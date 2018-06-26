今日星座運勢／雙子 樂觀面對任何事 計畫易生變

2018-06-26 00:00 聯合新聞網 那河



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六月二十六日（二）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：海藍色

★ 開運物：海浪聲

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：視野開闊的空間

過去尚未處理的情緒問題，可能透過情人、孩子或團體共事時看見。感情上也可能有剪不斷理還亂的狀態。部分牡羊和他人有金錢或權力糾葛。有面臨危機處理的可能性。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：穩重得當的裝扮

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：色調沉穩的空間

上司或母親的某些事情可能需要你去處理。上司長輩可能有急事交代給你。部分金牛座的婚姻關係會成為注目焦點。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：信任

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：自己喜愛的用餐場所

任何事情只要帶著歡樂的心情去做，便能得到宇宙的祝福。無論目前正面臨什麼狀況，要記得樂觀與信任。遠行計畫容易生變。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：家庭照

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

巨蟹們內心恩容易有股想要蛻變或某方面改變的傾向，也可能過去可以忍受的事情突然不想再忍耐下去。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：薰衣草紫

★ 開運物：薰衣草

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：花店

容易感覺他人內心的憤怒，也可能是自己累積已久的憤怒，他人只是幫助你點燃內在的那把憤怒之火的助力而已。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：書店

工作或感情上的某些問題可能讓你思考自己是否該調整人生價值觀。對你而言，甚麼才是真正重要的。部份處女座考慮選擇繼續進修或考證照甚至出國。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：天空藍

★ 開運物：高地薰衣草精油

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：SPA

家庭或某位家人可能需要你某種程度的犧牲。也許是多花時間陪伴，也許是生病等等。對於家庭或婚姻容易有種無力感或壓力，需要適度調整。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：寶藍色

★ 開運物：星星

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：視野優美的地方

容易經歷家人間的爭執或冷戰。也可能家中或附近在裝潢或是有其他原因造成的噪音紛擾等。部分天蠍須避免亂發脾氣的狀態。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：陽光

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：明亮的空間

可能無意識說了不該說的話，也可能開車走路時不專心，或是體力健康甚至工作上出現無力感等。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：咖啡點心

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：溫馨的會議空間

在金錢或利益分配、權力分配上可能有些爭執或不同觀點的討論。盡量讓每個人都有發言權，至少要看起來是公平正義的。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：籤詩

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：宗教場合

生命中很多事情都面臨改變，也許是家庭、也許是健康或工作，讓原本喜愛穩固感的你一下子要學習適應並接受新的轉變。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙花精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：色彩柔和的空間

對雙魚們來說，正面狀態是積極追求自己的夢想，聆聽內在神聖聲音。負面狀態則是過於魯莽與情緒化。