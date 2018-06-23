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今日星座運勢／處女 少說他人八卦 到大自然走走

2018-06-23 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月二十三日（六）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色水果

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：野餐露營區

透過色彩、透過適度的運動或輕鬆的玩樂，讓內心的心結鬆開，讓自己感受到更多生命歡愉的能量。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：居家美食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：舒適的居家空間

舒適的居家空間，能帶給金牛們穩定的支持與滋養。避免對另一半或他人碎念，多看見他人身上的優點以及對你的付出。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會場合

和他人輕鬆的交流，見到面很隨性的打聲招呼、彼此寒暄，可以為自己帶來更多喜悅的能量與好運。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：美食餐廳

今天容易透過買東西或美食來滿足自己的慾望。只要在自己能力範圍之內，其實取悅自己也是很重要的事。但不要為了獲得他人的注意或他人的愛而付出太多。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：健康飲食與習慣

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：看得到天空的空間

好好裝扮自己，好好散發自己的光彩。但健康狀況較弱的獅子，需要好好照顧自己，把焦點放在自己的身心健康。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：木頭色

★ 幸運物：大樹

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：大自然

建議今天少說他人的八卦，少看負面新聞，多接觸身邊美好的人事物，到大自然走走，吸收芬多精和陽光，讓身心更平靜健康。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：真心關懷與祝福

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交場合

今天是聚會的好時光。大家一起吃吃喝喝，相互理解關心彼此的生活近況。但避免相互比較的心態。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：自己喜愛的顏色

★ 幸運物：自信光彩

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：聚會場合

今天是公關與行銷自我的好日子。換上你的戰服，展現屬於你的自信吧。此外，對於他人的言語不要過度敏感。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：山林

出去走走吧，接觸陽光與大自然吧。爬山會很適合。從不同的角度觀看自己居住的城市與生活，會有不同的體會。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：真誠

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：喜慶場合

魅力強旺的時刻，也容易認識某位權貴或影響力不小的人物。但不要貪婪或虛榮而做出錯誤的行為。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：讚美他人

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：有花香的地方

今天是與朋友碰面或約會的好時光。對方渴望你的注意力，也很可能盛裝打扮，記得多讚美對方。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：花草植物

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：花店

生活裡處處是驚喜，處處都是值得感恩的存在。從生活中發覺美麗與喜悅，幸運指數會因此提升不少。

星座運勢

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