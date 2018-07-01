守口如瓶裝神祕？談戀愛也不想公開的4個生肖

2018-07-01 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

戀愛了本來是很值得讓人高興的事情，很多人都喜歡第一時間告訴親朋好友，分享他們的喜悅。但是有些人卻不喜歡向周圍的人公開他們和誰在一起了。到底這些人心裡是怎麼想的?科技紫微網就來分析一下。

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生肖牛

思想守舊的屬牛人很希望能夠找個合適的人結婚，過安穩的日子，所以對待每一段戀情都很認真。但有時候即使認真對待戀情，也難免遇到一些阻礙讓兩個人不得不分手。你不希望分手的時候聽到其他人的閒言閒語，所以會等到要結婚了才公佈戀情。

生肖兔

屬兔人認為戀愛應該是浪漫的，如果讓太多人知道你的戀愛對象，難免會讓周圍的人評價一番，甚至會阻礙你的戀情發展下去，這樣還能和戀愛對象愉快地玩耍嗎?為了保護你的戀人，也為了保護你的戀情，你會選擇不公開戀情。

生肖蛇

行事謹慎的屬蛇人認為如果將當前的戀愛對象公開，就會讓很多條件不錯的異性不會和你展開戀情。如果目前的對象並不是讓你可以愛到死去活來，那麼就沒必要公開了。這樣做只是為了不錯過尋找到摯愛的機會。

生肖馬

愛自由的屬馬人不喜歡被人束縛，你害怕一旦將戀人公開，就會讓好友不再經常約你一起去玩了，戀人就有更多時間管束你了。你認為即使有了愛情，友情也不能夠忽視，如果總是愛情至上，就很容易和外界的人脫節。

只要過得開心，選擇公開還是不公開戀情都沒多大關係，畢竟兩個人在一起的最大關鍵是看兩人是否合適。

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