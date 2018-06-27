今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 提問並謙虛學習

2018-06-27 00:00 聯合新聞網 那河



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六月二十七日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：花草植物

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野開闊的地方

太陽進入和家庭與過去經驗的相關位置，同時和土星相對峙。未來一個月是審視自我家族史與過去成長過程的最佳時機，另外與上司之間的相處也和過去與父母相處的經驗有關。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：謙虛學習

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：簡潔的空間

太陽進入和溝通學習的位置，但同時和土星相對峙。未來一個月你所說的話將被專業人士檢驗。不懂的事情要提問與謙虛學習。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：天空

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野寬闊的空間

太陽進入和工作金錢的位置，但同時和土星相對峙。未來一個月如何理財、面對金錢與工作壓力如何又能活出自我是主要目標。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：專業能力

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合

太陽進入和自我相關的位置，但同時和土星相對峙。未來一個月容易面臨對自我信心的質疑。但他人對你的質疑與考驗其實是最好的老師，讓未來的你更加專業自信。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：胡蘿蔔籽精油

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：SPA

太陽進入和反省與休息的位置，同時又和土星對峙。未來一個月注意身心健康，特別容易因為工作量大或生活忙碌而感到身心俱疲。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：藝文場合

太陽進入和團體與志業的位置，但同時和土星相對峙。未來一個月宇宙要求你以眾人想法為主，將自我縮小。部分處女座容易因戀愛對象要求而失去朋友。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：職場與家庭兼顧

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

太陽進入和事業與知名度的相關位置，但同時和土星相對峙。未來一個月你的過去經歷將影響事業發展與名聲好壞。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：幽默感

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：明亮的會議室

太陽進入和專業知識的相關位置，但同時和土星相對峙。未來一個月在如何用他人容易接受與輕鬆的方式讓他人信任你的專業並接納你的想法是主要目標。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：清楚的關係與界限

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：明亮的空間

太陽進入和親密關係與金錢借貸的位置，但同時和土星相對峙。未來一個月注意理財。在發展任何關係與金錢合作之前，都需誠實檢視自己可承受的底線。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：向日葵

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：明亮的空間

太陽進入和合作以及與人交流的位置，同時和土星相對峙。未來一個月宇宙要求你多與人溝通交流，但之前某些不好的經驗也許會讓你對他人具有敵意或無法敞開心胸。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：熟悉放鬆的空間

太陽進入和工作與健康的位置同時和土星相對峙。未來一個月過去沒注意到的健康或工作問題可能在這段時間浮現出來。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：活力但謙虛

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：明亮的空間

太陽進入和戀愛與孩子的位置，但同時和土星相對峙。未來一個月孩子與戀愛容易成為重點，但他人也許會對你的某些想法出現批評或不贊同。要試著保持活力但謙虛。