找到好對象！2018下半年愛情運最強命格揭秘

2018-06-27 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

新年一開始許下心願的聲音還未曾遠去，轉眼就已來到了年中，你許下的愛情願望在上半年實現了嗎？想要愛情運繼續發力，你有得天獨厚的優勢嗎？科技紫微網盤點2018下半年愛情運勢最強命格，有沒有你呢？一看便知！

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愛情運勢最強的命格：

TOP 1：流年命宮–七殺（流年夫妻宮–武曲天相）

大獲全勝

和自己理想中條件相符的桃花會出現，尤其是在環境優雅、高層次人群聚會中最易碰到。追愛慾望強烈，優秀的你只要準確掌握對方的喜好，很容易快速攻城略地，拿下優質桃花。交往過程中，多展現自己的優秀氣質和事業潛力，會讓桃花對你更有信心。

TOP 2：流年命宮–紫微天相（流年夫妻宮–貪狼）

適者相隨

下半年，考驗你眼力的時刻到了！吸引異性的魅力綻放，追求者開始多起來，有你的理想型異性，也有你覺得莫名其妙的緣分。真假紛擾不過是障眼法，多留出時間考察，找到那個和自己樣貌、家世、心靈契合度高的人，這份情緣最終會為你帶來幸福。

TOP 3：流年命宮–太陽（流年夫妻宮–天同天梁）

緣來是你

桃花運大漲，圍在身邊的異性開始逐漸增多，感情上的煩惱也隨之沓來，看來選去，不知道哪一個才是適合自己的人。越過花叢，不妨將目光投向遠處，在一直默默陪伴在你身邊的人裡，深厚的緣分可能會由此結下。

愛情運勢較弱的命格：

一：流年命宮–太陰（流年夫妻宮–天同天梁﹝空宮﹞）

軟弱無力

對你而言，下半年想要獲得愛情、經營愛情，並不是件容易的事，你將面臨的最大挑戰就是來自自己。你害怕、顧慮的因素太多，但越是害怕越有可能會失去。鼓足勇氣、直面現實，你的堅定會帶給人信心和希望，也給自己帶來光明。

二：流年命宮–巨門（流年夫妻宮–天機太陰）

心是口非

愛情上有你越來越難以把控的跡象出現，心裡明明愛著對方，嘴上說出來的話卻往往會傷了對方的心。即便是好意，即便是所愛之人，若不能以合適的言語去表達，只會招來對方的誤解、埋怨。偶爾的乾柴烈火更能讓對方看清你的心意，給你緩和的機會。

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