唐綺陽星座運勢週報：獅子把握人氣夯機會 天秤有財運

2018-06-18 07:32 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：夏至•太陽進巨蟹，海王星逆行，火星將逆行

太陽進巨蟹，夏至即將來臨，小心氣流混亂而帶來變化，家庭間容易出問題或起爭執，也易暴露內心黑暗面，要注意手足關係與長輩健康。海王星逆行，木星仍在水象星座，水象能量容易讓人引發憂懼，需要身心靈的療癒，可多接近戶外或接觸宗教。火星在水瓶即將逆行，關注社會議題及社團活動，當心社會活動相關事務容易出問題。

工作注意：白羊、雙子、獅子、天蠍

白羊：遇到對手刺激，不需要逞強或隨之起舞

雙子：切勿急躁、莽撞，凡事謙讓，別太自作聰明

獅子：人氣夯，把握住機會，人脈關係動起來

天蠍：海外相關事務停滯，應多瞭解狀況，避免後知後覺

桃花注意：巨蟹、處女、射手、雙魚

巨蟹：桃花運旺，溫柔體貼、活潑開朗可展現魅力

處女：容易被迷惑，心靈空虛當心受騙

射手：會被安全可靠、顧家型的對象吸引

雙魚：感情低潮期，多和自己相處、釐清內心想法

財運注意：金牛、天秤

金牛：伺機而動、實事求是，多探聽資訊再行動

天秤：有財運，靈感、直覺強，有機會改變結構

健康注意：魔羯、水瓶

魔羯：注意身體健康，避免過勞太累

水瓶：避免莽撞、太過興奮，造成跌打損傷