7月星座塔羅運勢：天蠍工作有跳槽機會 處女恐錢財吃緊

2018-06-29 08:56 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

繁花綻放，雨露充盈，7月，你的運勢能否同樣得夏日靈力護佑，靈氣充沛呢？科技紫微網運用大阿卡納牌為12星座占卜7月運勢，做出事件預測，想知道7月生活能否安然如意的你，快來看看並找到屬於你星座的那張7月塔羅牌吧！

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牡羊座

塔羅牌：月亮

不安的情緒在滋長，信心和判斷力都不如以前給力。想要重回最佳狀態，還得經歷一段時間的忍耐。不如跳出現在圈子，向外走走，旅程中會有給你力量的好事發生。

7月事件預測：

1、有機會去自己夢中的理想地。

2、會認識讓你大開眼界的人。

3、有被誤解的委屈發生。

4、會得到別人的稱讚。

5、會看見愛情美好的一面。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

金牛座

塔羅牌：節制

當運勢給你考驗的時候，你的理性、克制可以幫你完美過關。雖然會有辛苦和無奈，但不用在意一時的得失，勝利的果實最後還是由你來品嚐。

7月事件預測：

1、有無端錯失優惠的事情發生。

2、有機會獨立承擔重任。

3、有被人照顧的好事發生。

4、會遇到令自己感動的畫面。

5、有助人為樂的機會出現。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙子座

塔羅牌：倒吊者

命運女神愛開玩笑的一個月，諸事不順，讓你無時無刻懷疑人生。不過如果能換個角度看待眼前的境遇，反省過往、忍耐堅持，好運就會為你帶來逆轉的好消息。

7月事件預測：

1、會有哭笑不得的事情發生。

2、親近者的誤解讓你傷神不已。

3、能夠順利完成新任務。

4、錢包／手機有被盜走的危險。

5、個人形象得到良好展現。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

巨蟹座

塔羅牌：星星

創造力和想像力大迸發的一個月，你會體驗到腦力充沛帶來的愉悅。學習勁頭十足，人際交往順暢。本月非常適合向外拓展，比如參加公開型比賽、主動爭取新任務，等等。

7月事件預測：

1、某位熟人的出現令你驚喜不已。

2、有表白成功的好事發生。

3、有機會收到鮮花和掌聲。

4、會有吃不到喜歡食物的沮喪出現。

5、有遇到不良商家的委屈事發生。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：正義逆位

有外力因素打破你心裡的平衡，眼裡突然多了很多看不慣的事情，人際和諧度有所下降。放輕鬆些，小心繃得太緊，身體和精神都會受不住而生病哦！

7月事件預測：

1、會有無可奈何的爭吵發生。

2、常常會遇到手忙腳亂的情況。

3、有吹毛求疵的事情發生。

4、有被前輩指導的好事發生。

5、有親近自然的機會。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：戀人

即將展現在你眼前的7月將會是閃閃發光的一個月。你的直覺神準，可以做出準確的判斷，事情會按照你的預想去發展，雖偶有小徘徊，但都影響不了前進的大方向。

7月事件預測：

1、有錢財吃緊的憂愁出現。

2、戀愛者的親密關係會更進一步。

3、有機會拜訪老友。

4、無意中聽到感興趣的八卦。

5、會將好東西收入囊中。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：死神

運勢艱難，若全然接受這張牌，只會讓事情和處境變得更糟。調動起自己所有不顧一切的力量，反而會獲得新生，獲得全新的發展機會。

7月事件預測：

1、有可能會接觸醫務工作者。

2、單身者有相親的機會。

3、戀愛者有被告白的煩惱事發生。

4、有可能會體驗到事倍功半的沮喪。

5、錢包在愉悅的氛圍中大縮水。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

天蠍座

塔羅牌：皇帝

那些可衡量的標準令你擁有達到目標的喜悅，但是也會讓你擁有更多孤獨的體驗。降低自己的姿態，展現你友好的笑容，你會收穫他人真心的接納、高度的認可。

7月事件預測：

1、有機會抽中大獎。

2、工作者有跳槽的機會出現。

3、有機會聆聽上位者的教導。

4、有機會領導一個團隊。

5、獨處思考的時間增多。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：太陽

寓意著非常好運的一張牌。以往的那些煩惱統統在此月隱匿不見，感受著陽光賜予你的活力滿滿，做事都更有勁頭，成功的機率也大幅提升。喜笑顏開是你的常見表情哦！

7月事件預測：

1、有機會體驗理財活動。

2、來自上位者的鼓勵令你欣喜。

3、有機會體驗高雅氛圍。

4、會因為感動而流淚。

5、打牌贏到手軟。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：力量逆位

常常會有關鍵時刻，身體和精神的力量被抽離的感覺。過於順從他人的安排，只會讓你更加手足無措，至少要堅定地表明你的態度，這樣才不給人你很好欺負的錯覺。

7月事件預測：

1、得以收穫心儀的物品。

2、戀愛者會經歷一通不愉快的談話。

3、有機會展示自己的技藝。

4、單身者有機會體驗不太愉快的被告白。

5、有被催還債的大壓力事件發生。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

水瓶座

塔羅牌：愚人

本月，你比較關注自己內心的真實感受，自己過得開不開心顯然比其它問題更重要。物質生活可能不會那麼豐富，但心靈的自由令你擁有更多輕鬆愜意。

7月事件預測：

1、有機會品嚐美食。

2、會因偷懶而被抓包。

3、會感受來自上位者的壓力。

4、單身者有一見鍾情的機會。

5、會因錢財問題而得罪人。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：世界

頗受好運關照的一個月，有更多的心滿意足等你去體驗。無論是學習還是工作，只要付出足夠的努力，就會有豐厚的回報贈與你哦！

7月事件預測：

1、單身者有機會體驗愛情的糾結。

2、有機會掌握一項重要的技能。

3、戀愛者會有陰暗負面的想法產生。

4、家人會讓你感受到最濃烈的愛。

5、有機會體驗不負眾望的自豪感。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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