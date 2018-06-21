【小孟塔羅】搶先測2018下半年整體運勢！

2018-06-21 15:42 聯合新聞網 文／小孟



圖片來源／ unsplash 分享 facebook 2018上半年很容易在一些事情上，犯拖延症而無法順利處理，久而久之會對自己失去信心。所幸進入下半年後，這些問題會從根源上被解決，迷茫跟混沌都只是暫時的。下半年很適合展開新的冒險和學習，頭腦裡有許多想法的人，可以在下半年開始計劃囉！現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴2018下半年整體運勢？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Eileen Connolly(Connolly Tarot)

A：創意發想。(命運之輪正位) 分享 facebook

A：創意發想。(命運之輪正位)

牌面上的正中央有一顆正在轉動的輪子，上方有一位披著白袍的天使，四方有代表四元素的象徵物。

工作運：在工作上會有創新的想法與改變誕生，小孟老師建議你不妨嘗試新的變化將會為你的工作帶來不錯的契機。

愛情運：在感情上有戀人的人，你和他的感情會加溫，你跟他繼續下去會有好的發展。沒有戀人的朋友，下半年人際運勢，比較容易有情緒化的狀況產生，要特別留意身邊和你很要好的朋友，可能會因為你的情緒化和你有溝通不良的情形發生。

金錢運：下半年的投資計劃將可以去執行，如購買海外的基金、黃金等，都是不錯的選擇，有助提升金錢運。

B：貴人相助。(星星牌正位) 分享 facebook

B：貴人相助。(星星牌正位)

牌面上有一位男子正在看著天上的星星，有一隻彩虹鳥正在天空飛翔。

工作運：下半年會有上司、朋友或家人等等方面的貴人，告訴你諸多創新的想法與良好觀念；不同的見解以及忠肯的建議，使你在工作層面和生活方面有所幫助和成長。

愛情運：在感情上有戀人的人，不論過去有爭吵或是意見不合的問題，在下半年過後可望重修舊好。沒有戀人的朋友，下半年人際運勢，過去和朋友有些誤會或尷尬的現象，可望於下半年獲得改善。積極多些互動或彌補性的言語溝通，不僅可解除自己內心深處的負擔和包栿，也可以再重拾往日的歡樂情懷。

金錢運：下半年和朋友及家人的聚會增多，容易因聚會的緣由，而產生金錢上之花費。切記於錢財的運用上可先擬定好計劃，能夠加強提醒及警惕自已，有助於金錢運上之守成。

C：困境解套。(教皇牌正位) 分享 facebook

C：困境解套。(教皇牌正位)

牌面上有一位頭戴皇冠、身穿聖袍的教宗，正在為底下的一男一女祝福。

工作運：下半年工作運將出現良性的競爭，過去的努力將獲得上司與同事間對你的信賴。

愛情運：感情上有戀人的人，兩性溝通交流具有心靈平台上的契合。下半年更加有話題性與深層了解。沒有戀人的朋友，下半年人際運勢，將與朋友的互動性加深，與朋友的話題也會增加。朋友之間的約會也會使你掃除平日煩悶的生活。

金錢運：下半年金錢運將逐漸走強，過去被套牢的投資，將會在下半年一步步逐漸的回收。

D：錢財攀升。(太陽牌正位) 分享 facebook

D：錢財攀升。(太陽牌正位)

牌面上有一顆炙熱的太陽，有四位小天使圍繞在一旁手舞足蹈。

工作運：代表過去努力經營的客戶與經驗將為你帶來成就。這也是過去你歷經過許多考驗才能踏上心中所期許的理想目標，所以下半年將會是你得到回報的年份。

愛情運：感情上有戀人的人，過去與情人的承諾，將會漸漸得到對方的認同。這也是過去你在感情上賺取所得來的結果。沒有戀人的朋友，下半年人際運勢，你將能高談闊論各種話題，對於反應較慢的朋友、或者沒有接上你的話題，你將會顯得不太耐煩。

金錢運：下半年金錢運增加，離你期望的理想存款數目將會攀升，要到達你想要存入的金額將會有所兌現。

E：新的機會。(隱者牌正位) 分享 facebook

E：新的機會。(隱者牌正位)

牌面上有一位拿著火把的長者，他站在山頂幫底下的人們照亮光芒。

工作運：下半年你將有可能有一個新的事業機會，或是原本的工作將有更上一層樓的平順道路等著你，並且在工作業績上的增長也可以有能力掌握，認真付出將會有所回報，可以花點時間看看四周是否有商機或是貴人的指引。

愛情運：下半年在感情上有戀人的人，兩人之間偏向務實面的金錢或是物質上的供給，這也是兩性情感往上昇華所要經歷的鞏固階段。沒有戀人的朋友，下半年人際運勢，你將會和朋友有些合作關係，你以往對朋友的付出將在此刻得到回報。

金錢運：下半年的財運如魚得水，你認真付出的同時，你將享受到投資後的充裕回饋。金錢運需要做些投資才會有實質的增加，不論目前花掉了多少錢，賺回來的絕對夠本。