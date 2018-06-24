今日星座運勢／射手 綠色幸運 避免被花言巧語迷惑

2018-06-24 00:00 聯合新聞網 那河



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六月二十四日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：清淡飲食

今天是放鬆日，避免過多活動或熬夜玩樂。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：新事物

充滿活力的一天，也容易接觸到令你感興趣的新事物。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：珍珠

個性過於急躁對運勢不利，多些耐心與等待，成果往往更甜美。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：塔羅牌

戀愛運佳。魅力十足。但原本戀情有隱藏性問題者，今天問題容易浮現。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：手創商品

家庭運旺。和家人相處愉快。或自己單獨的感覺很好。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

短程旅行機率高，透過閱讀或聊天也會讓心情加分不少。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：美食

今天吃吃喝喝的運勢不錯。也可能有人送禮。部分天秤情緒壓抑。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：笑容

新的訊息或新朋友進入生命中，好好把握。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草樹木

容易遇到具有國際觀或藝文氣息的人，但避免被花言巧語所迷惑。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：海洋

有時候過於直接的言行不但傷人也傷己，還是收斂一些比較好。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：淡藍色配件

有些事情需要耐心以及時間，同時也需要他人的理解才能獲得成果。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：書籍

幻想與夢想之間的界線要明確，才不會讓生活陷於混亂。