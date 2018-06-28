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事業出頭天！2018下半年事業運最強命格揭秘

2018-06-28 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

時光飛逝、運勢流轉，轉眼間已來到2018年的下半場，下半年的事業運程裡，哪些主星可以拔得頭籌，享受事業好運帶來的升職加薪，或者開疆闢土，創造自己的事業版圖呢？科技紫微網整理出2018下半年事業運最強的命格，會有你嗎？快來看看吧！

圖片來源／Shutterstock
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如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。本文需看「流年命宮」與「流年事業宮」內的星星唷（位置如下圖所示）。

圖片來源／科技紫微網
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事業運勢最強的命格：

　

TOP 1：流年命宮–破軍（流年事業宮–貪狼）

人和運旺

下半年的人氣不僅旺盛，更有絕佳的貴人運為你的事業加持。以往難以靠近的大人物，將有有機會頻繁接觸，若能拿出實在誠意交往，可令貴人高看一等，行事予以便利。當然，打鐵還需自身硬，夯實自己的工夫，更能穩住貴人運，長久受益。

　

TOP 2：流年命宮–貪狼（流年事業宮–七殺）

忙碌充實

許久不見的好機會在下半年再次光臨，也正因如此，你的工作會變得格外繁忙起來。開拓創新的精神發揚光大，為你帶來新的期望，事業由此開拓新局面，令你精神抖擻，越戰越勇。實質性的福利待遇水漲船高，讓你得意洋洋。

　

TOP 3：流年命宮–廉貞天府（流年事業宮–紫微）

晉陞在望

如何協調多方資源、利用已有優勢、開拓新的局面，等等新老問題，都是你下半年的事業主修課題。功課做得好，不僅有被口頭表揚的機會，更能收穫實際利益。有機會立功，獲得上司青睞，被予以重任、實權。表現優秀的業務人員可獲得大局的領導支配權。

　

事業運勢較弱的命格：

　

一：流年命宮–天機天梁（流年事業宮–太陽巨門﹝空宮﹞）

口舌生非

工作環境波詭雲譎，氣場變動不利於事業進展。情緒受到波及，心裡常常有難過的滋味，精神壓力之下，易與周圍人發生理論、爭吵，給人留下口舌把柄。若能少一分急切的功利心，多將目光轉向工作場合之外，有益於平息怒火，抬升氣運。

　

二：流年命宮–天同（流年事業宮–天機太陰﹝空宮﹞）

多慮憂心

下半年對工作的思考有過度的傾向，事項繁雜、想法太多，越想要一手掌握所有的事情，越容易把所有搞砸。此運尤其不適合想要開展創業者，想法鋪得太廣，難以抓到利潤賺取的核心。保守行事倒有可能幫你順利掌握眼下，穩定事業運勢。

　

【延伸閱讀】

批年運，預測你下半年事業轉機

九星命盤，為你找到招財職業！

　



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