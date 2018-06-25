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今日星座運勢／獅子 內心渴望關注 避免逛街亂花錢

2018-06-25 00:00聯合新聞網 那河

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六月二十五日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：米色

★ 幸運物：簡單高雅的配件

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：極簡主義風格的地方

可能有突然出遊或因工作需要搬遷等狀況。部分牡羊則也可能因遠距離戀愛讓生活工作起了某種變化。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：專業資料

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野開闊的高處

家庭或住宅的變化某種程度帶來新鮮刺激感。部分金牛有閃婚機會。工作上則是專業資料需要更多時間準備。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍紫色

★ 幸運物：藍紫色鮮花

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：花店

私心或心機太重的人會遭到眾人排擠或失去機會。另一部分雙子有辦公室戀情的機會，也可能戀情曝光。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：明亮的空間

戀愛對象和自己心中設定的條件可能有段差距，也可能認識和自己身分地位相差很大的對象。部分巨蟹須注意第三者問題。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：茶

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：整潔的住家

避免對情人或另一半過於挑剔。某種程度其實是內心渴望得到更多關注。另外避免逛街或上網，容易亂花錢。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花梨木精油

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：SPA

容易有種自己的身心無法負荷遠大的目標，或是生活和目標還有一段距離的感嘆。另外活出自我和家人期待也可能有段距離。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：美食餐廳

對於孩子或情人可能有稍微嚴格或挑剔的傾向，某個部分和內在累積的情緒有關。有種把對他人的氣出在情人孩子身上的可能性。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：小禮物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：熱鬧商圈

避免對家人要求太多。另一半很可能因此出現反彈而有不愉快的爭執。建議在能力範圍內買個東西犒賞自己和另一半，或是做個舒適的身體按摩，讓生活多些樂趣。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：明亮的空間

今天要避免話中帶刺，也可能對他人說的話特別敏感。另外注意工作與生活的文件資料、來電簡訊，避免漏失重要資訊。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：甜點

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：咖啡館

今天容易和情人談到關於錢的事情，也可能對於你對對方的付出是否對方有感受到或是否有回饋感到很在意。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：淺藍色水晶配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

工作上有許多開展的機會，但家中的某些事情容易影響自己心情。也可能是某些事情讓你觸景傷情或勾起過去的某些回憶。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：天使

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野遼闊的空間

之前沒有處理好的情緒容易影響到今天的狀態。避免任何情緒性的發言。有時私下碎碎念的內容也可能被看來是好友的人傳到他人耳中。

星座運勢

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