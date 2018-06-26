做事又快又好！最受主管青睞的5大生肖

2018-06-26 09:43 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

做事速戰速決的人自然在職場上比其他人更為吃香，但是既快速又做得很少瑕疵的人，更是能受到主管或老闆的賞識，升官加薪是遲早的事。科技紫微網和大家一起來聊聊，做事速度沒話說，更能兼顧品質的生肖是誰，還有他們要如何做得更好？

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TOP 1：生肖虎

喜歡爭強好勝的屬虎人一旦接到任務，就會一心一意想著如何才能將事情做到一百分。在事情未完成之前，不喜歡去做其他的事情。往往很快就能做出來好成績，但你容易在取得好成績之後沾沾自喜，如果變得更加謙虛，你將會受到更多人的認同。

TOP 2：生肖馬

屬馬人喜歡說做就做，如果有事情還沒做完，心裡總會惦記著，所以做事情很有速度。而且不會馬虎了事，因為你很討厭做得不夠好又要重做。但是有時候主觀性太強，有點我行我素，如果你學著客觀點，虛心接受別人的意見，將會少走一些彎路。

TOP 3：生肖猴

思維敏捷的屬猴人鬼點子多，有任務就會很快想出不同的方法，選出最省時的，所以做事非常有速度和品質。只是你的玩心比較大，做完事情就屁顛屁顛地去玩了，很少會在事後總結經驗。所以你應該學著做事有始有終，這樣離成功又近一步了。

TOP 4：生肖鼠

心思細膩的屬鼠人做事情會兼顧到很多人都不會留意的細節，機智的你喜歡找捷徑，所以能夠高效快速完成任務。只是你有時候看不慣做事不夠快速的人，愛挑剔，所以你應該學著多做事少說話，這樣更多人願意幫助你。

TOP 5：生肖牛

勤勞著稱的屬牛人做事情不會拖拖拉拉，也不會偷工減料，踏實的你認為成功沒有捷徑，機會也不會等人，所以接到任務就會迅速開始行動。只是有時候脾氣比較倔，討厭改變，所以你應該學著隨機應變，這樣才能抓住更多機會。

做事情既快速又有品質的人是主管們最愛的類型，但也要糾正自己不足的地方，這樣才能在成功的道路上少走彎路。

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