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【最多人問的關鍵字】破軍遇到七殺會怎樣？

2018-06-22 11:19聯合新聞網 普羅米修士

圖片來源／IMDB
圖片來源／IMDB
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「最多人問的關鍵字」系列文章的主題，就是網路使用者用來搜尋答案的關鍵字。這些關鍵字背後並沒有署名，但是它們代表了使用者的某些疑惑或是遭遇的問題…

如果你感同身受，希望我的回答能解決你的問題或疑惑。

如果這不是你所要問的問題，”Sit Back and Relax!” 笑看這些「我朋友的問題」!

雖然提問者並沒有確切提到破軍與七殺的關係，但是多數人有興趣的應該還是婚姻感情相關的議題。

如果你是金庸迷，「神鵰俠侶」中的楊過遇到了小龍女，就是教科書等級的經典案例。

做為古墓派第三代掌門人，小龍女被要求立誓終身不得踏出墓門；而紫微十四主星中，大概也只有能長期忍受孤寂的七殺才能辦得到；同時這種與世隔絕的犧牲，也需要七殺的責任感才願意承擔。再者，小龍女不食人間煙火、性格冷漠、凡事淡定的特質，以及離開古墓後不諳世事，不習慣與人相處，都展現出七殺冷冰冰的特質。

在感情上，七殺有另一個特點: 喜歡吃窩邊草，也就是在對象的選擇常是鎖定在原先認識的親友、同事、鄰居等的舊識圈；就是近水樓台，再結連理之機率最高。原因無他，只因七殺沒耐性、怕麻煩的特質在主導。小龍女與楊過的師徒戀，也正是此一近水樓台的典型。

而破軍「耗親」的代表，則非楊過莫屬。和小龍女不同，楊過身上充滿了愛恨交織的情感衝突與矛盾。不僅楊過本身對人的好惡明顯，而喜歡他的人甘願為他犧牲(無論是犧牲生命或是犧牲愛情)，不喜歡人他的人則視他為眼中釘，欲除之而後快。

縱使楊過的父母親早早就過世，但是照顧楊過的人卻是個個傷透腦筋: 郭靖、黃蓉、丘處機、趙治敬、孫婆婆無一倖免，甚至為他犧牲性命；充分展現破軍消耗的本質。

在男女的感情上，楊過「男生不壞，女生不愛」的特質，迷倒了一票女生: 陸無雙、程英、郭芙、完顏萍，為救他而犧牲性命的公孫綠萼，為他終身不嫁的郭襄；更是再次呈現楊過「耗親」的特質。

但楊過畢竟是破軍而不是貪狼，對於情感有著要求完美的特質，也才能「弱水三千，只取一瓢飲」，為小龍女苦守十六年。

也因為身為破軍和七殺，楊過和小龍女有著我行我素、不按規矩行事的任性，視規矩制度於無物，才能在那個保守重禮教的年代，譜出一段驚世駭俗、令人可歌可泣的愛情故事。

從現實來看: 破軍遇到七殺之後，不需要太久的時間，就會找到彼此共同的興趣 — 花錢! 破軍的財帛宮必定是七殺坐守，因此花錢也不會太手軟。不僅同為花錢一族，也同為搶錢一族，因為要積極搶錢才能有錢花。所幸兩者的價值觀近似，倒也不需要花太多的時間來調整與適應。

然而，兩個個性與人格特質如此強烈的主星要相處在一起，並不是一件簡單的事。挺過眾人反對與看衰之後，「神鵰俠侶」的戲碼就要換成「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）。

雙方的脾氣都不太好，而且個人意識強烈，不僅想掌控對方，甚至想證明自己在能力上勝過對方，或是至少可以平起平坐。在做決定的關鍵時刻，都想讓對方聽自己的。於是劍拔弩張、槍林彈雨、劇力萬鈞的場景精彩可期。而且一旦開戰，雙方沒有分出勝負是很難收手的!

不過依照大數據統計分析來看: 比較吃虧的大都是破軍。七殺的殺手鐧是「不爽拉倒」、「老子(娘)不玩了」，就像小龍女可以堂而皇之地躲回古墓，畢竟七殺比較有能力一個人清靜過日子。破軍就比較吃虧了: 情絲纏繞，剪不斷理還亂的紛擾，常常就是先低頭舉白旗的一方!

不過破軍也不是省油的燈，若是有了新的理想對象後，保證翻臉比翻書還要快!

若是披荊斬棘、渡過重重難關及考驗後而修成正果，破軍和七殺還有另一件事要坐下來喬: 「要不要養小孩?」

通常七殺的答案是「不要! 因為我愛的是你」(潛台詞是: 我怕麻煩! 我不喜歡小孩! 我怕吵! )。破軍的答案可能是「你不配合我就自己想辦法!」

至於是什麼方法，對於擅於出怪招的破軍而言，絕對是一塊蛋糕!

於是，「史密斯任務」再度上演!

【推薦閱讀】談紫微14主星－七殺行動優先vs.破軍誰與爭鋒)

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