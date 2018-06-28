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今日星座運勢／天蠍 言論避免過與不及 進修好時機

2018-06-28 00:00聯合新聞網 那河

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六月二十八日（四）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍綠色

★ 開運物：適當的溝通

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：美食餐廳

今天滿月，且月亮與冥王土星同宮。上司、長輩、家人、事業、責任都容易為你帶來相當不輕鬆的挑戰，甚至有委屈感。需要時不妨向外求援並給予自己適當的滋養與支持。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：書店

過去的很多經驗、對事物的看法、乃至於人生價值觀等，都在經歷某種挑戰與劇烈的改變。今天也容易透過與他人的交流或書籍、課程、影片等，讓自己有些衝擊或想法上的改變。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：藍天

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

內在經驗的轉化、與他人關係之間的轉變，可以成為你的養分，卻也可能成為你糾結或放不開的創傷。要學習分辨真正的價值，放下不必要的投資。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：藍綠色配件

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：清淡的美食餐廳

命主星再次靠近壓力大的土星與冥王星。巨蟹們在活出自己與維持和諧關係兩者間，正有一段不簡單的道路在整修。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：海藍色

★ 開運物：健康飲食與作息

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：舒適的休閒空間

月亮再次來到健康與生活的位置。工作與生活的壓力，或原本體質與健康上的問題，容易把獅子們壓得喘不過氣。但注重健康的獅子也可趁機改變自己的飲食與生活習慣。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：自己喜愛的鮮花

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：花店

孩子或愛情仍然是近年你蛻變的中心。對部分處女座來說，也許有種那麼我自己在哪裡？如何在愛與自我當中找到平衡點，孰輕孰重？時間該如何分配？你能夠承擔多少的責任與壓力？不妨花些時間思考。

【天秤座】打雷閃電

★ 開運色：黃色

★ 開運物：小點心

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：瑜伽會館

事業、家人、以及自己的情緒壓力，有種稍有不慎就會崩塌的感覺。如果內心狀態不佳，建議透過適度的運動、與朋友談心，不要壓抑在心中獨自承擔。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：謙虛學習

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：學習的場合

天蠍們想要有所展現，但需要用適當的文字或語言，在言論上避免過與不及。此刻是很好進修、學習新事物的時機。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：大自然的聲音

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：大自然

自我價值低落、金錢理財的問題或壓力等，都容易影響自己與另一半或合作夥伴之間的關係。此時，宇宙要讓你老舊的價值系統及觀念改變與脫落。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：自己想去的地方

對摩羯們來說，該有的變動、該出現的挑戰，幾乎都已經現形了。現在，是可以讓自己好好放鬆，想著如何活出自我的時刻了。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：規律的生活

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：熟悉的地方

如果生活中出現很多突如其來的、感覺莫名的阻礙，某種程度顯示你有部分自己沒有誠實面對的內在議題或創傷或業力。先把生活規律整理好，其餘的慢慢上軌道。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：公平與誠實

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：可遠眺的空間

當你的自我太巨大時，就會有一股力量或情緒要將你推倒。但另一種狀態是你受到他人的欺壓或不公平待遇時，需要懂得起身捍衛自己的權益。

星座運勢

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