小孟塔羅：喝午時水、吹海風 端午節怎麼做有好運？

2018-06-15 10:29 聯合新聞網 文／小孟



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端午節又稱「天中節」，因五月以後，天氣漸漸炎熱，因此蚊虫蒼蠅孳生，傳染病很容易發生，所以古人稱五月為「惡月」或「百毒月」。而到了端午節時陽光最為熾熱，百毒齊出。

古人就用天中五瑞--五種植物：菖蒲、艾草、石榴花、蒜頭和山丹來去除各種毒害，可以說是中國古代的衛生節。端午節，因家家戶戶懸掛菖蒲避邪，故又稱「蒲節」。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，端午節做什麼會有好運？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟老師提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Dennis Fairchild & Julie Paschkis(The Complete Kit Tarot)

A：喝午時水轉好運。(審判牌正位) 分享 facebook

A：喝午時水轉好運。(審判牌正位)

牌面上有一隻擁有美麗圖樣翅膀的蝴蝶，牠的雙手緊握著一支鑰匙。

這張牌表示你最近運勢平平，沒有大好也沒有大壞，對於喜歡穩定生活的人來說還不錯，但對於想要求突破的人來說，則會有原地打轉的無力感。小孟老師在此建議你，可於端午節當天中午十一點到一點期間，飲用自飲水機的午時水，或在那個時間點洗澡沖涼，可為你的磁場補充能量，並帶來新的機會與好的轉變。

B：海風帶走負能量。(隱者牌正位) 分享 facebook

B：海風帶走負能量。(隱者牌正位)

牌面上有一位背著蝸牛殻的男子，他緊閉雙眼並赤裸著腳，小心翼翼的向前行進。

這張牌表示你最近有過多的壓力與負擔，可能來自於無力解決的人事糾紛，所處環境勢單力孤難以反擊，或擔心秘密情事會遭到掀露等等，這些煩憂會影響你的睡眠狀況，讓你沒辦法好好專心做事情。小孟老師在此建議你，可於端午節當天下午，到海邊去吹吹海風，藉由微微的海風吹拂，將你內心的煩悶一併給帶走。

C：擁抱森林的療癒。(死神牌正位) 分享 facebook

C：擁抱森林的療癒。(死神牌正位)

牌面上有一顆有著白色翅膀的骷髏頭，頭的下方有一個沙漏，四周有三隻翩翩飛舞的蝴蝶。

這張牌表示你最近的健康運勢不佳，有可能此時正受到病痛折磨，或是身體才剛康復沒多久。所謂屋漏偏逢連夜雨，出門在外也要特別注意，一恍神發生血光之災，可就真的是雪上加霜了。小孟老師在此建議你，可於端午節當天日落之前，去爬山或到樹木多的公園散散步，讓身心沐浴在芬多精中，大自然會療癒你疲憊的身心。

D：貼近人群聚財氣(星星牌正位) 分享 facebook

D：貼近人群聚財氣(星星牌正位)

牌面上有一位頭髮向上飛揚的女子，她手裡拿著一個瓶子往下，倒出許多會發光的小球。

這張牌表示你最近希望能夠多增加收入，因此你會思考能夠增加金錢的方法，像是學習一技之長去做副業等等，倘若你目前有做一些投資，可能在短時間還看不到收穫，這部分還需要緣份的造就。小孟老師在此建議你，可於端午節當天，到百貨公司或人潮聚集的地方走走，因為人流也是一種錢流，可為你帶來財運的流動。

E：書中自有黃金屋(月亮牌正位) 分享 facebook

E：書中自有黃金屋(月亮牌正位)

牌面上的天空高掛著一枚明月，下方有一隻貓頭鷹正在展翅高飛。

這張牌表示你最近就像是站在十字路口般，不知該如何做出正確的選擇。也許你還沒釐清自己適合的工作，想做出改變卻不知該往哪去，或者你夾在二人之間左右為難。小孟老師在此建議你，可於端午節當天，到書局或圖書館憑直覺選一本書，找個位子靜下心來好好閱讀，可為你帶來好的靈感與思維，協助你困惑的心找到出路。