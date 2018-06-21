親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

會考落點排序來了 如何填上基北區明星高中？

分屍三個月前就警告 里長：死者真的很冤枉

【小孟塔羅】搶先測2018下半年整體運勢！

2018-06-21 15:42聯合新聞網 文／小孟

圖片來源／unsplash
圖片來源／unsplash
分享
2018上半年很容易在一些事情上，犯拖延症而無法順利處理，久而久之會對自己失去信心。所幸進入下半年後，這些問題會從根源上被解決，迷茫跟混沌都只是暫時的。下半年很適合展開新的冒險和學習，頭腦裡有許多想法的人，可以在下半年開始計劃囉！現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴2018下半年整體運勢

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
分享

塔羅牌圖作者：Eileen Connolly(Connolly Tarot)







A：創意發想。(命運之輪正位)
A：創意發想。(命運之輪正位)
分享

A：創意發想。(命運之輪正位)

牌面上的正中央有一顆正在轉動的輪子，上方有一位披著白袍的天使，四方有代表四元素的象徵物。

工作運：在工作上會有創新的想法與改變誕生，小孟老師建議你不妨嘗試新的變化將會為你的工作帶來不錯的契機。

愛情運：在感情上有戀人的人，你和他的感情會加溫，你跟他繼續下去會有好的發展。沒有戀人的朋友，下半年人際運勢，比較容易有情緒化的狀況產生，要特別留意身邊和你很要好的朋友，可能會因為你的情緒化和你有溝通不良的情形發生。

金錢運：下半年的投資計劃將可以去執行，如購買海外的基金、黃金等，都是不錯的選擇，有助提升金錢運。

B：貴人相助。(星星牌正位)
B：貴人相助。(星星牌正位)
分享

B：貴人相助。(星星牌正位)

牌面上有一位男子正在看著天上的星星，有一隻彩虹鳥正在天空飛翔。

工作運：下半年會有上司、朋友或家人等等方面的貴人，告訴你諸多創新的想法與良好觀念；不同的見解以及忠肯的建議，使你在工作層面和生活方面有所幫助和成長。

愛情運：在感情上有戀人的人，不論過去有爭吵或是意見不合的問題，在下半年過後可望重修舊好。沒有戀人的朋友，下半年人際運勢，過去和朋友有些誤會或尷尬的現象，可望於下半年獲得改善。積極多些互動或彌補性的言語溝通，不僅可解除自己內心深處的負擔和包栿，也可以再重拾往日的歡樂情懷。

金錢運：下半年和朋友及家人的聚會增多，容易因聚會的緣由，而產生金錢上之花費。切記於錢財的運用上可先擬定好計劃，能夠加強提醒及警惕自已，有助於金錢運上之守成。

C：困境解套。(教皇牌正位)
C：困境解套。(教皇牌正位)
分享

C：困境解套。(教皇牌正位)

　　牌面上有一位頭戴皇冠、身穿聖袍的教宗，正在為底下的一男一女祝福。

工作運：下半年工作運將出現良性的競爭，過去的努力將獲得上司與同事間對你的信賴。

愛情運：感情上有戀人的人，兩性溝通交流具有心靈平台上的契合。下半年更加有話題性與深層了解。沒有戀人的朋友，下半年人際運勢，將與朋友的互動性加深，與朋友的話題也會增加。朋友之間的約會也會使你掃除平日煩悶的生活。

金錢運：下半年金錢運將逐漸走強，過去被套牢的投資，將會在下半年一步步逐漸的回收。

D：錢財攀升。(太陽牌正位)
D：錢財攀升。(太陽牌正位)
分享

D：錢財攀升。(太陽牌正位)

牌面上有一顆炙熱的太陽，有四位小天使圍繞在一旁手舞足蹈。

工作運：代表過去努力經營的客戶與經驗將為你帶來成就。這也是過去你歷經過許多考驗才能踏上心中所期許的理想目標，所以下半年將會是你得到回報的年份。

愛情運：感情上有戀人的人，過去與情人的承諾，將會漸漸得到對方的認同。這也是過去你在感情上賺取所得來的結果。沒有戀人的朋友，下半年人際運勢，你將能高談闊論各種話題，對於反應較慢的朋友、或者沒有接上你的話題，你將會顯得不太耐煩。

金錢運：下半年金錢運增加，離你期望的理想存款數目將會攀升，要到達你想要存入的金額將會有所兌現。

E：新的機會。(隱者牌正位)
E：新的機會。(隱者牌正位)
分享

E：新的機會。(隱者牌正位)

牌面上有一位拿著火把的長者，他站在山頂幫底下的人們照亮光芒。

工作運：下半年你將有可能有一個新的事業機會，或是原本的工作將有更上一層樓的平順道路等著你，並且在工作業績上的增長也可以有能力掌握，認真付出將會有所回報，可以花點時間看看四周是否有商機或是貴人的指引。

愛情運：下半年在感情上有戀人的人，兩人之間偏向務實面的金錢或是物質上的供給，這也是兩性情感往上昇華所要經歷的鞏固階段。沒有戀人的朋友，下半年人際運勢，你將會和朋友有些合作關係，你以往對朋友的付出將在此刻得到回報。

金錢運：下半年的財運如魚得水，你認真付出的同時，你將享受到投資後的充裕回饋。金錢運需要做些投資才會有實質的增加，不論目前花掉了多少錢，賺回來的絕對夠本。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

今日星座運勢／水瓶 展現親和力事情順利 避免算計

2018-06-21 00:00

【塔羅】愛在心裡口難開 你的暗戀會有結果嗎？

2018-06-20 09:35

7月塔羅生命靈數運勢：即便看似無路可退 仍保留最後機會

2018-06-20 09:22

唐綺陽星座運勢週報：獅子把握人氣夯機會 天秤有財運

2018-06-18 07:32

殺破狼本周運勢／獅子有偏財運 水瓶金錢運佳

2018-06-17 00:00

小孟塔羅：喝午時水、吹海風 端午節怎麼做有好運？

2018-06-15 10:29

相愛敵不過相剋？看穿你的桃花劫對象

2018-06-15 09:36

端午節必看！適合12星座的趨吉避邪物

2018-06-14 15:08

跟哪些星座交往心最累？ 水瓶、雙魚榜上有名

2018-06-13 14:18

【小孟塔羅】2018世足賽開踢！選熱門隊伍測你能踢出什麼好運？

2018-06-13 10:22

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

是獨立還是孤僻？12星座寂寞忍耐力大公開

2018-06-10 21:00

【塔羅】你有機會脫單嗎？看6月愛情運勢走向

2018-06-08 14:00

【小孟塔羅】我與初戀還有機會再見面嗎？

2018-06-08 09:46

連氣象局也測不準的陰晴不定 雙星組合 – 太陽太陰

2018-06-07 16:02

2018星座生肖血型最強運組合 前十名天蠍座包辦六名

2018-06-07 13:45

【蕭郁書色彩占卜】你現在最無法忍受的是什麼？

2018-06-07 09:42

老是入不敷出？看穿12星座難變有錢人的原因

2018-06-06 08:00

越炙熱越發紅火！今夏鴻運當頭的四大生肖

2018-06-05 10:00

真的超準！網友公認的牡羊座十大特質

2018-06-04 10:47

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官運 獅子遇夢幻桃花

2018-06-04 07:40

【塔羅】姐弟戀正夯！現在的你適合談姐弟戀嗎？

2018-06-03 08:00

6月星座塔羅運勢：牡羊幸福感倍增 金牛財運意外驚喜

2018-06-01 13:22

【小孟塔羅】我到海外工作會賺大錢嗎？

2018-06-01 11:19

【蕭郁書色彩占卜】從泡溫泉來看你現在狀態如何？

2018-06-01 08:00

【夏霏星座】是誰呢？揭12星座另類貴人

2018-05-31 15:19

【塔羅】三個月內你的財運能否從谷底翻身？

2018-05-31 08:00

關鍵時刻總有人助！很會經營人脈的生肖

2018-05-30 08:00

【塔羅】偷偷跟你說，現在有人暗戀你？

2018-05-30 08:00

【蕭郁書色彩占卜】你讓人又愛又恨的地方是？

2018-05-29 11:45

走不出情傷！一談感情就變成玻璃心的生肖

2018-05-29 09:13

6月塔羅生命靈數運勢：只管選好 選好那個你想要的

2018-05-25 08:10

【小孟塔羅】今生最大的仇敵何時出現？如何破解？

2018-05-24 17:30

在航向第二人生的諾亞方舟上 你會帶著什麼？

2018-05-24 10:00

成家立業關鍵期 誰最害怕中年危機？

2018-05-24 08:45

你的人生要過哪個「坎」 才會開始一帆風順？

2018-05-23 08:00

愛著愛著就疏遠？12生肖的婚姻保鮮秘訣

2018-05-22 09:06

雙子座遊戲人間？其實他們淘氣又溫馴

2018-05-18 10:42

【小孟塔羅】前世往生前有什麼遺憾 今生如何修補？

2018-05-18 09:57
看更多

熱門文章

連續檢舉魔人的噩夢！即時簡訊提醒違規下月上線

2018-06-20 17:00

不拔牙矯正成主流？ 矯正學會崩潰喊「別亂誤導」

2018-06-20 17:07

凌晨1時09分 台中發生規模4.2地震

2018-06-21 01:58

又一個時代眼淚！美華泰西門店7月中歇業

2018-06-21 10:56

7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55

今天夏至 彭啟明：明起將非常炎熱 熱浪天氣重新登場

2018-06-21 07:28

「中華豆花」也可以喝了！濃郁花生豆奶 全家復古獨賣

2018-06-20 16:36

台南市雨後路況多 深夜東區路面又下陷

2018-06-21 01:42

豪雨成災 他問：賴清德和陳菊治水的錢用去哪裡？

2018-06-21 13:45

雨炸中南部 水庫沒滿，馬路先滿

2018-06-20 23:54

拉抬名模女友知名度 世足球星C羅情史也風光

2018-06-21 09:44

台南市路面現大坑 機車女騎士被彈起擦傷

2018-06-20 19:59

世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

2018-06-20 18:30

今日星座運勢／水瓶 展現親和力事情順利 避免算計

2018-06-21 00:00

上海電影節如珠寶大賽 吳亦凡骨董新搭尬女星

2018-06-20 22:47

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

強制加麵！ 日本「二郎系」豚人拉麵來台掀話題

2018-06-20 18:15

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

雨下對地方了 台南水庫解渴可供3個月用水

2018-06-20 23:11

愷樂教妳輕鬆練出川字腹肌 展現小蠻腰迷人姿態

2018-06-20 17:08

首發高溫資訊！全台最高溫竟出現在清水斷崖

2018-06-21 12:48

中南部連續性降雨 北部午後雷陣雨

2018-06-21 05:00

對流雲系發展旺盛！ 台南高屏南投大雨特報

2018-06-21 12:38

彭于晏首登皇家賽馬會 肖想女王報明牌

2018-06-21 02:51

美麗華影城突停業 北市勞動局：未接獲大量解僱通報

2018-06-21 14:48

全台12大親子飯店出爐，「最好玩飯店」是這間！

2018-06-21 10:39

B肝帶原者 94%是34歲以上的沒打疫苗世代

2018-06-20 17:07

百年前的畢業旅行 催生台灣第一位山岳攝影師

2018-06-20 23:02

雇主給付是津貼or工資？勞動事件法明定勞工說了算

2018-06-21 12:06

西南氣流略減弱 吳德榮：各地仍有局部陣雨或雷雨

2018-06-21 06:15

高雄市區積水又停水爆民怨 水公司宣布周日不停水

2018-06-20 17:45

親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00

李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00

長頸鹿小麥的寶寶關節變形 動物園盼大家集氣

2018-06-20 18:34

美國10款熱銷休旅 日系省油大贏家

2018-06-21 00:06

夏天不敢穿短褲露腿？ 腓腸肌手術輕鬆拔蘿蔔

2018-06-21 08:23

婦子宮肌瘤如巨嬰剖腹摘除 醫：早治療風險低

2018-06-21 08:06

內用禁用吸管惹議 詹順貴：推行不變 且珍奶多是外帶

2018-06-21 10:42

【小孟塔羅】搶先測2018下半年整體運勢！

2018-06-21 15:42

美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

2018-06-21 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top