今日星座運勢／射手 綠色幸運 避免被花言巧語迷惑
六月二十四日（日）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：清淡飲食
今天是放鬆日，避免過多活動或熬夜玩樂。
【金牛座】晴空萬里
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：新事物
充滿活力的一天，也容易接觸到令你感興趣的新事物。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：米白色
★ 幸運物：珍珠
個性過於急躁對運勢不利，多些耐心與等待，成果往往更甜美。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：塔羅牌
戀愛運佳。魅力十足。但原本戀情有隱藏性問題者，今天問題容易浮現。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：手創商品
家庭運旺。和家人相處愉快。或自己單獨的感覺很好。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：手機
短程旅行機率高，透過閱讀或聊天也會讓心情加分不少。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：美食
今天吃吃喝喝的運勢不錯。也可能有人送禮。部分天秤情緒壓抑。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：笑容
新的訊息或新朋友進入生命中，好好把握。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：花草樹木
容易遇到具有國際觀或藝文氣息的人，但避免被花言巧語所迷惑。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：海洋
有時候過於直接的言行不但傷人也傷己，還是收斂一些比較好。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：淡藍色配件
有些事情需要耐心以及時間，同時也需要他人的理解才能獲得成果。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：書籍
幻想與夢想之間的界線要明確，才不會讓生活陷於混亂。
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