今日星座運勢／雙子 貴人運佳 適合交涉與談判

2018-06-29 00:00 聯合新聞網 那河



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六月二十九日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：冥想CD

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：SPA

太過於理性或緊繃的情緒容易讓自己做出錯誤的判斷。不妨多深呼吸讓自己深層放鬆，整個人顯得神清氣爽。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：學習場合

工作上遇到瓶頸，但只要樂於學習便不容易喪失自信，因此反而成了你很好的學習日，經過磨練後未來也可擔更重的責任。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色項鍊

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

今天的貴人運不錯。很適合交涉與談判。不過還是需要巧妙拿捏對談的氣氛。過與不及都會影響談判的結果。要自信但不自大。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：挑戰困難

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

生活瑣事太多，工作上也容易小狀況不斷。此外貴人運和溝通運也都較弱，但如果可以克服種種困難，將會提升自己的光芒與氣勢。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：豐盛的午餐

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色系溫暖的餐廳

工作與家庭事情不少，心情易受到影響，建議避免逞強，也不要突然想到什麼就立刻行動。隨時保持沉穩與樂觀的心情。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：DVD

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：家

今天容易有慾望與利益的衝突。例如看到喜歡的東西想買，可是又覺得花錢有罪惡感等。其實忍一忍就會不想買了。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：有香味的鮮花

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：有花香的地方

注意突然想到的人事物，很可能都是幸運之神給你的指點。特別在工作技能的精進上，特別容易有突然的變化或想法。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：藍寶石

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：高雅的餐廳

今天和他人聊天或溝通的方式要輕鬆但避免八卦。多以專業但有親和力的形象和他人互動，便容易得到想要的效果。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色植物

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：大自然

容易有睡眠品質不佳的狀況，內心容易被某些事情干擾。有些事情其實不是你一個人能夠控制的，要懂得適時放鬆，身體健康才是最重要的。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：名片

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：社交場合

直覺力高，反省能力和感受力強。建議多往自己的內心探索。也特別適合處理和家人之間的關係。容易有突然的應酬場合。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：亮麗的配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交場合

和他人的看法雖然不盡相同，但在多方溝通下，最後彼此會變得欣賞對方的優點，有機會成為不錯的合作夥伴或朋友。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：白水晶

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：簡潔的空間

資訊和耳語太過繁雜，反而影響工作進度。建議盡量保持工作的單純度。愈單純的環境與心態，進行的愈順利。