基礎代謝率比冬天還要低，想減肥，可要比冬天付出更多努力唷！那麼今年夏天你能順利減肥，重新找回窈窕美麗的體態嗎？快跟著科技紫微網抽牌測算。

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占卜規則：

1、閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默地念：「今年夏天我能減肥成功嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌1：塔（逆位）

成功指數：45%

你擁有旺盛的行動力來執行減肥計劃，可是體重停滯不前，讓你心慌意亂，若是盲目控制飲食、太在乎體重數字會讓你把快樂也減掉了。試著以智慧去看待，比方說改以降低體脂為目標，方能度過眼前的危機。

選牌2：月亮（逆位）

成功指數：70%

你只要想到減肥就覺得很難辦到，其實你該靜下心來，分析難減的原因在哪裡，不愛運動？愛吃甜食？當你能真正面對自己，不安的情緒就消失許多，減肥大計自然有望實現囉！最重要的是，別找藉口騙自己，一步一步來，相信你做得到！

選牌3：愚者（逆位）

成功指數：30%

你對減肥這件事太樂觀看待了，認為少吃多動不難嘛！這當然是對的觀念，卻忽略了執行起來很辛苦。工作好累趕快吃些下午茶，朋友約了宵夜攤一定要參加，下雨了明天再運動吧...這些隨心所欲的行為，會讓你的減肥計劃難上加難。

選牌4：太陽

成功指數：75%

炙熱的陽光與你的鬥志相互呼應，讓你的減肥運勢一帆風順。一旦遇上危機，只要你能保持樂觀心態，適時轉化心情。想想就算暫時減不下來，控制體重也是對健康好！這樣會讓你更有機會在今夏展現良好體態。

選牌5：隱者（逆位）

成功指數：40%

你很有心想嘗試最新、最流行的減肥方法，可是找錯方向，會讓你失去信心，若是體重無法降低，可能自暴自棄。每個人體質不同，與其找減得最快的方法，不如找最適合你的方法，才能讓你減得漂亮又健康。

選牌6：正義（逆位）

成功指數：50%

你內心渴望減肥成功，但你的瘦身概念可能有些誤解喔！以為避開澱粉就能迅速瘦身？或是不吃就會瘦？其實適當的熱量對身體仍是必需的，如果你實在減不下來，不妨找專業營養師、健身教練協助，靠努力扭轉劣勢正是成功的必經之路。

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