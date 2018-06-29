愛情的季節來了！今夏脫單指數最高的星座
【文‧科技紫微網】
夏天是愛情的季節，所有的激情和夢幻都在此迸發這個夏日，哪些星座會被好運抽中脫單的機率大大增加？經科技紫微網預測，以下這幾個星座的脫單指數最高哦！你是否榜上有名呢？
金牛座：95%
恭喜金牛座榮登脫單榜榜首！戀愛的機會增多，不管是被動安排，還是主動尋愛，都有大大的脫單機會。
脫單妙計之怎麼挑桃花：
要求別太高
溫柔是關鍵
巨蟹座：90%
身上含情的目光漸漸增多，來自新認識者的緣分漸漸濃厚，曖昧的氛圍開始蕩漾，做好準備了嗎？轉角遇到愛的橋段，這個夏天開始上演啦！
脫單妙計之哪裡遇桃花：
路邊、電梯裡
緣來就是你
水瓶座：90%
其實你不知道，愛神總是為你偷偷留下一點好運，好讓你的愛情，在這個夏天絢爛綻放，水瓶座寶寶們，終於等到這個擺脫單身運高漲的夏日，是時候想想該用什麼創意，跟單身生活告別啦！
脫單妙計之桃花特徵：
相識已久的人
興趣相投的人
牡羊座：85%
異性緣快速上漲，熱情主動的舉止，會為你帶來新的緣分，所以，想要脫離單身，宅在家裡是萬萬不行的！
脫單妙計之怎樣遇桃花：
踏上青山路
玩遍朋友趴
獅子座：80%
夢幻的夏日，丘比特為你開啟愛情之旅，用你熠熠生輝的個人魅力，抓住短暫的好運時節，完成自己的脫單重任。
脫單妙計之遇到桃花時間：
7月的尾巴
8月的伊始
射手座：75%
空氣中瀰漫的戀愛氣息，讓你的心躁動不安，戀愛的想法一出，戀愛的成功率就有所提升，天下居然會有這等好事？不信你就試試吧！
脫單妙計之攻克自我缺陷：
嘴巴請再甜一點
態度請再主動點
天蠍座：65%
愛情運勢小平淡，太多的想法也不過是鏡花水月，火熱的積極真不適合這個夏天，順其自然的佛系姿態，緣分它才敢悄悄的靠近。
脫單妙計之桃花出現信息：
時間：8月的中間
地點：安靜的場所
雙子座：60%
愛神已聽到你的祈禱，她正在來的路上，你得耐心的等待再等待，太過的焦躁不安， 只會讓你的脫單指數更低。
脫單妙計之攻克自我缺陷：
朋友數量多少都不算多
獨處時間多少都不算少
處女座：50%
雖然脫單的機率不算低，但留給你脫單的時間實在有點少，短暫的7月，是你可以利用的最佳時機，錯過了，那就太可惜了。
脫單妙計之攻克自我缺陷：
東想西想，桃花溜走
眼光太高，愛情飛走
雙魚座：40%
月老的紅線彎彎繞，繞得你就是找不到紅線的那一端，脫單的機率不樂觀，低頭看看四周，也許會有亮眼的發現。
脫單妙計之桃花距離：
空間距離很短
時間距離很長
摩羯座：35%
愛情被你的自尊心困入圍城，想要愛的心情迫切，不敢愛的心情更強烈，脫單不易 多給自己一點關愛。
脫單妙計之攻克自我缺陷：
自信給自己
勇敢愛別人
天秤座：25%
桃花存了開玩笑的心，想要找到它，還真不是容易事，脫單的機率大大下降，這個夏天，盡情擁抱啤酒和西瓜吧！
脫單妙計之桃花的喜好：
你歲月靜好的姿態
你魅力閃閃的模樣
【延伸閱讀】
留言