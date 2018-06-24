親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

金曲獎完整得獎名單 陳奕迅壓軸奪年度專輯獎

金曲29／陳奕迅3奪歌王 台上做這件事「超可愛」

今日星座運勢／射手 綠色幸運 避免被花言巧語迷惑

2018-06-24 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

六月二十四日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：清淡飲食

今天是放鬆日，避免過多活動或熬夜玩樂。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：新事物

充滿活力的一天，也容易接觸到令你感興趣的新事物。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：珍珠

個性過於急躁對運勢不利，多些耐心與等待，成果往往更甜美。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：塔羅牌

戀愛運佳。魅力十足。但原本戀情有隱藏性問題者，今天問題容易浮現。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：手創商品

家庭運旺。和家人相處愉快。或自己單獨的感覺很好。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

短程旅行機率高，透過閱讀或聊天也會讓心情加分不少。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：美食

今天吃吃喝喝的運勢不錯。也可能有人送禮。部分天秤情緒壓抑。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：笑容

新的訊息或新朋友進入生命中，好好把握。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草樹木

容易遇到具有國際觀或藝文氣息的人，但避免被花言巧語所迷惑。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：海洋

有時候過於直接的言行不但傷人也傷己，還是收斂一些比較好。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：淡藍色配件

有些事情需要耐心以及時間，同時也需要他人的理解才能獲得成果。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：書籍

幻想與夢想之間的界線要明確，才不會讓生活陷於混亂。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-24 00:00

【最多人問的關鍵字】破軍遇到七殺會怎樣？

2018-06-22 11:19

【小孟塔羅】搶先測2018下半年整體運勢！

2018-06-21 15:42

【塔羅】愛在心裡口難開 你的暗戀會有結果嗎？

2018-06-20 09:35

7月塔羅生命靈數運勢：即便看似無路可退 仍保留最後機會

2018-06-20 09:22

唐綺陽星座運勢週報：獅子把握人氣夯機會 天秤有財運

2018-06-18 07:32

殺破狼本周運勢／獅子有偏財運 水瓶金錢運佳

2018-06-17 00:00

小孟塔羅：喝午時水、吹海風 端午節怎麼做有好運？

2018-06-15 10:29

相愛敵不過相剋？看穿你的桃花劫對象

2018-06-15 09:36

端午節必看！適合12星座的趨吉避邪物

2018-06-14 15:08

跟哪些星座交往心最累？ 水瓶、雙魚榜上有名

2018-06-13 14:18

【小孟塔羅】2018世足賽開踢！選熱門隊伍測你能踢出什麼好運？

2018-06-13 10:22

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

是獨立還是孤僻？12星座寂寞忍耐力大公開

2018-06-10 21:00

【塔羅】你有機會脫單嗎？看6月愛情運勢走向

2018-06-08 14:00

【小孟塔羅】我與初戀還有機會再見面嗎？

2018-06-08 09:46

連氣象局也測不準的陰晴不定 雙星組合 – 太陽太陰

2018-06-07 16:02

2018星座生肖血型最強運組合 前十名天蠍座包辦六名

2018-06-07 13:45

【蕭郁書色彩占卜】你現在最無法忍受的是什麼？

2018-06-07 09:42

老是入不敷出？看穿12星座難變有錢人的原因

2018-06-06 08:00

越炙熱越發紅火！今夏鴻運當頭的四大生肖

2018-06-05 10:00

真的超準！網友公認的牡羊座十大特質

2018-06-04 10:47

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官運 獅子遇夢幻桃花

2018-06-04 07:40

【塔羅】姐弟戀正夯！現在的你適合談姐弟戀嗎？

2018-06-03 08:00

6月星座塔羅運勢：牡羊幸福感倍增 金牛財運意外驚喜

2018-06-01 13:22

【小孟塔羅】我到海外工作會賺大錢嗎？

2018-06-01 11:19

【蕭郁書色彩占卜】從泡溫泉來看你現在狀態如何？

2018-06-01 08:00

【夏霏星座】是誰呢？揭12星座另類貴人

2018-05-31 15:19

【塔羅】三個月內你的財運能否從谷底翻身？

2018-05-31 08:00

關鍵時刻總有人助！很會經營人脈的生肖

2018-05-30 08:00

【塔羅】偷偷跟你說，現在有人暗戀你？

2018-05-30 08:00

【蕭郁書色彩占卜】你讓人又愛又恨的地方是？

2018-05-29 11:45

走不出情傷！一談感情就變成玻璃心的生肖

2018-05-29 09:13

6月塔羅生命靈數運勢：只管選好 選好那個你想要的

2018-05-25 08:10

【小孟塔羅】今生最大的仇敵何時出現？如何破解？

2018-05-24 17:30

在航向第二人生的諾亞方舟上 你會帶著什麼？

2018-05-24 10:00

成家立業關鍵期 誰最害怕中年危機？

2018-05-24 08:45

你的人生要過哪個「坎」 才會開始一帆風順？

2018-05-23 08:00

愛著愛著就疏遠？12生肖的婚姻保鮮秘訣

2018-05-22 09:06
看更多

熱門文章

台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響疑釀一死

2018-06-23 12:32

網紅拍影片嫌棄台鐵便當淒涼 扔筷舉動逾千名網友怒了

2018-06-23 08:35

台大接錯洗腎管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:37

控制狂媽媽瞧不起男友想拆散 大學生哭訴幾崩潰

2018-06-23 07:00

台北新北等11縣市大雨特報！ 易有短時強降雨

2018-06-23 12:21

範圍擴大！氣象局針對12縣市發布大雨特報

2018-06-23 14:55

刮刮樂現6月退貨潮 退貨額逼近30億元

2018-06-23 12:29

60元台鐵排骨便當最傳統 29年前就被嫌菜色都不變

2018-06-23 10:26

研究：家中天天燒香 寶寶發展遲緩風險恐增

2018-06-23 16:07

大台北高溫上看35度！ 吳德榮：各地有午後雷雨機率

2018-06-23 07:04

離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50

洗腎接錯管是否釀禍 台大醫院：證據顯示無相關

2018-06-23 16:20

台大洗腎接錯管風波 專家：一般洗腎院所不會發生

2018-06-23 15:07

思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45

台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

2018-06-23 14:21

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-24 00:00

被雷打到多可怕？ 彭啟明：幾乎像迫擊砲一樣

2018-06-23 14:27

才拿米其林！新都里公告7月停業　又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50

生活的風景／茉莉花

2018-06-23 07:44

台大加護病房爆洗腎接錯管 疑釀1死

2018-06-23 13:13

柯P昨說台大醫院以服務不好制量 今改口誇大

2018-06-23 14:11

想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

2018-06-23 12:45

只要1280元 給你龍蝦+羊小排

2018-06-23 13:04

美洲豹與蛇攻佔紅毯 阿妹徐若瑄都中招

2018-06-23 21:05

洗腎為何得用無菌水 腎臟科醫師釋疑

2018-06-23 17:26

台大洗腎接錯管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:57

台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35

大量傷患名單即時傳雲端 醫師跨界設計電子傷票

2018-06-23 11:46

台灣考古淪為葉克膜式搶救？學者籲朝預防性考古進行

2018-06-23 19:26

溺水意外九成都會游泳 不會自救救人是主因

2018-06-23 12:22

屋內燒香有礙寶寶成長 發展遲緩風險最高增4成

2018-06-23 20:50

國道費率取消2倍上限 易塞路段以價制量

2018-06-23 02:17

東廣島徵「台灣觀光大使」 免費去日本玩4天

2018-06-23 19:41

一頭乳牛 意外開啟人類疫苗研發之旅

2018-06-23 10:10

台南國際芒果節開幕 下冰雹產量少搶購要快

2018-06-23 13:01

咖啡三弄 冷萃、冰滴、手沖

2018-06-23 13:46

注意！夏天戲水要安全 防溺10招救溺5步都要學

2018-06-23 14:16

午後易雷陣雨 外出別忘帶雨具

2018-06-23 08:41

救刮刮樂買氣 台彩還有什麼招

2018-06-23 12:33

豪雨特報！新北市局部大雨或豪雨

2018-06-23 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top