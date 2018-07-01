殺破狼周運勢／白羊座桃花旺盛 雙子工作可望調薪

2018-07-01 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，金星、水星齊聚在戀愛宮位，單身的白羊座桃花旺盛，有許多人對你表示好感，不過由於水星受到火星影響，此時也要當心招惹到爛桃花，有心儀對象的白羊座，會與喜歡的人一起出遊，有許多說話的機會，感覺心花怒放，但由於對方的心意尚未明朗化，關係處於曖昧不明的狀態。

本週須注意的部分：

家宅運方面，家宅宮位受到日蝕能量逼近的影響，某些白羊座在此時需要離家或搬家，家宅有異動的現象。沒有搬家需求的白羊座，與家人關係較為緊繃，或是某個家人的狀況令你擔憂，此時對待越是重要的人，情緒管理要越好。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到木星與水星的影響，容易因為情感或是金錢方面的問題，與某些朋友有些不愉快，紛紛擾擾的問題使你心煩，會想遠離目前的同儕團體。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到太陽影響，工作與家庭無法兼顧，會因為工作的需要，必須搬家或離家。某些白羊座的家人需要長時間的照顧，可能會為了家庭辭掉工作。

金牛座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的海王星與太陽、木星有良好的連結，與某些好友會結伴一起去旅行，在旅行的途中也會認識許多來自異國的朋友，會是一趟滿載人情味的豐盛之旅。

旅行運佳，旅遊宮位受到日蝕能量逼近的影響，會非常匆忙地決定一個出遊旅行的計畫，這個旅程即將開啟你新的視野，讓你思考未來有什麼新的選擇，而開始想脫離原來一灘死水的生活。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星受到家宅宮位的水星與志業宮位的火星影響，單身的金牛座會被週遭的家人與同事介紹相親對象，使你感到困擾。有對象的金牛座，約會常常會受到來自職場與家人的打擾，或是家人容易過度干涉你的情感問題，有許多掃興的事情影響兩人關係，使你與對方容易吵架。

學習運方面，日蝕即將發生在學習宮位，會在此時決定轉換科系或是學校，準備轉學考，正在升學階段的金牛座，可能進入到你較為不拿手的科系就讀，對於考試成績有些不滿意，甚至考慮要重考。

工作運方面，在工作宮位的火星受到夥伴宮位的木星影響，職場小人多，在工作之餘，還要應付這些人的攻擊，對於目前的工作感到厭倦，正考慮轉換跑道或是辭職。某些金牛座要當心職場的人事鬥爭或異動，使你的飯碗岌岌可危。

雙子座：

整體運勢：

金錢運方面，金錢宮位受到日蝕逼近的影響，工作可望被調薪，收入增加，此時也適合跟老闆談薪資的問題。某些雙子座會尋求到一份新的兼差，增加一些收益，好貼補家用。

旅行運方面，金星水星齊聚旅行宮位，此時出遠門旅行，會較為隨性，原本計劃想去的地方沒去成，倒是發現了一些令你驚艷的新景點，旅行變得有樂趣。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到遠行宮位的火星、水星影響，必須到外地出差好一陣子，或是有外派的需求，職務看似非常光鮮亮麗，然而到外地工作的壓力也比較大。

健康運方面，在健康宮位的木星受到火星與水星的影響，出門在外容易水土不服，居家常備良藥請隨身攜帶，同時要當心交通安全。慢性疾病有惡化的現象，身體健康要特別注意。

學業運方面，在學業宮位的火星受到木星、水星的影響，雖然考試勉強及格了，但暑假可能要補修一些學分，或是必須留在學校把一些作業完成，會有些掃興。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運佳，在遠行宮位的海王星，相位良好，如果要遠離一些紛擾，那就必須離開煩惱的源頭，此時若是遠行，你將會有更美好的邂逅，再回到原來的國度，會覺得不幸是浪費生命的事情。

金錢運方面，金星與水星齊聚金錢宮位，手上會有餘裕的金錢花在吃喝玩樂方面，特別容易花費較多金錢在手機遊戲上，買一些虛擬道具。某些巨蟹座會在寵物與小孩身上花很多錢，對孩子的狀況容易瞎操心。

本週須注意的部分：

感情運方面，命宮逐漸被日蝕能量所影響，對於情感關係會有新的領悟，不再執著於苦戀的傷痛，可能會接受新的戀情。某些還在曖昧不明關係中的巨蟹座，長痛不如短痛，寧願告白被拒絕，也不想再留下遺憾。

工作運方面，命宮逐漸被日蝕能量所影響，職場中一起並肩作戰的夥伴，此時會有些原因離開你，除了工作上缺少了重要的左右手，生命中也會因此覺得遺憾。

健康運方面，命宮逐漸被日蝕能量所影響，需當心突發性的疾病與傷害，特別要注意心血管方面的疾病，由於火星在疾厄宮位退行，容易有血光之災，某些痼疾容易復發，可能需要動手術治療。

獅子座：

整體運勢：

金錢運佳，在財務宮位的海王星相位良好，除了工作上的福利與收益之外，會有許多兼差、賺外快的機會，手上有餘裕的金錢可以花費。

人際關係運勢佳，在命宮的金星相位良好，成功的人不一定是英雄，有些事情即便挑戰失敗了，也會受到週遭的人支持。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的土星受到日蝕能量逼近的影響，此時會發現在職場上暗中扯你後腿的小人是誰，容易對於工作環境感到失望與不安，可能會因此感到倦勤，想離職或休長假。

健康運方面，日蝕逼近精神宮位，影響健康宮位的土星與冥王星，睡眠狀況不理想，容易有抑鬱與躁鬱的現象，情緒波動較劇烈，連帶影響生理狀況，有許多心理因素造成的自律神經失調症狀，會是身心靈壓力較大的時期。

感情運方面，在感情宮位的火星與命宮的水星呈現對分相位，不斷地討愛，會越感覺到對方的不耐。若是不需索，又顯得沒有地位，此時在情感關係上很弱勢，爭執與哭泣會是這段時間的常態，倘若真的很愛，情緒管理要穩定一些。

處女座：

整體運勢：

學習運方面，在學習宮位的木星與太陽有良好連結，受到逐漸逼近的日蝕影響，可能會轉換學習環境，或是尋求別的指導老師學習某個科目，此時會有一個重要的貴人在學業上指點你迷津，使你在學業上有重大的突破。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與土星有良好連結，逃避雖然可恥，但是有用。在此時，會選擇遠走高飛，避開一些紛擾，然而能否打開內心的鬱結，那就要看自己的造化了。

本週須注意的部分：

人際關係方面，日蝕的能量逼近人際關係宮位，有些朋友與你的關係就此改變，可能會在此時尋求到新的夥伴，必須離開原來的團隊。也可能因為情感方面的問題，與某些朋友交惡，會有些人從此離開你的生活。

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到太陽影響，在情感上一時偷歡，會遭受許多人的指責，謾罵聲排山倒海而來。有些處女座會在此時發現自己是一個介入者，然而當你想斷絕這段關係時，卻會陷入天人交戰。

工作運方面，在工作宮位的火星受到木星、水星影響，在職場上有些流言蜚語正不利著你，增加你處理許多事情上的困擾。某些處女座會被派到偏遠的地區出差，在舟車勞頓下還要工作，感覺非常勞累。

健康運方面，在健康宮位的火星受到木星、水星的影響，當心血光之災，特別要注意交通安全，工作有過勞的傾向，容易有意外的傷害或急性的疾病爆發。

天秤座：

整體運勢：

工作運方面，日蝕的能量逼近志業宮位，工作會有異動的狀況，職務會有所調整，可能會受到拔擢升職。某些天秤座會在此時跳槽到別的公司去，薪資會非常優渥。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到火星與水星的影響，經不起他人的慫恿，會想做一些奢侈的消費，或是買一些昂貴的東西。雖然手上有餘裕的金錢可使用，但過度浪費金錢，也會使你有點罪惡感。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星在戀愛宮位退行，受到人際關係宮位的水星影響，可能會有些徵兆，覺得對方心不在焉，或是無端地找你碴，對你較為冷淡，你隱約對於戀情有些不安，這是對方出軌的徵兆。某些天秤座則可能會與前任情人連絡上，卻打翻現任交往對象的醋罈子，常常因為舊情人的問題而吵架。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到木星與火星的影響，會覺得朋友圈中，有些人的私生活較為不檢點，有些複雜的金錢與情感問題甚至會受到牽連，該如何明哲保身，會是一個困難的課題。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到太陽影響，工作的調動，使你必須要離家或搬家，目前正在找新的居所棲身。某些天秤座，則可能有家人的狀況較為不理想，必須辭掉現行的工作，專心照顧某個家人，或是回鄉承接家業。此時家庭關係較為緊張，一些決定會令你陷入天人交戰。

天蠍座：

整體運勢：

遠行運方面，日蝕逼近遠行宮位，某些天蠍座會在此時決定一個遠行計畫，可能是出國打工度假、旅行或是留學，也有可能會被外派到異地工作，或是必須要出差到外地好一陣子。

感情運方面，在感情宮位的天王星與溝通宮位的土星有良好連結，會在自己都沒有準備好的狀況下，跟喜歡的人告白，然而對方卻不給你正面回應，雙方的關係陷入撲朔迷離的狀態。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的水星受到夥伴宮位的天王星影響，目前在職場上志得意滿，卻容易遭到小人嫉妒，被一些流言蜚語攻擊，說話容易得罪週遭的同事，此時要謹言慎行，當心口舌是非，即便在網路上的發言也應該謹慎。

家宅運方面，火星在家宅宮位退行，家中有些成員的狀況會令你操心，家庭關係較為緊繃。居家附近也較為不安寧，門戶要當心宵小入侵，同時注意爐火與電器的使用。某些天蠍座可能會需要離家或搬家，有許多瑣碎的問題要處理。

交通運不佳，在交通宮位的土星受到太陽影響，出門在外，要當心交通安全與行車糾紛，容易被警察攔檢開單，即便是搭乘大眾運輸工具，也容易遇到不愉快的事情，出門在外要當心人身安全。

射手座：

整體運勢：

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與金錢宮位的冥王星、太陽有良好相位，家人會默默幫助你繳掉一些帳單，感覺經濟狀況輕鬆很多。某些射手座的家人甚至會支援你一些生活費用，經濟可暫時渡過難關。

遠行運方面，金星與水星齊聚在遠行宮位，慵懶地在一個舒適的地方渡假，或是要挑戰與探索某個新景點，這兩種旅行方式都讓你很心動，目前可能得做出一條路線的抉擇。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星影響，突然被臨危授命，要到外地出一個重要的任務，在沒有多少時間準備的情況下，有許多狀況考驗著你臨場應變的能力。

交通運方面，在交通宮位的火星受到水星與木星的影響，交通工具故障連連，除了保養問題之外，也要當心人為因素故意搞破壞。行車容易被隱藏式的照像機拍照開罰單，或是與人發生行車糾紛，需特別注意交通安全。

金錢運方面，財務宮位受到日蝕的能量逼近的影響，在財務狀況不佳的情況下，容易被高風險的投資所吸引，但要當心可能因此造成你的負債更多。某些射手座目前急需一些外快貼補家用，此時會找到一份兼職，改善經濟狀況。

摩羯座：

整體運勢：

旅遊運佳，在旅行宮位的海王星相位良好，很需要遠離目前的環境，到一個沒有人認識你的地方好好避靜，讓大自然療癒情緒上的起伏，這會是個適合旅行的好時間。

學習運方面，在學習宮位的海王星相位良好，會趁暑假期間，學習一些新的才藝，可能會因此結識志同道合的新朋友，這些人會比起你在職場或是學校結識的人際關係來得有趣。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到水星與木星的影響，容易受人慫恿從事高風險的投資，容易迷失在金錢遊戲中。沒有投資習慣的摩羯座，交際應酬的邀約較多，會一起去享受較為昂貴的消費，荷包會有些入不敷出。

感情運方面，日蝕逼近感情宮位，有許多摩羯座已經陷入溫水煮青蛙的戀愛舒適圈中，卻渾然不知，因為害怕責任與壓力，不斷逃避內心的情感，可能會瞬間失去一個非常重要的人。這會是一段戀情能否成局的關鍵。

工作運方面，在命宮的土星與冥王星受到夥伴宮位太陽影響，許多重要的工作夥伴，因為人事的變動，會離開現在的單位。也許你即將會加入新的工作團隊，但對於重新適應合作夥伴，會感到有些排斥。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，工作宮位受到日蝕逼近的影響，工作職務會面臨一個變動，可能會調到更菁英的部門，或是會升任管理職，薪水也會大幅成長。然而這也會使你的工作壓力變得更大，對於這樣的變動，你可能會有些猶豫。

金錢運佳，在金錢宮位的海王星相位良好，收入有增加的趨勢，除了主業之外，還有許多賺外快的機會。某些水瓶座的兼差副業收益會開始超過主業，忙得沒時間花錢。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的水星受到木星與火星的影響，最近的情緒不太好，對方可能一直都在忍耐你，但是若再不加以控制，會是關係較危險的時期。此時對待越是重要的人，情緒管理要越好。

健康運方面，健康宮位受到日蝕能量逼近的影響，火星又在命宮退行。此時需當心突發性的疾病與意外傷害，嚴重的話可能需要動手術治療，當心刀火燙傷見血光，壓力較大，睡眠狀況也不太理想。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到水星影響，當心家中的電器與爐火的使用，家宅門戶容易被宵小入侵。某個家人可能在此時會離開你的生活，或是你必須離家到外地工作，居住的地方會較為不穩定，或是不安寧。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，戀愛宮位受到日蝕能量逼近的影響，單身的雙魚座可能會對某個對象產生好感，然而這個人可能已經有固定伴侶了。有對象的雙魚座，會有一個人介入你的感情生活，這個人可能是情敵，但也可能是個小孩或寵物。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的水星受到木星、火星的影響，工作效率越好，卻有人會塞更多事情要你做，工作能力完全不被重視，會對於現在的職場感到倦怠，有換工作與辭職的想法。

健康運方面，金星與水星齊聚健康宮位，受到火星影響，容易因為著涼感冒，導致睡眠狀況受到影響，在異地生活的雙魚座，很容易適應不良，水土不服，時差導致內分泌不良，會是身體狀況較不理想的時期。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星接連受到太陽影響，在情感上的一些缺失容易被放大，容易週遭的人被道德勒索，此時你會變得越來越孤僻，不想與社會接觸，對於人群感到厭倦。

當心口舌是非，在溝通宮位的天王星受到水星影響，即便在自己的社群網站或是匿名的網路發言，都要特別謹慎，容易招惹到一些無聊的人士跟你筆戰。在職場也容易被一些流言蜚語困擾。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。