愛情的季節來了！今夏脫單指數最高的星座

2018-06-29 11:10 聯合新聞網 科技紫微網



圖片來源／ unsplash 分享 facebook 【文‧科技紫微網】

夏天是愛情的季節，所有的激情和夢幻都在此迸發這個夏日，哪些星座會被好運抽中脫單的機率大大增加？經科技紫微網預測，以下這幾個星座的脫單指數最高哦！你是否榜上有名呢？

金牛座：95%

恭喜金牛座榮登脫單榜榜首！戀愛的機會增多，不管是被動安排，還是主動尋愛，都有大大的脫單機會。

脫單妙計之怎麼挑桃花：

要求別太高

溫柔是關鍵

巨蟹座：90%

身上含情的目光漸漸增多，來自新認識者的緣分漸漸濃厚，曖昧的氛圍開始蕩漾，做好準備了嗎？轉角遇到愛的橋段，這個夏天開始上演啦！

脫單妙計之哪裡遇桃花：

路邊、電梯裡

緣來就是你

水瓶座：90%

其實你不知道，愛神總是為你偷偷留下一點好運，好讓你的愛情，在這個夏天絢爛綻放，水瓶座寶寶們，終於等到這個擺脫單身運高漲的夏日，是時候想想該用什麼創意，跟單身生活告別啦！

脫單妙計之桃花特徵：

相識已久的人

興趣相投的人

牡羊座：85%

異性緣快速上漲，熱情主動的舉止，會為你帶來新的緣分，所以，想要脫離單身，宅在家裡是萬萬不行的！

脫單妙計之怎樣遇桃花：

踏上青山路

玩遍朋友趴

獅子座：80%

夢幻的夏日，丘比特為你開啟愛情之旅，用你熠熠生輝的個人魅力，抓住短暫的好運時節，完成自己的脫單重任。

脫單妙計之遇到桃花時間：

7月的尾巴

8月的伊始

射手座：75%

空氣中瀰漫的戀愛氣息，讓你的心躁動不安，戀愛的想法一出，戀愛的成功率就有所提升，天下居然會有這等好事？不信你就試試吧！

脫單妙計之攻克自我缺陷：

嘴巴請再甜一點

態度請再主動點

天蠍座：65%

愛情運勢小平淡，太多的想法也不過是鏡花水月，火熱的積極真不適合這個夏天，順其自然的佛系姿態，緣分它才敢悄悄的靠近。

脫單妙計之桃花出現信息：

時間：8月的中間

地點：安靜的場所

雙子座：60%

愛神已聽到你的祈禱，她正在來的路上，你得耐心的等待再等待，太過的焦躁不安， 只會讓你的脫單指數更低。

脫單妙計之攻克自我缺陷：

朋友數量多少都不算多

獨處時間多少都不算少

處女座：50%

雖然脫單的機率不算低，但留給你脫單的時間實在有點少，短暫的7月，是你可以利用的最佳時機，錯過了，那就太可惜了。

脫單妙計之攻克自我缺陷：

東想西想，桃花溜走

眼光太高，愛情飛走

雙魚座：40%

月老的紅線彎彎繞，繞得你就是找不到紅線的那一端，脫單的機率不樂觀，低頭看看四周，也許會有亮眼的發現。

脫單妙計之桃花距離：

空間距離很短

時間距離很長

摩羯座：35%

愛情被你的自尊心困入圍城，想要愛的心情迫切，不敢愛的心情更強烈，脫單不易 多給自己一點關愛。

脫單妙計之攻克自我缺陷：

自信給自己

勇敢愛別人

天秤座：25%

桃花存了開玩笑的心，想要找到它，還真不是容易事，脫單的機率大大下降，這個夏天，盡情擁抱啤酒和西瓜吧！

脫單妙計之桃花的喜好：

你歲月靜好的姿態

你魅力閃閃的模樣

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