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【蕭郁書色彩占卜】現在你的潛能與金錢的關係？

2018-06-27 11:52聯合新聞網 圖文／蕭郁書授權提供

►看看現在你的潛能與金錢的關係？

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可複選，至多兩個。

感受深深吸引你的圖像，選好再往下看唷！

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.不管你選哪個，都願你活出真實自己，財源廣進～

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Ａ.飄人-說實在，你根本不在意錢啊。

你心中充滿愛與服務之心，可以帶給世人靈性上的覺知，跟你談賺錢那都太世俗了，說實在，你根本不在意錢啊。如果你真心想賺錢，請發更大的願，如果賺了錢可以用錢幫助更多生命，你就願意開始實踐那些心中埋藏已久的好點子。

B.Push人-熱愛設定目標

你熱愛設定目標，達成目標，push自己往前進，請注意覺察這是為了證明自己很棒、辦得到而設定的目標嗎？這麼努力進步，你心中的感受是舒服的嗎？如果不舒服，即便你賺了很多錢，為了平衡心中的負能量，你必定無法留下多少。如果這個目標源自你心中真實，並感覺正確，達到目標後記得好好休息。

C.頂貨人-真心力量大

你擅長與人建立關係，再從互相幫助中獲利。真心力量大，好好探索哪些是你真心熱愛的事物，將這個事物推廣、發揚光大，與你喜歡的夥伴一起工作、玩樂、賺錢，是你此生呼喚。

Ｄ.頂天立地人-用愛的力量支撐生計

你賺錢的動力來自責任，支撐一個家或公司的生計，求存狀態讓你願意忍受那些你不愛的事物，請注意過度付出，造成身體健康層面的問題。愛的力量確實很大，但如果可以做真心喜歡的事兼賺錢，你會發現你的力量更大，內心更有餘裕。

Ｅ.灰人-什麼也不在意

你此時此刻什麼也不在意，甚至感到厭世，請覺察現在的生活型態與工作是不是讓你很不開心、被牽制沒有自由。問問自己，現在是改變好時機點嗎？想改變嗎？

F.澆花人-先讓自己開心

當你忠於自己的真實，內在情感自由流動，心中就有餘裕，可以支持你以任何形式滋養他人，你的賺錢動力是首先先讓自己活得真實開心，開心的能量會吸引真正欣賞你的人來到你身邊，吸引著他們將資源投注於你，持續地正循環就是屬於你的勝利。

G.淋雨人-一切如是

一切如是，你對於錢的來去不是那麼在意，覺得一切獲得都是上天的給予，信任上天會照顧每一個人的需求，安住在當下。在另一個極端，信任是挑戰，可能失去對上天的信任，恐懼下一刻會不會一無所有又沒人救，試著超越腦袋層次，用身體而活，身體就會帶給你意想不到的驚喜。

H.衝浪人＋游泳人（粉紅浪）-浪高享受，浪低不灰心。

你的內心相較於他人，感受到周圍有很多的愛與包容，也有足夠的安全感，所以你用錢的習慣大錢來大錢去，總之沒有在省錢的，戶頭歸零這種事可能也已經習慣了。用錢習慣可能有點投機賭博性質在，當你在谷底時不用灰心，錢這種東西就是歸零、變負數之後才會開始有，我不會叫你要學著存錢，反正這麼多次的教訓你也沒改變，就接受這樣的常態吧。

Ｊ.追尋者-走出一條獨特的路

你是真理追尋者，要走出一條沒有人走過的道路，關於賺錢，無人可以給你指引與建議，別人的賺錢方式不會適用於你，請依循真心去到對的地方、對的人相遇、一起做對的事，想要賺到錢，展現自己的獨特性，源自真心至關重要。

Ｋ.雲端者-創造力

對你來說，金錢是能量的展現方式之一，你如何使用能量創造、顯化事物，在創造與表達的過程成為自己，然後金錢的回饋只是附帶的獎勵。你擁有藝術創作跟與大眾溝通的才能，嘗試開發這個才能，也許你會擁有驚喜的收穫。

L.概念人-概念轉化長才

你的長才是將複雜的內容，轉化成各種概念，各種拼湊、整合，突變變成新的樣貌，那麼落實概念、與他人溝通對你來說，就是非常重要的事，落實之後才有機會轉換成錢。請回到你內在的真實，從簡單可以實踐的小事開始，慢慢一步步的擴大你的勇氣與影響力。

M.黑包黃人-餘裕的滿足感

你的賺錢動力來自於恐懼匱乏、不足，這個恐懼力量很強，可以驅動你不斷的學習新知、獲得商業情報、一切以利益為導向，成為某個領域的權威，選到這個的人可能是真的窮困，或是很富裕，但恐懼使你無法體驗到餘裕的滿足感，相反的，如果你非常有自覺，穿越了這個對於匱乏的恐懼，你會擁有內在深處的喜悅，帶給你真正的幸福與自由。

圖文／蕭郁書授權提供，未經同意禁止轉載。更多內容請至蕭郁書 Hsiao Yu Shu 生命之花粉絲團

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