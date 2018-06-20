7月塔羅生命靈數運勢：即便看似無路可退 仍保留最後機會

2018-06-20 09:22 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖片來源／ Victor Freitas 分享 facebook

引用三數的指引做為七月的開端：）

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眼前的一切都來自你的揀選，即便一切看似再無退路可退，生命仍保留最後的機會，靈活的丟棄拾起，是永不被剝奪的權。

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圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供 分享 facebook

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

★生命靈數1

整體運勢：質疑自己的聲音充斥在身邊，七月對於一號人而言是有點辛苦的一段時期，得花更多的時間與力氣去向他人宣告自己的理念、立場與界線，如果你向來都採逃避或是很少主動面對、處理這樣的問題，那麼這個月對你來說就會是相當麻煩的一段時間；

說到那些為反對而反對你的聲浪，比起跟著他們的邏輯團團轉，更恰當的方式，是你得找出自己核心的理念、根本的價值是什麼，對外大量說話的機會難以避免，但得說些真的對你有益的，才不會浪費你的力氣，若你能學會參與他們的討論，卻不被他人的意見捲入、帶著走，那麼整個月的挑戰方能順利過關。

工作／學業：上述的挑戰，多數就出現在工作上，會發現旁邊的支援變少，在人際上也呈被孤立的局面，那麼請先想想一直以來你所建立的形象，是否出了什麼問題？是不是有太多被你因貪一時方便就略過沒有解釋的立場，導致讓人覺得你這樣也可以，那樣也沒有不行呢？所有的事都是一點一點累積的，從不會突然發生，這段時期一號人們得用點不同於以往舊有的思維、行動跟視野來應對工作上的事，當雜音、意見很多的時候，請先從當中跳出來吧！試試全新、不在那些聲音當中的選項，通常就能跳脫出眼前僵局，發現原本嚐試方向的盲點，進而突破；

當然這是需要相當的勇氣的，一種不預設立場，就算輸掉全盤也要顛覆一下的決心，當你做好這樣的心理建設，便可以化逆境為順境，讓事件最終的結果完全不同。

愛情：單身者在月初的運勢並不看好，週遭機會少之外，更多的是來為你添麻煩的角色，少碰為妙，到了月中月底，整體運勢轉強，當然這與你現實生活的其他挑戰是否有過關息息相關，若你能在生活上積極的找到與過往不同的新作法，那麼就會帶來不錯的表現，變得亮眼、引人注目，當然也就能為你創造更多新機會，所以如果你真的缺對象，那麼就把握機會，丟開僵化的腦袋，就能讓工作、人際與感情運勢雙漲；

有伴侶者則是會感受到另一半愛的督促，這詞，有點微妙，對吧？

大概就是你想的那樣，因為你可能長期擺爛太久，有些伴侶提醒了八輩子你仍然做不到的事情，讓對方只好使出必要的手段來「督促你完成」了，這類的督促 通常都是嚴厲中帶著深深的愛跟熱切的期待，所以你也不致於因此跟對方翻臉或感到反感，只是壓力不小，如果你有這類明知該為但總是未為的事（我想是少不了的）建議你防範於未然，別等到對方出手你才動起來，如果不想被嚴格對待，那麼就先一步行動吧！詢問對方、實際的滿足對方的需求，對於感情就是主動加分，而非事後補考，就算有功也沒有賞的白忙了。

訊息指引：Cypress

畫出安全的領域界線，實踐與宣告你是誰，從沒有誰可以自以為的為誰，無論是正面的新生，或是消極的毀滅。

★生命靈數2

整體運勢：七月，在危機中有轉機，遇到挑戰勇往直前，會比逃避或是採取迂迴戰術來得明智許多，因為所有預期中的計畫都可能有生變的風險存在，未知的機率遠大於已知，所以與其想好配套措施，還不如先準備好靈活應變的心情，才不致於事到臨頭、手忙腳亂，但也別把事情想得太糟，通常這類突發事件會跟面對眾人，宣揚理念有關，或是有需要你特別挺身說出自己的意見或立場的事，對於平日較內向的二號人來說，的確是有點讓人感到煩躁，但也並非絕對過不了關，若問要準備什麼，最需要的就是放鬆，不預設，這看似簡單卻絕非簡單的預備，如果你還未進入七月，那就全力嚐試吧！若你已經在七月裡，那麼見招拆招，不被固定的做法所困，允許自己隨意的變動，將會是最好的對策。

工作／學業：在專業上將有新的邀約跟機會出現，不過可得先練練膽，準備好口才與自信才好，需要有對自己全然的信任才能順利過關的這個月份，一切的一切，都是被硬壓著面對的局面，在職者要面對來自長官、客戶天外飛來一筆的考題，若你需要轉職求職，或是洽談新案，那麼這樣的狀況就會更加明顯了，尖銳的問題絕對不會少，不過這些尖銳也通常是激發你潛能的關鍵，處於一種若不硬著頭皮上，就會直接陣亡的態勢中，就請二號人拋開偶像包袱，發揮所有不管熟悉或陌生的所學，用盡全力揮灑吧！

當你做的選擇與行動與過往越不同時，它們就會為你帶來更多機會，開啟從未見過的新視野。

愛情：單身者處於一種桃花朵朵開，但你可能只想躲開的情況中，在這段時間出現的對象多是主動且熱情的，會讓二號人有些招架不住，因為無法即時搞清楚對方的意圖，落荒而逃的機率還挺高的，但這些表達比較誇張的人沒有惡意，雖然他們跟你過往習慣與異性相處的方式大大不同，可能會嚇到你，不過若你能冷靜點面對他們，多給點時間相處，這段時間遇到的這些人，若深入交往，都能為你的生命注入更多活力，帶來許多正向的改變；

有伴侶者與另一半的溝通可能產生問題，請確定你傳達的都有讓對方聽懂，而不是你自己覺得「有說過了」但對方卻只是聽聽就忘，或根本沒聽懂、沒進到腦子裡，這樣的問題通常會在月中左右大量產生，所以是可事先預防的，無論是關心、或是交待事情的細節，都請再跟對方確認過兩人理解的是同一版本吧！若少了這樣的覆核，那就可能有許多明明細心點說清楚就可以不用吵的架要吵，

七月份也建議二號人們主動關懷伴侶，或是比平常多做點貼心的事，都是能夠讓感情生活平靜不錯的方式。

訊息指引：Juniper Berry

生命正在詢問你：什麼是你的嚮往？你如何選？

她正看著你如何選。

生命靈數3

整體運勢：最混亂的局勢已經過去，若三號人們在過去的一個月中有好好的看清事件的全貌，為自己負起責任的話，那麼這個月便可以順利的享受一段雖然忙碌，但行程上相當充實的時光，生活中有足夠的因素可以讓你動起來，不過是否啟動這個開關，選擇權仍在你手上，這是一段可以自我調節的時期，你可以接納外來的機會，將行程排滿，這對你而言將會是一段不斷打開禮物盒的過過程，驚喜不斷；

但若沒有太大動力，選擇了小小歇息，那麼其實也不會造成太大的損失，頂多是生活少了點樂趣而已。

這個月出現的驚喜，都是小而短期的，發揮的作用也都較只在當下，你要做的，只有拿定主意，便能感受到所做的選擇會被宇宙支持且推進，是人生中相當微妙的順利經驗。

工作／學業：在專業上有新的機會，雖短暫，但過程都是愉快的，也會留下一些美好的經驗，做為後續工作上的養份，不過這段時間三號人們卻很容易跟這些經驗擦身而過，因為這樣的機會多不屬於原本日常業務的範圍，就如一開始所說，可以選擇要、不要也不會帶來災難，不過卻會留下一點點遺憾；

若你這段時間在專業上，選擇不要這個新而有趣的挑戰，那麼建議你可以先看看自己不選的原因是什麼，因為這段時期的不選，很可能只是因為過去這個月實在有太多突發狀況，造成你害怕失敗，而非真的不想、或覺得對新的機會沒有興趣，若是因為這樣的原因錯過，那麼留下的遺憾就會更多一些了。建議你在產生放棄念頭時，先去分辨、思考，留給自己重選的機會，會比止步不前來得明智許多。

愛情：單身者在這段時間，容易看到那種「確定就是他」類型的對象，不過說到行動，大概跟你心中肯定的程度是成完全反比的，因為太肯定、因為太在意、因為害怕失敗，所以行動反而變成零了，若是這樣就有些可惜，建議單身的三號人們抓緊機會行動，把過多的在意先擱在一旁，如實的應著感受而行，反而會為關係帶來意想不到的美好發展，雖然並非可以一步到位，但會因為你能放鬆自然的程度，累積出一條鋪往美好的道途；有伴侶者可以跟另一半一同從事不少不同於以往的活動，留下愉快的回憶，如果你仍然選擇把自己像顆樹般，只是種在原地不動就太可惜啦！

在這些富有樂趣、不同以往日常的活動中，經常能讓感情升溫，無論是對於交往不久的、或即將步入更深一步承諾的情侶來說、都是有利的條件，當然關係有點裂痕的也不會被排除在外，要道歉、要澄清、要求和，動作就請再積極點吧！機會不會從天而降，你的行動大於一切，以及，機會也是不會等你的，想做點什麼改變？無論是愛得更深、關係挽回，就看你做出與過去多不同的選擇了。

訊息指引：Eucalyptus

眼前的一切都來自你的揀選，即便一切看似再無退路可退，生命仍保留最後的機會，靈活的丟棄拾起，是永不被剝奪的權。

★生命靈數4

整體運勢：情緒穩定而踏實的七月，四號人們多數已在上半年（就算不願意也已經被迫）做出改變，於是有了這個月的踏實感，一切得來不易，說是多數，也是因為生命情境創造出不得不做出應對的力道夠強大，所以無論是來自於你的積極，或是那夠強大的推力，都已足夠讓向來慣於以不變應萬變的你們不在原地了，所以這段時間算是可以小小喘息的時間，如果你前面已經真的起跑了的話；

尚未起步的就不在上述的情緒穩定踏實範圍中，不同於整個上半年的動蕩，七月份有新的發展，不用混亂呈現，而是用宿命式的手法，無論如何，那是整個年度的重頭戲，所以如果現在的你仍抵抗得很累，那麼七月份的宿命式發展或許也不是太壞的事，對於向來喜歡先計畫的你們來說，它是超出計畫的範圍，這倒也是另一種安心，待七月結束，四號人們便可以全數起飛，只是飛的路線、輕鬆程度，各自不同罷了。

工作／學業：在專業上變動的空間不大，當然已排定的事，雖可能都是自己安排的，不過在事件進行的過程中，償還的感覺是大於成就感的，因為多數的時間都已被綁死，對於新的改變也只有看著的機會，但實際上並沒有多的空檔可以挪去運用了，這點可能會讓四號人感到有些無奈，因為新的機會雖然無法帶來太大利益，可是卻相當有樂趣，這是上述償還感發生的主要原因；但回到日常的工作面仍有許多可喜的消息，包括若是排程中有新的合作、對外的說服、洽談，都能夠順利的談下來，並且帶來較以往大額的收入，就怕你對這樣過度的順利 有遲疑，但在這個月或許這些謹慎是可以再收起來一些的，把握時機會比多考慮太多雜項來得更重要，七月較多的利益面是展現在新的、或正在洽談尚未正式開始的項目，但既有能獲利的那些就如開頭說的，較沒有驚喜，生變的機會也低。

愛情：單身者可以迎來新戀情，若過往總是覺得缺乏機會，這段時間可選擇的對象多，對於本來機會可能就不少的四號人來說，在到底要選擇什麼這件事情上，這個月也將有比平日更明確的答案，無論如何，先確定要的是什麼，離得到的日子就不遠了，這個月進入你生命中的關係，都將停留一段非常長的時間，所以如果你觀望了許久，那麼這將是一舉做出躍進的好時機，失手的機會會較以往來得低；

有伴侶者無論想把關係帶往何處，你目前的考慮都太多餘了，比起想，不如驗證，因為目前思考的問題並非沒有答案，但顯然你缺乏實踐的勇氣，就如同單身者一般，此刻做的決定將影響你未來生命很長的一段時間，所以如果目前的行動是你已經考慮過千百次的，那麼只剩行動了，趁幸運女神多數時間都支持你的時刻行動，沒有比這更好的時間點了。

訊息指引：Myrrh

繞過表面，潛入意識的底層，跨越框限。

★生命靈數5

整體運勢：恭喜五號人，你的七月仍然是相當慌亂的狀態！XD

不過這個慌亂是好的那種啦放心放心～

對比起前一兩個月，這個月可說是大大翻身了，而你的慌亂是來自於「到底為什麼突然大好又突然大壞，到底想怎樣」的心情，雖然說所有的事情實際上因為運勢剛剛翻轉過來，能一次付諸實行的比例仍然不高，但是機會以及突破的點的確已經出現，所以在選擇上是自由不受限的，五號人們的當務之急並非立即趁著新機會做出一點成果，而是將焦點放在內心調整上，先把情緒穩定下來，才好真的「做出一點什麼」，而非只是妄動與白忙，凡事欲速則不達，請慢慢來，比較快。

工作／學業：在專業上會有較大筆的進帳機會，比起一直專注在小、太瑣碎的項目上，期望得到預期的成果或利益，不如將焦點放在較大、較單一的項目，讓工作能呈現的細節更多；

說來以上兩種做法可能帶來同樣的效益（無論是指實質的金錢、客戶當下的滿意度、成果的分數都是）但能帶來的成就感卻完全不同，後者的做法，除了工作本身就能獲得的成果本身之外，還能再生出附加的價值，對於五號人來說，會有種「原來我比想像中的更有能力」的感覺，某種程度上，也能順帶突破自己價值是有限的這個框架，當你實地經歷了這些事件，會發現自我價值被墊高後，視野不同了，對於後續的職涯當然會有幫助，無論是想拉高專案價值、個人價值觀的加分，都可利用這樣的機會，也別怕若顧大卻失小該怎麼辦，這段時期比起平日，專注於單一的大項可成功的機會也是較高的，請把握機會。

愛情：單身者請不要吝於展現自己有智慧、有價值的面向讓他人看見，當你願意展現這些美好，無須太多言語，自然就會引來他人欣賞的目光，所以如果你願意為自己創造機會，那麼多到「能展現專業、談論喜歡事物」的聚會跟場所便相當重要，別急著定義這些聚會中是否有你喜歡的類型，只管先讓他們看見你的知性，機會便能順勢到你眼前來；

有伴侶者的關係可以穩定的發展，在大風大浪不多的時期，安排出遊、但不在行程中排入過多的行程，純然的放空，會是你這個月能做到的，最美好的安排，當你願意與伴侶一同離開日常長一點的時間，在過程中便能讓對方感受到你的用心，能夠加上不少正面的印象分數，如果這樣的行程有困難，那麼能一起看看務實的未來，看看房子、車子，等等只需較短時間的日常消遣，也會為兩人創造更多共有未來的想像，讓相處的品質更好。

訊息指引：Ylang Ylang

疏解那些你對生命意義的誤解，沒有非得如何才叫值得，沒有如何才叫美，定義由你，一切的一切。

★生命靈數6

整體運勢：心境的躁動得靠日常務實的計畫來弭平，因為天象及天氣影響，讓部份六號人感到比平日更心情浮動，所以在日常生活中，這段時間的產能較低，與人互動的耐性跟意願也較以往來得低，對於一般人際如此的影響不大，不過對於家人可不太能夠一概而論，這樣的的怠慢是會引來家人或共同居住者的微詞的，日常的應對若能盡可能都有做到，可以減少這些紛擾發生的可能性，當然不是要你無條件的去迎合別人，而是減低紛擾、煩躁感的更大量的發生機會，對於你的心情穩定也會有幫助。

就用計畫與最低度的與人互動，來讓七月變得更安穩些吧！

工作／學業：在專業上會有些看似可行、遠大、有理想有遠景的可能性出現，它們看似可以快速的帶來一些好處，但實則不然，這樣的機會若是自己丟出的，那麼它還以許多務實面是需要你去細想，還有許多障礙需要排除的，如果你貿然的提出或開始行動，那麼很可能落得虎頭蛇尾的下場，被他人駁回的機率也相當高，所以書面及全面的考慮是很重要的，這段時間產生的想法，雖有許多可行之處，但非短期可成的計畫，一步一步踏實的進行會更好；若這樣的機會是由別人提出，那麼就得小心別任意淌進這灘混水，因為帶有謊言的可能性相當高，一旦加入了便會有點難抽腿，後續的麻煩也鐵定會算上你一份，請保持理性與務實，並且在必要時跟非事件關係人的家人或朋友討論，三思而後行，才能避免不必要的麻煩。

愛情：單身者對於新的機會，跟工作一樣得多多考慮，如果可以有打聽的管道，那就多問問吧！如果沒有的，那麼就得靠你自己先止住腳步（當然也得讓莫名一直前進的對方緩一緩）先有深入了解的機會，再談後緒，因為這段時間出現的機會呈現「非固定模式、跳級發展」的可能性高，所以很可能一時不察你就變成了誰的誰，到時候要脫身就又是另一場鬧劇，簡單說並不是什麼好桃花，如果你發現花都沒開，或許會比亂開更值得恭喜；

有伴侶者，若你是這段關係中總是給出照顧與體諒的那方，會特別感到有種「承擔對方過多」的情況，這樣的問題發生也非短期，長久累積而來的情緒終於浮上檯面，請別再用慣用的處理方式將它壓下去或假裝沒有看見，這樣的情緒有助於你跟對方說出真心話，還這個關係一點平衡，也讓自己可以喘口氣，雖然事件免不了帶來一些爭吵、不愉快，破壞日常表面的和平，不過卻是讓關係得以繼續走下去，必要的怒氣怨氣釋放，無須刻意避開，但在這些釋放中千萬別忘了只是丟出情緒，丟出真實的想法與需求，才是更重要的事哦！

訊息指引：Lavender

釋放過多的壓抑，留出全白的時間與空間，別讓一鍵接著一鍵，不過度的充填，光陰才不叫浪費。

★生命靈數7

整體運勢：在混亂的局勢中也請放心，七號人們可以安然的靠調動人脈跟資源來安穩度過七月，也就是說，外在環境的紛擾對你們的七月來說不是不曾間斷的，無論是動不動就想對你做點什麼的那些人，求取好處的、探路的，在這段時間都可能會頻繁的上門，擾亂你平日安靜的日子，不過若你可以多點耐性，對他們把話說完，通常這些看似很麻煩的也都可以輕輕被你帶過不留痕跡，當然說明是有技巧的，太多細節反而會衍生出多餘的麻煩需要處理，請點到為止就好；另外若是有健康問題，在這段時間也較其他日子容易找到解套的辦法，請積極一點就醫或探問治癒的方式，只要循的是正常管道，而非偏方密醫，通常困擾已久的症狀都能獲得相當程度的緩解。

工作／學業：在專業上指揮若定，對於在上位者來說，是順風順水的三十天週期，內部溝通順暢，排定的計畫也都如實的進行著，一切都在進度上，基本的狀況是如此，若突發是他人造成的，那麼通常也都累積已久，浮上檯面只是在通知你「該處理了，不能一直不行動」，屆時就請做出相應的決定，不再姑息或包庇有損利益的行為，即便是前述這種發展得最不順利的狀況，也是你做出相應的處置之後就能快速讓情況回穩；對於一般團隊工作者、一般行政職務者，則要注意原本就在進度上的事，就不要再中途有人臨時加入，通常這樣的動作對於整體事件的完成度都只會扣分、不會加分，若事件進行不順要考慮的是排除原本團隊中的成員，而非找來救火隊；個人工作者則較不受影響，通常只要能關上耳朵專心自己的進度，不聽他人耳語，就能保持工作順利進行，進帳也會同樣順利。

愛情：單身者請以主動出擊為主，勿被動等待機會，因為這個月就算被動，也會有機會主動上門，不過卻不是什麼好事，所以如果你對新戀情是有期待的，那麼先讓自己動起來吧！在這個月的你眼光精準，與人交際接觸的機會也多，若是你評估後願意主動撿起的，通常都不會太差，往後發展機會亦大，包括原本就有目標對象的，請多把握機會；

有伴侶者在說服對方及溝通的過程中得多注意自己的語氣，是否用一種上對下、理直氣壯的態度在壓著對方「一定要買單」，通常這樣的態度都不會帶來太好的發展（廢話XD）不過你在話說出口之前卻很難察覺自己這樣的態度是不妥當的，然後一開口就造成悲劇了，免不了吵鬧，雖然吵不走，不過卻會讓許多問題一併被這樣不佳的態度給引動，變成連環式的吵鬧，建議七號人們即便不開心，也別用先將自己置於負面、低位的方式來表達，負面的表達是換不到正面的回應的，話要出口、給出情緒之前，都請先檢視自己是否站對位置了？不高不低，剛剛好的平等，才是你最該做的表達。

訊息指引：Clary Sage

尊重陰影與直覺，即便它們在生命多數的時間內都不被彰顯，卻從不可或缺，光芒越是萬丈，它們越是需要被珍視，才好讓整體更加無缺。

★生命靈數8

整體運勢：內在渴望的安定與平衡，若未能即時的被滿足，那麼很容易就顯現在這個月的外在實境中，所以八號人們如果發現你身邊發生了許多事讓你浮起強烈「不公平」的情緒，通常你看到的事件都已經是末端的問題了，而問題真正的根在你對待自己的方式，或許也已經是長期失衡、不公平、過度壓搾或壓抑的，若你願意善待自己，那麼這樣的發現將是不錯的起點，帶你開始慢慢的將那些過於勉強的、硬壓回去的都釋放出來，然後把專屬於自己舒適圈的垃圾清空，找回寧靜，透過這樣的過程，八號人們可以重獲心靈的平靜，感受到生命對你的善意。

工作／學業：在專業上必須採取長期耕耘才可收割的模式，還未長成理想模樣的，在八號人的眼裡可能會覺得想盡可能快一點，但進度是無法強求的，若你希望將產能一次在短時間內擠出來、如果你想將欠了很久但缺乏基礎的學習一次學到位，對你來說都是相當危險的，可能會讓前期的醞釀也一併成空，在七月份，想要專業進行得更順利，比起一股腦的逼進度，更需要的是找出錯誤模式的根源並且停止它，這比壓搾時間精力換取進度跟成果要來得務實多了，這段時間若你能夠有點耐性，通常也都能發現問題到底在哪，進而解決。

對八號人來說，不再製造新的麻煩，對眼前的工作就是幫最大的忙了。

愛情：單身者可以與他人有日常愉快的互動，不過卻難以快速在短時間內發展成看得出來可以深入交往的關係，簡單說，所有速成的事在這段時間都不太有機會成真的，但若你能放下這樣趕進度的執念，緩步培養，在這段時間裡發生的愉快，則很可能延續下去，在後來長成一段正式的關係，既然急也無用，不如在七月就放慢腳步，享受一下單純沒有太多控制意圖的人際，也是不錯的方案；

有伴侶者跟另一半可能流於表面的互動，雖然愉快，卻缺乏深刻溫暖的情感交流，空有形式但沒有太多溫度，有些可惜了這些用心與時間，當然運勢的存在並非告訴你「就是這樣」，而是「因為過去如此，現在是這樣，而接下來會那樣，但未來尚未到來，你在發現後能夠有重選的機會」，

如果你能即早看到這些問題，何不選擇置換掉那些平日習以為常，卻明知不太好的慣性呢？

訊息指引：Vetiver

地圖就藏在你願意剝開防備的那個瞬間，若你缺少機會，脫去舊殼，在絕望間，仍包藏機會。

★生命靈數9

整體運勢：心情安穩，找回主權，內在安定的七月裡，相較起外在的紛擾，九號人是最不受負面影響的一群，上半年許多的累積終在此刻看到成過，開始收成，生活在你眼裡看來是令人滿意的，多數事件進展順利，除了收成，開創的部份也會讓你充滿成就感，這時候的你大可以依著自己的直覺前進，若上半年有在計畫中但未被執行的，就趁現在做個最後的收尾，將它們一舉納入你人生版圖當中吧！

工作／學業：在工作上可以再往上躍升，不一定是實質職位的改變，但對你心境的感受而言，是一種受到眾人認可，你提出的重點都有被看見的滿足感，對於挺在意細節的九號人來說，這可是與表面的職位、金錢一樣重要，甚至重要程度遠超過它們的事，當然若你就在較大的組織中工作，因著這樣的時勢發展，升遷的機會也比平時來得高，金錢當然也能因為這些對專業的認定，而變得更寬裕些；

受獎、對外演說、傳講經驗的機會也高，如果可以，大方接受，對現況來說是錦上添花，會帶動更多類似好的經驗更大量的到生命中來。

愛情：單身者桃花運勢大開，當然跟你心中的滿足感所帶給你的自信有關，整個人都閃閃發亮的七月份，追求者眾，而你要做的就是選出最喜歡的即可，即便對於某部份，平時對於接受他人好意有點障礙的九號人來說，都還是有一兩個新的機會出現，當他人誇獎你的時候，就從容自信的收下吧，這會讓你的光芒更耀眼，盡可能的輕鬆，故事就會更順利的展開；

有伴侶者也能在這個月份享受到當國王或女王的感覺，另一半對待你的善意會比平常來得更多，當然若你希望這種禮遇可以續存，那麼在過程當中適度的用鼓勵代替挑剔，會讓這些美好再翻倍，而且變成對方深植於心的好習慣，請發揮智慧，在這些良性互動中也還給對方同等多的愛吧！結果會讓你滿意的。

訊息指引：Bergamot

嗅聞空氣中的細節，那線索盡在一呼一吸的氣息之間，稀鬆平常的日常，才最珍貴。