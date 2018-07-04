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綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案多少能成真？

選老公必看！哪些生肖男特別寵老婆？

2018-07-04 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

步入婚姻是很多女孩們終其一生最嚮往的幸福，但是婚後呢？能否持續這份幸福到永久呢？想要實現永久的幸福，就來跟隨科技紫微網的腳步，看看和哪些生肖男結婚，會是一件幸福久久的事情？

圖片來源／Shutterstock
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生肖牛

老實巴交的生肖牛，真的是個很值得信賴的伴侶。和他們結婚，基本上都不需要擔心有任何出軌的可能，他們滿心滿眼都是你的存在，且對你的呵護，絕對讓你的姐妹們看了都羨慕。

　

生肖兔

屬兔的男人，真的是實力寵妻的典型了。嫁給他們，就會有一輩子的幸福體驗，家務陪你分擔，驚喜源源不斷。當然了，兩人一起生活，酸甜苦辣都會經歷，但是，一定是甜蜜更多。

　

生肖羊

屬羊男真的是脾氣超級好，而且越是自己喜歡在意的人，他們越不捨得傷害。平時可能連提高音量和你說話的機率都微乎其微，在旁人面前更是盡顯一名優秀丈夫的點滴特質。

　

生肖雞

嫁給屬雞男，你會獲得的幸福，體現在方方面面。不需要為了一些選擇而為難，他們早已經為你做好打算。而且為你花錢從來不眨眼，那麼努力賺錢就是為了寵著你讓你花。

　

生肖狗

生肖狗為人有自己的原則，要麼不隨便開始，開始了就意味著對你負責到底。嫁給他們，不會讓你失望。甚至很多時候，為了你去和世界為敵的事情，他們都做得出來。

　

我們或許不能夠要求婚姻永遠如熱戀，但是幸福卻是可以期待一下的。希望所有女孩，都能夠遇到對的人，有著幸福的人生。

　

【延伸閱讀】

招福繫婚緣！找到你的結婚對象

已婚未婚都要算！紫微雙人合婚

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

結婚科技紫微網婚姻

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