親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

7月新制上路！這些與你相關的規定 一次看清楚

自稱在行政院工作… 行李超重拒付錢 台旅客罵日地勤白癡

愛情的季節來了！今夏脫單指數最高的星座

2018-06-29 11:10聯合新聞網 科技紫微網

圖片來源／unsplash
圖片來源／unsplash
分享
【文‧科技紫微網

　

夏天是愛情的季節，所有的激情和夢幻都在此迸發這個夏日，哪些星座會被好運抽中脫單的機率大大增加？經科技紫微網預測，以下這幾個星座的脫單指數最高哦！你是否榜上有名呢？

　

金牛座：95%

恭喜金牛座榮登脫單榜榜首！戀愛的機會增多，不管是被動安排，還是主動尋愛，都有大大的脫單機會。

脫單妙計之怎麼挑桃花：

要求別太高

溫柔是關鍵

　

巨蟹座：90%

身上含情的目光漸漸增多，來自新認識者的緣分漸漸濃厚，曖昧的氛圍開始蕩漾，做好準備了嗎？轉角遇到愛的橋段，這個夏天開始上演啦！

脫單妙計之哪裡遇桃花：

路邊、電梯裡

緣來就是你

　

水瓶座：90%

其實你不知道，愛神總是為你偷偷留下一點好運，好讓你的愛情，在這個夏天絢爛綻放，水瓶座寶寶們，終於等到這個擺脫單身運高漲的夏日，是時候想想該用什麼創意，跟單身生活告別啦！

脫單妙計之桃花特徵：

相識已久的人

興趣相投的人

　

牡羊座：85%

異性緣快速上漲，熱情主動的舉止，會為你帶來新的緣分，所以，想要脫離單身，宅在家裡是萬萬不行的！

脫單妙計之怎樣遇桃花：

踏上青山路

玩遍朋友趴

　

獅子座：80%

夢幻的夏日，丘比特為你開啟愛情之旅，用你熠熠生輝的個人魅力，抓住短暫的好運時節，完成自己的脫單重任。

脫單妙計之遇到桃花時間：

7月的尾巴

8月的伊始

　

射手座：75%

空氣中瀰漫的戀愛氣息，讓你的心躁動不安，戀愛的想法一出，戀愛的成功率就有所提升，天下居然會有這等好事？不信你就試試吧！

脫單妙計之攻克自我缺陷：

嘴巴請再甜一點

態度請再主動點

　

天蠍座：65%

愛情運勢小平淡，太多的想法也不過是鏡花水月，火熱的積極真不適合這個夏天，順其自然的佛系姿態，緣分它才敢悄悄的靠近。

脫單妙計之桃花出現信息：

時間：8月的中間

地點：安靜的場所

　

雙子座：60%

愛神已聽到你的祈禱，她正在來的路上，你得耐心的等待再等待，太過的焦躁不安， 只會讓你的脫單指數更低。

脫單妙計之攻克自我缺陷：

朋友數量多少都不算多

獨處時間多少都不算少

　

處女座：50%

雖然脫單的機率不算低，但留給你脫單的時間實在有點少，短暫的7月，是你可以利用的最佳時機，錯過了，那就太可惜了。

脫單妙計之攻克自我缺陷：

東想西想，桃花溜走

眼光太高，愛情飛走

　

雙魚座：40%

月老的紅線彎彎繞，繞得你就是找不到紅線的那一端，脫單的機率不樂觀，低頭看看四周，也許會有亮眼的發現。

脫單妙計之桃花距離：

空間距離很短

時間距離很長

　

摩羯座：35%

愛情被你的自尊心困入圍城，想要愛的心情迫切，不敢愛的心情更強烈，脫單不易 多給自己一點關愛。

脫單妙計之攻克自我缺陷：

自信給自己

勇敢愛別人

　

天秤座：25%

桃花存了開玩笑的心，想要找到它，還真不是容易事，脫單的機率大大下降，這個夏天，盡情擁抱啤酒和西瓜吧！

脫單妙計之桃花的喜好：

你歲月靜好的姿態

你魅力閃閃的模樣

　

【延伸閱讀】

塔羅論情緣，你單身的原因是？

其實他對你有好感？抽牌讀心意

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情運科技紫微網星座

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

7月星座塔羅運勢：天蠍工作有跳槽機會 處女恐錢財吃緊

2018-06-29 08:56

【小孟塔羅】再慘都要過了！下半年靠什麼轉運？

2018-06-29 10:30

今日星座運勢／雙子 貴人運佳 適合交涉與談判

2018-06-29 00:00

事業出頭天！2018下半年事業運最強命格揭秘

2018-06-28 08:00

【蕭郁書色彩占卜】現在你的潛能與金錢的關係？

2018-06-27 11:52

找到好對象！2018下半年愛情運最強命格揭秘

2018-06-27 08:00

做事又快又好！最受主管青睞的5大生肖

2018-06-26 09:43

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-25 08:00

唐綺陽星座運勢週報：白羊名聲地位蒸蒸日上 處女有正財運

2018-06-25 07:32

【最多人問的關鍵字】破軍遇到七殺會怎樣？

2018-06-22 11:19

【小孟塔羅】搶先測2018下半年整體運勢！

2018-06-21 15:42

【塔羅】愛在心裡口難開 你的暗戀會有結果嗎？

2018-06-20 09:35

7月塔羅生命靈數運勢：即便看似無路可退 仍保留最後機會

2018-06-20 09:22

殺破狼本周運勢／獅子有偏財運 水瓶金錢運佳

2018-06-17 00:00

小孟塔羅：喝午時水、吹海風 端午節怎麼做有好運？

2018-06-15 10:29

相愛敵不過相剋？看穿你的桃花劫對象

2018-06-15 09:36

端午節必看！適合12星座的趨吉避邪物

2018-06-14 15:08

跟哪些星座交往心最累？ 水瓶、雙魚榜上有名

2018-06-13 14:18

【小孟塔羅】2018世足賽開踢！選熱門隊伍測你能踢出什麼好運？

2018-06-13 10:22

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

是獨立還是孤僻？12星座寂寞忍耐力大公開

2018-06-10 21:00

【塔羅】你有機會脫單嗎？看6月愛情運勢走向

2018-06-08 14:00

【小孟塔羅】我與初戀還有機會再見面嗎？

2018-06-08 09:46

連氣象局也測不準的陰晴不定 雙星組合 – 太陽太陰

2018-06-07 16:02

2018星座生肖血型最強運組合 前十名天蠍座包辦六名

2018-06-07 13:45

【蕭郁書色彩占卜】你現在最無法忍受的是什麼？

2018-06-07 09:42

老是入不敷出？看穿12星座難變有錢人的原因

2018-06-06 08:00

越炙熱越發紅火！今夏鴻運當頭的四大生肖

2018-06-05 10:00

真的超準！網友公認的牡羊座十大特質

2018-06-04 10:47

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官運 獅子遇夢幻桃花

2018-06-04 07:40

【塔羅】姐弟戀正夯！現在的你適合談姐弟戀嗎？

2018-06-03 08:00

6月星座塔羅運勢：牡羊幸福感倍增 金牛財運意外驚喜

2018-06-01 13:22

【小孟塔羅】我到海外工作會賺大錢嗎？

2018-06-01 11:19

【蕭郁書色彩占卜】從泡溫泉來看你現在狀態如何？

2018-06-01 08:00

【夏霏星座】是誰呢？揭12星座另類貴人

2018-05-31 15:19

【塔羅】三個月內你的財運能否從谷底翻身？

2018-05-31 08:00

關鍵時刻總有人助！很會經營人脈的生肖

2018-05-30 08:00

【塔羅】偷偷跟你說，現在有人暗戀你？

2018-05-30 08:00

【蕭郁書色彩占卜】你讓人又愛又恨的地方是？

2018-05-29 11:45
看更多

熱門文章

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

下班注意！14縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

2018-06-28 14:28

大腸癌年輕化 28歲養生青年也罹病

2018-06-28 18:06

影／鳳梨價格崩盤 合作社批農委會竟宣傳外銷成績佳

2018-06-28 19:31

第7號颱風巴比崙今可能生成 間接影響台灣

2018-06-29 08:10

鳳梨價崩 有農民棄收

2018-06-28 23:46

酷夏！新北、桃園紅燈減秒擴大上路 其他4都不跟進

2018-06-29 00:26

新政策托育費定上限1.5萬 保母嘆時薪低到只有50元

2018-06-28 20:44

家樂福開賣香蕉米乖乖 網友：搶到賺到還能IG炫耀

2018-06-28 19:15

男閨密、女知己只是朋友？異性間有無純友誼引激辯

2018-06-28 15:41

送別史博館 台北最美賞荷咖啡館重新開放

2018-06-28 22:43

氣溫32度教室沒冷氣 學生怨：好熱 上課會分心

2018-06-28 15:01

今日星座運勢／雙子 貴人運佳 適合交涉與談判

2018-06-29 00:00

國人每年喝下一鋁罐農藥量？ 醫師為錯誤比喻道歉

2018-06-29 09:18

養生婦泳齡23年 罹癌動刀才知心臟出問題

2018-06-28 14:40

連結車卡平交道 台鐵樹林至山佳雙線不通

2018-06-28 17:18

NeNe韓式炸雞快閃！ 7/13起每日限量200份

2018-06-28 17:33

7月星座塔羅運勢：天蠍工作有跳槽機會 處女恐錢財吃緊

2018-06-29 08:56

比漾廣場進軍電商 不打價格戰 改說好故事

2018-06-28 17:07

婚姻故事／愛情的勇氣

2018-06-29 06:00

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

生酮飲食 能餓死癌細胞？

2018-06-29 01:24

晚睡壓力大 女性小心子宮長肌瘤

2018-06-29 08:05

美麗信澎湖美食 假日生蠔無限享用、加99元爽嗑鮑魚

2018-06-28 15:44

退休生活／老來更要圓夢

2018-06-29 06:00

阿里山火車員工留任意願調查表 台鐵局和林務局不同調

2018-06-28 22:08

拒絕劣質油！ 歐盟「太極計畫」教你成為橄欖油專家

2018-06-28 23:14

高溫炎熱 注意防曬

2018-06-29 05:02

【小孟塔羅】再慘都要過了！下半年靠什麼轉運？

2018-06-29 10:30

新保鮮技術助荔枝攻日 要讓日本人知荔枝不是黑色的

2018-06-28 15:47

今年3至5個颱風侵台 中央氣象局：強度恐偏強

2018-06-29 11:15

峇里島火山爆發 長榮、華航班機延遲台客滯留

2018-06-29 11:13

台灣芒果好逼人！4間甜點店必吃 IG不能沒有它

2018-06-28 18:06

NATURE期刊點名東亞科學明星 成大校長蘇慧貞上榜

2018-06-28 15:44

台灣小農水果健康變身 鮮果酵素用這個祕技保存

2018-06-29 02:04

剩兩天要交接 不想留的森鐵員工誰資遣都沒講好

2018-06-29 10:50

主題樂園紛祭優惠 嘆大環境不好

2018-06-28 21:31

我的經驗／抗疣大戰耗時 沒有速效藥？

2018-06-29 01:24

男性激素高低 研究：童年環境決定

2018-06-28 20:25

遠航高雄招空服10名 小學老師也來應徵

2018-06-28 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top