親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

日本發布颱風 台灣不跟進非頭一遭！氣象局說明原因

南韓百里侯選戰圖解：文在寅狂勝的理由？

小孟塔羅：喝午時水、吹海風 端午節怎麼做有好運？

2018-06-15 10:29聯合新聞網 文／小孟

圖片來源／pexels
圖片來源／pexels
分享

端午節又稱「天中節」，因五月以後，天氣漸漸炎熱，因此蚊虫蒼蠅孳生，傳染病很容易發生，所以古人稱五月為「惡月」或「百毒月」。而到了端午節時陽光最為熾熱，百毒齊出。

古人就用天中五瑞--五種植物：菖蒲、艾草、石榴花、蒜頭和山丹來去除各種毒害，可以說是中國古代的衛生節。端午節，因家家戶戶懸掛菖蒲避邪，故又稱「蒲節」。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，端午節做什麼會有好運？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟老師提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟老師提供
分享

塔羅牌圖作者：Dennis Fairchild & Julie Paschkis(The Complete Kit Tarot)






A：喝午時水轉好運。(審判牌正位)
A：喝午時水轉好運。(審判牌正位)
分享

A：喝午時水轉好運。(審判牌正位)

牌面上有一隻擁有美麗圖樣翅膀的蝴蝶，牠的雙手緊握著一支鑰匙。

這張牌表示你最近運勢平平，沒有大好也沒有大壞，對於喜歡穩定生活的人來說還不錯，但對於想要求突破的人來說，則會有原地打轉的無力感。小孟老師在此建議你，可於端午節當天中午十一點到一點期間，飲用自飲水機的午時水，或在那個時間點洗澡沖涼，可為你的磁場補充能量，並帶來新的機會與好的轉變。




B：海風帶走負能量。(隱者牌正位)
B：海風帶走負能量。(隱者牌正位)
分享

B：海風帶走負能量。(隱者牌正位)

牌面上有一位背著蝸牛殻的男子，他緊閉雙眼並赤裸著腳，小心翼翼的向前行進。

這張牌表示你最近有過多的壓力與負擔，可能來自於無力解決的人事糾紛，所處環境勢單力孤難以反擊，或擔心秘密情事會遭到掀露等等，這些煩憂會影響你的睡眠狀況，讓你沒辦法好好專心做事情。小孟老師在此建議你，可於端午節當天下午，到海邊去吹吹海風，藉由微微的海風吹拂，將你內心的煩悶一併給帶走。




C：擁抱森林的療癒。(死神牌正位)
C：擁抱森林的療癒。(死神牌正位)
分享

C：擁抱森林的療癒。(死神牌正位)

牌面上有一顆有著白色翅膀的骷髏頭，頭的下方有一個沙漏，四周有三隻翩翩飛舞的蝴蝶。

這張牌表示你最近的健康運勢不佳，有可能此時正受到病痛折磨，或是身體才剛康復沒多久。所謂屋漏偏逢連夜雨，出門在外也要特別注意，一恍神發生血光之災，可就真的是雪上加霜了。小孟老師在此建議你，可於端午節當天日落之前，去爬山或到樹木多的公園散散步，讓身心沐浴在芬多精中，大自然會療癒你疲憊的身心。




D：貼近人群聚財氣(星星牌正位)
D：貼近人群聚財氣(星星牌正位)
分享

D：貼近人群聚財氣(星星牌正位)

牌面上有一位頭髮向上飛揚的女子，她手裡拿著一個瓶子往下，倒出許多會發光的小球。

這張牌表示你最近希望能夠多增加收入，因此你會思考能夠增加金錢的方法，像是學習一技之長去做副業等等，倘若你目前有做一些投資，可能在短時間還看不到收穫，這部分還需要緣份的造就。小孟老師在此建議你，可於端午節當天，到百貨公司或人潮聚集的地方走走，因為人流也是一種錢流，可為你帶來財運的流動。




E：書中自有黃金屋(月亮牌正位)
E：書中自有黃金屋(月亮牌正位)
分享

E：書中自有黃金屋(月亮牌正位)

牌面上的天空高掛著一枚明月，下方有一隻貓頭鷹正在展翅高飛。

這張牌表示你最近就像是站在十字路口般，不知該如何做出正確的選擇。也許你還沒釐清自己適合的工作，想做出改變卻不知該往哪去，或者你夾在二人之間左右為難。小孟老師在此建議你，可於端午節當天，到書局或圖書館憑直覺選一本書，找個位子靜下心來好好閱讀，可為你帶來好的靈感與思維，協助你困惑的心找到出路。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

端午節塔羅牌小孟塔羅

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

相愛敵不過相剋？看穿你的桃花劫對象

2018-06-15 09:36

今日星座運勢／處女 出差機率變高 有進修的傾向

2018-06-15 00:00

端午節必看！適合12星座的趨吉避邪物

2018-06-14 15:08

跟哪些星座交往心最累？ 水瓶、雙魚榜上有名

2018-06-13 14:18

【小孟塔羅】2018世足賽倒數！選熱門隊伍測你能踢出什麼好運？

2018-06-13 10:22

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

是獨立還是孤僻？12星座寂寞忍耐力大公開

2018-06-10 21:00

殺破狼周運勢／金牛職場有亮眼表現 射手戀情發展關鍵期

2018-06-10 00:00

唐綺陽星座運勢週報：天蠍桃花旺成焦點 白羊有正財運

2018-06-10 00:00

【塔羅】你有機會脫單嗎？看6月愛情運勢走向

2018-06-08 14:00

【小孟塔羅】我與初戀還有機會再見面嗎？

2018-06-08 09:46

連氣象局也測不準的陰晴不定 雙星組合 – 太陽太陰

2018-06-07 16:02

2018星座生肖血型最強運組合 前十名天蠍座包辦六名

2018-06-07 13:45

【蕭郁書色彩占卜】你現在最無法忍受的是什麼？

2018-06-07 09:42

老是入不敷出？看穿12星座難變有錢人的原因

2018-06-06 08:00

越炙熱越發紅火！今夏鴻運當頭的四大生肖

2018-06-05 10:00

真的超準！網友公認的牡羊座十大特質

2018-06-04 10:47

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官運 獅子遇夢幻桃花

2018-06-04 07:40

【塔羅】姐弟戀正夯！現在的你適合談姐弟戀嗎？

2018-06-03 08:00

6月星座塔羅運勢：牡羊幸福感倍增 金牛財運意外驚喜

2018-06-01 13:22

【小孟塔羅】我到海外工作會賺大錢嗎？

2018-06-01 11:19

【蕭郁書色彩占卜】從泡溫泉來看你現在狀態如何？

2018-06-01 08:00

【夏霏星座】是誰呢？揭12星座另類貴人

2018-05-31 15:19

【塔羅】三個月內你的財運能否從谷底翻身？

2018-05-31 08:00

關鍵時刻總有人助！很會經營人脈的生肖

2018-05-30 08:00

【塔羅】偷偷跟你說，現在有人暗戀你？

2018-05-30 08:00

【蕭郁書色彩占卜】你讓人又愛又恨的地方是？

2018-05-29 11:45

走不出情傷！一談感情就變成玻璃心的生肖

2018-05-29 09:13

6月塔羅生命靈數運勢：只管選好 選好那個你想要的

2018-05-25 08:10

【小孟塔羅】今生最大的仇敵何時出現？如何破解？

2018-05-24 17:30

在航向第二人生的諾亞方舟上 你會帶著什麼？

2018-05-24 10:00

成家立業關鍵期 誰最害怕中年危機？

2018-05-24 08:45

你的人生要過哪個「坎」 才會開始一帆風順？

2018-05-23 08:00

愛著愛著就疏遠？12生肖的婚姻保鮮秘訣

2018-05-22 09:06

雙子座遊戲人間？其實他們淘氣又溫馴

2018-05-18 10:42

【小孟塔羅】前世往生前有什麼遺憾 今生如何修補？

2018-05-18 09:57

【塔羅】想要戀情長久穩定 該選哪一型的戀人？

2018-05-16 10:21

「錢」途茫茫看不清？發掘你的財富特質

2018-05-16 08:59

水瓶座異於常人是外星人？網紅：他們只是特別細心

2018-05-15 08:00
看更多

熱門文章

凱米颱若生成將齊發海陸警 氣象局：下午到晚上是關鍵

2018-06-14 12:51

林靜儀再回嗆：要檢討我從出生到現在用過幾根吸管？

2018-06-14 20:35

兩氣象專家示警！ 鄭明典：熱低壓正在高雄上空

2018-06-15 08:44

小氣男友因「借35元」爆氣 她還50元後怒喊放生

2018-06-14 12:21

豪雨特報！屏東縣大豪雨 吳德榮：今天南部影響最大

2018-06-15 07:00

熱賣保健食品塑化劑超標 好市多回應了

2018-06-14 11:43

熱珍奶為什麼附湯匙 插畫家用三格漫畫為林靜儀解答

2018-06-14 19:09

專家：熱低壓恐成颱 這些地方注意豪大雨

2018-06-14 14:18

夏天吃不下反變胖？營養師一語道破教你養生瘦

2018-06-14 11:52

林靜儀澄清：自己並非十多年都用湯匙喝珍奶

2018-06-14 16:24

48歲醫師壯年肝衰竭 意外等到大愛肝臟救回一命

2018-06-14 23:22

熱低壓逼近！雨神到雲林 中南部宜花東戒備

2018-06-14 13:54

租約只到8月底！知名龍蝦堡買1送2現省500元

2018-06-14 18:23

珍奶怎麼喝？「歐巴桑」拍教學影片爆紅

2018-06-14 11:40

5歲女孩被丟在遊樂場 早熟回「不想吵媽媽逛街」

2018-06-14 11:35

用湯匙吃珍奶 義美捲心酥替代？老總：可能30秒就軟

2018-06-14 17:22

端午節必看！適合12星座的趨吉避邪物

2018-06-14 15:08

媳婦在想什麼？現代媳婦眼中的惡婆婆和臭毒菇

2018-06-15 09:00

不用中共打過來 一杯珍奶就讓台灣陷「吸管之亂」

2018-06-15 11:00

沒有朋友好邊緣？但我卻想「跟沒朋友的人當朋友」

2018-06-14 15:34

媒體拿珍奶搭配湯匙與吸管要林靜儀示範使用

2018-06-14 16:04

15年名店 馥臨港式火鍋宣布將結束營業

2018-06-15 09:43

今日星座運勢／處女 出差機率變高 有進修的傾向

2018-06-15 00:00

招牌已掛上！ 劉在錫也愛的NENE韓式炸雞來台

2018-06-14 23:13

吸管風波後首露面 林靜儀：盼好好宣導政策

2018-06-14 18:01

全聯「最大冰箱」在北部！ 直擊五股生鮮處理中心

2018-06-14 18:03

「要你買少一點」卻更熱賣！全聯「小份量生鮮」夯

2018-06-14 19:16

家庭／生命終站：媽媽的安養晚年

2018-06-15 06:00

美味智能兼具 日本迴轉壽司「壽司郎」首店明開幕

2018-06-14 18:53

好市多保健食品塑化劑超標？ 食藥署：衛生局前往了解

2018-06-14 13:30

星展飛行世界卡 海外每刷15元即累積1哩

2018-06-14 12:09

董陽孜「金」句寫人生 縮小自己收穫反而最大

2018-06-15 03:44

夏季旅遊攻略 一張圖教你玩遍全台

2018-06-14 14:52

睡多睡少都不好 代謝症候群恐上身

2018-06-14 20:11

義式甜點COVA推早午餐 鹹甜點吃到飽680元起

2018-06-14 17:19

水果餐減重反變胖！要吃這3樣快記下

2018-06-15 10:02

暑假打卡新熱點！巨大剉冰、自由女神現身OUTLET

2018-06-14 16:20

全球首例！達文西手臂切孕婦肌瘤 足月產男嬰創奇蹟

2018-06-14 16:27

台中直航東京 「外溢效應」吸客

2018-06-14 23:45

李晶晶、鍾瑤首度同台烙英文 都為崑崙金橋表

2018-06-14 19:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top