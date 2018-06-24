殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-24 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

殺破狼2018年6月25日~7月1日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，金星、水星齊聚戀愛宮位，與喜歡的對象沉浸在感官的享樂，在物質生活方面較為奢侈。某些白羊座，與另一半容易因為花錢的問題產生爭執，或是因為用錢太不節制，被另一半碎念。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與海王星有良好連結，會利用血拼的方式，發洩內心累積的壓力，吃喝玩樂上的開銷較多，同時會想花許多錢在小孩與寵物身上，以物質彌補無法常常陪伴孩子們的虧欠。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月發生在志業宮位，與土星合相，當心工作上的疏失，造成職務面臨調動，甚至被裁員。對於目前工作有太多不滿，會想提出辭呈。此時工作壓力較大，容易對目前的前途感到不安於徬徨。

人際關係方面，火星在人際關係宮位退行，並受到木星的影響，某些過去人際關係不愉快的問題又再度重演，容易想使用金錢與餽贈的方式決這些問題，卻會發現這並不會為你贏回尊重。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到土星影響，家中某些人的狀況令你擔心，或是與家人之間的衝突較多，家庭問題令你心煩。某些白羊座感覺居家環境不太安寧，會想搬家或離家，尋求較好的生活品質。

金牛座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的海王星與在海外宮位的冥王星有良好連結，與一些外國人有交流的機會，會交到一些海外的朋友。某些金牛座會遇到一些可以教育你重要知識的人物，與這些人結交會使你獲得很多智慧。

家宅運方面，金星與水星齊聚家宅宮位，家中會有一些喜事的徵兆或訊息，可能會多一個新的成員，或是有機會換到居住品質更好的地方居住。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星受到家庭宮位的金星影響，另一半的家人對你過度關注，讓你感到不自在，此時會希望能與對方多一些獨處的時間，不要被打擾。

學業運方面，滿月落在學業宮位，與土星呈現合相，本週課業壓力較大，期末考試成績不太理想。某個科目的老師十分嚴格，對你交出的作業與報告不太滿意，目前學業正面臨重修或被當的命運。

工作運方面，火星在志業宮位退行，並受到夥伴宮位的木星影響，職場會有許多小人扯你後腿，你卻渾然不知。最近你會開始發覺，有許多不是你負責的工作被同事硬塞過來，讓你處理不完，還可能背黑鍋。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，會被賦予一個重要的任務，可能要出差，或是外派，給予的待遇非常好，但相對而言挑戰性也很高。

面試運方面，水星與金星齊聚面試宮位，靠著能言善道的口才，在面試時是討喜的，可望進入理想的單位，然而進入新單位後的適應問題，可能才是日後最大的挑戰。

旅行運佳，水星與金星齊聚旅遊宮位，即便只有一兩天的假期，也會利用少少的時間出門到處看看，有許多想朝聖的景點都會很有效率的抵達。

本週須注意的部分：

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，與土星合相，本週情緒會較為不佳，不要做些傷害自己身體的事情。此時也容易爆發突發性的疾病，腸胃方面容易不舒服，當心吃壞肚子，引發急性腸胃炎，也要特別注意交通事故與人身安全。

金錢運方面，滿月落在財務宮位，與土星合相，月底窮到吃土，可能還有一些帳單要付。信用卡的使用要當心，信用資料容易被盜用，或是容易刷爆卡。財務上有許多問題需要花很多精神處理，會是對金錢較為傷神的時期。

學業運方面，火星在學業宮位退行，相位不良，某些科目成績一直無法通過，可能必須延畢，或是重修，在學校的某些任務也無法完全執行完畢，暑假可能還要繼續到學校完成一些事情。

巨蟹座：

整體運勢：

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，即便是不拿手科目，期末也能奇蹟似的獲得及格的成績，順利過關。難搞的老師或教授，也會網開一面，讓你順利升級或畢業。

遠行運佳，在遠行宮位的海王星相位良好，此時會決定一趟豪華的行程，出遠門有很多錢省不下來，但這些錢你會覺得花得覺得物超所值，某些巨蟹座在旅程中會有異國桃花來搭訕，但要當心爛桃花。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月落在感情宮位，並與土星合相，與另一半有許多問題容易在此時擴大，雙方都容易情緒化，分手的機率較高。此時要注意，對待越是重要的人，情緒管理要越好。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到水星影響，可能會被一些和你不相干的人言語挑釁，雖然你脾氣一向很好，但此時也忍不住會動氣。走在大馬路上，也容易遇到精神異常的人，對於人群感到不安。

健康運方面，在疾厄宮位的火星開始退行，老毛病容易舊疾復發，有些器官有發炎感染的症狀，嚴重的話甚至需要動手術治療，當心血光之災，除了刀火燙傷的意外傷害外，人身安全也要特別注意。

工作運方面，在命宮的太陽受到滿月影響，會有工作夥伴在此時離開職場或調職，頓時在工作上少了重要的左右手，在情緒上會覺得較為孤立無援。

獅子座：

整體運勢：

金錢運佳，在財務宮位的海王星相位良好，工作上會獲得額外的的補貼與加給，除了獎金的分紅外，某些獅子座會獲得額外的休假，或是員工旅遊之類的福利。

人際關係運勢佳，金星落在命宮，最近常會接受到餽贈，或來自朋友、同事表達的好感與友善，不論做出任何任性的事情，周遭的人都會非常挺你，在人際關係中十分討喜。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月落在工作宮位，與土星合相，某件工作可能在收尾階段臨時喊卡，先前的努力白費，令你憤怒與沮喪。容易在情緒不佳的情況，衝動離職。某些獅子座會勉強完成一個階段性的任務，然而最近壓力太大，很需要休個長假好好放鬆。此時也要當心工作單位無預警裁員以及放無薪假。

感情運方面，火星在感情宮位退行，有伴侶的獅子座，雙方常常翻舊帳吵架，兩人關係容易因此陷入危機。即便是單身的獅子座，情感問題容易重蹈覆轍，或是與過去喜歡過的對象糾纏不清，會是情感較傷神的時期。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，本週當心吃壞肚子，染上急性腸胃炎，同時水星與金星齊聚在命宮，容易因室內外溫差過大著涼感冒，須注意飲食與溫差。

處女座：

整體運勢：

旅遊運佳，在旅行宮位的木星與海王星有良好連結，此時很需要出遠門走走，離開一下生活的紛紛擾擾，或許轉換一下環境，你才可以暫時忘卻許多煩惱。

學業運方面，在學業宮位的天王星與滿月有良好連結，期末報告驚險地在期限內趕出來，並獲得令你驚喜的評價與成績，即便有許多科目在及格邊緣，也能順利升級或畢業。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與土星合相，在情感關係中可能一直處於被對方宰割的角色，不論怎麼等待，卻總是獲得失望的回應，本週情感面十分悲情，會想做出個了斷，結束不健康的情感關係。

工作運方面，火星本週開始在工作宮位退行，與客戶、同事、上司溝通不良，有許多事務不斷需要來回修正，導致工作量怎麼做都消化不完，身心俱疲。

交通運方面，在交通宮位的木星受到在秘密宮位的金星影響，被開罰單的機率很高，特別容易接到被偷拍的違規照片，當心與人發生交通糾紛，同時要注意交通安全。

人關係方面，在人際關係宮位的太陽受到滿月影響，你很明顯地感覺有小人在暗地攻擊你，卻找不到證據，也無法鎖定是誰，造成你有很多事進行不順利，感覺心煩。

天秤座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，即便目前職場到處風聲鶴唳，但目前所有的問題都不會影響到你，一切事務到你的手上都能順利進行，混亂的環境中，是少數能置身於事外的幸運兒。

人際關係方面，金星與水星齊聚在人際關係宮位，會收到某個好朋友捎來的消息，對方可能要結婚了，或是要到海外去好一陣子，你會想好好為對方餞行。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與土星合相。與家人比較容易吵架，鬧彆扭，家中會有些令你十分憂心的問題，需多注意家人的身體狀況與情緒。居家環境也常有一些令人不太愉快的事情發生，同時注意門戶安全與電器使用。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到水星影響，信用卡的使用要注意，可能會有信用資料外流的問題，或是被盜刷。帳單容易忘了繳，必須多繳很多利息或滯納金。此時也被詐騙集團盯上，財務上問題，須謹慎查詢。

戀愛運方面，火星在戀愛宮位退行，曾經喜歡的對象可能會在此時跟你聯絡，但要當心對方是不是另有所圖，可能需要你在金錢上給予他一些幫助。某些天秤座容易在同一個課題重蹈覆徹，情感上的弱點在此時需好好正視。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到水星影響，好不容易遇到怦然心動的情感對象，容易操之過急，然而對方卻遲遲不願給你正面的回應，目前正處於曖昧不明的狀態中，既是甜蜜，又感覺寂寞難耐。

工作運方面，金星、水星齊聚在志業宮位，在職場上的位置無人能取代，有些事情的決策與處理非你不可，然而目前你重視的卻是一些風花雪月事情，對於工作會顯得有些無感與怠慢。

本週須注意的部分

學習運方面，滿月落在學習宮位，與土星合相，不出你所料，期末考果然滿江紅，沒有幾科能及格，即便僥倖能升級，也不想再混下去，目前正思考轉換科系的可能性。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，與土星合相，賴以為生的交通工具會在此時壽終正寢，當心交通安全，被開單或是發生行車糾紛的機率較高，即便是搭乘大眾運輸工具，也容易遇到不太愉快的事情。

家宅運方面，火星在家宅宮位退行，某些家人的狀況令你十分憂心，家中某些麻煩的問題再度上演，氣氛不是太好，此時要注意家人的身體健康與人身安全。居家門戶要注意，容易被宵小闖入，爐火電器的使用也要當心。

射手座：

整體運勢：

遠行運方面，金星與水星齊聚遠行宮位，會在十分倉促的時間，決定一趟遠行旅程，食宿會非常奢華，不過在外因為時差的關係，可能會感覺睡眠不足或水土不服。

學業運方面，金星與水星齊聚學業宮位，但考試宮位受到火星退行的影響，雖然報告與作業都順利過關，但期末考的成績卻不是太理想，需要補考或是在暑假期間補修學分，但總比當掉來得好。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星影響，一些例行公事，居然會發生出乎意料之外的災難，使你的專業能力會受人質疑，也考驗著你的危機應變能力，本週在職場上會是個驚心動魄的一週。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，與土星合相，為了出門去玩，或是買某個昂貴的東西，傾家當產也在所不惜，月底的生活費堪憂，可能要吃土等發薪，或跟家人擋鎯撐一段時間。

當心口舌是非，火星在溝通宮位退行，受到木星影響，在同儕間或是職場，說話容易不經大腦，因而被人誤會，並招來小人。在網路上不經意的發言也可能引來無聊的網友筆戰，最近發言語說話還是低調為佳。

交通運方面，火星在交通宮位退行，接到罰單的機率高，同時還容易引發行車糾紛，出門即便走在路上，都容易被冒失的車輛擦撞，這陣子要特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢：

旅遊運佳，在旅行宮位的海王星相位良好，週遭會有一些親朋好友組團一起出遊，行程非常誘人，你會很快就決定跟團去玩，旅遊過程也相當地愉快。

學習運佳，在考試宮位的海王星與人際關係宮位的木星相位良好，此時會有貴人幫你補習不拿手的科目，準確猜題，期末考獲得好成績，順利升級或畢業。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到金星的影響，一些人情債必須在此時還一還，會請客答謝某個朋友給予的幫助。某些摩羯座可能會收到好朋友的紅色炸彈，必須要包個大紅包祝賀對方。

感情運方面，滿月發生在命宮，合相土星，對目前食之無味的關係容易擺爛，不想好好經營。甚至會以冷處理的方式等待對方先開口分手，但本週你會較為沉不住氣，可能會因為一時情緒失控，使得局面變得難以收拾。

工作運方面，滿月發生在命宮，合相土星，長久累積的疲倦已經到了極限，此時，會因為身體或是情緒的因素，決定休個長假，甚至會想離職。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的海王星相位良好，會藉著購物釋放累積已久的壓力，這並不一定是要滿足自己的物慾，可能還會想挑些禮物送人，其實也沒有特別的目的，只是因為想花錢。

感情運方面，金星與水星齊聚在感情宮位，目前感覺自己被充分寵愛，任何任性的要求，對方對你都還是十分體貼，但，不要把這些愛當成理所當然，這些付出是需要你好好珍惜的。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月影響，目前在職場掌管十分重要的位置，忙碌的生活使你倦勤，非常需要休個長假，但現實層面上並不允許你有任何懈怠。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到水星影響，家人經常不在家，會感覺家庭狀況不穩定，自己也會一直在外遊蕩，不想回家。某些水瓶座最近處於常常需要暫時在外地居住，或是因為某些因素需要搬家，雖然不至於露宿街頭，但醒來常不知身在何處，會感覺自己像個遊民。

健康運方面，火星在命宮退行，當心刀火燙傷見血光等意外傷害，老毛病容易舊疾復發。身體有過勞的傾向，越是勞累，越睡不好，情緒管理要注意，情緒不佳會導致精神狀況也不太理想。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，水星與金星齊聚工作宮位，會接到一個任務，需要到外地出差，工作內容也非常光鮮亮麗，公司給予的待遇非常優渥，遺憾的是你必須全神貫注在工作上，無暇利用公差好好觀光。

學業運方面，在學業宮位的木星與海王星有良好連結，在專業科目上會有優秀的表現，可能會被邀請參與交換學生，或是學術交流活動，成就表現令人驚艷。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與土星合相，要當心捲入他人的情感糾紛中，甚至會因此與某些朋友斷絕往來，在複雜的問題中，該如何置身於事外，會是本週一門重要的功課。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月影響，愛情一旦與友情重疊，就必須要做出取捨，當你選擇愛情時，在朋友圈中不太容易受到祝福，反而會惹來許多閒言閒語，然而當你希望維持著友情，愛情卻擋也擋不住。

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