今日星座運勢／天蠍 有出差機會 適合學習增強專業

2018-06-22 00:00 聯合新聞網 那河



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六月二十二日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：日記

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：舒適的住家空間

住家空間的品質是重要的。太陽和水星同時在家庭田宅宮，讓牡羊們思考「家」對於自己在過去現在和未來是如何產生影響。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

過去沒有處理好的人際關係或是溝通問題，今天不妨思考並反省一下，可能有適當的機會讓你彌補。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：理財資訊

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：明亮遠眺的空間

思考了一陣子的理財或投資問題，也許終於決定將手邊的錢如何分配，對於未來的方向也更加確定。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：豐盛的早午餐

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：文青咖啡館

某些新的開始與規劃逐漸有較確定的版本，甚至已經到了準備開始執行的階段。雖然仍然有些猶豫或擔憂，但該開始的事情仍需努力去做。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：健康檢查

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：健檢診所

很多過去沒處理好的事情會自然回到你身上要你面對。有健康問題的獅子仍需注意健康問題，避免舊疾復發。部分獅子則有睡眠問題。多注意夢境訊息或內心直覺。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：陽光充足的空間

很容易成為大家茶餘飯後討論的焦點人物。人氣旺這件事情可以是好事也可以帶來壞運。最近保持低調謙和很重要。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：高地杜松精油

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

容易出現關於事業方向或與上司相處的選擇。也可能天秤們對於自己目前的事業想開創一番新的格局或方向，但心情或家庭相對帶來某些顧慮。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：專業知識

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

有外地出差工作或旅遊的機會。此時適合多閱讀多學習多與有智慧的前輩學習，增強專業或第二專長能力。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：大地色

★ 開運物：茶

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：溫暖具有安全感的空間

危機處理的時刻。也許是金錢合作需要溝通。也許投資失利或需要調整金額。也許親密關係需要溝通。也許是身心負荷的問題。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：咖啡

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：復古感的咖啡館

今天不妨約信任的好朋友一起聊聊天，談談心事，也聽聽他人的生活與想法。有時候，透過不同的人，不同的想法，瞬間照亮自己的方向或心情。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：良好習慣的培養

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：有綠色植物的地方

工作與生活之間的分配很重要。如果有不好的習慣，便要學習面對與改變，避免過度固執，替自己找理由藉口，錯失改變與成長的好機會。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：美食餐廳

正面狀態是與孩子或情人熱情相處，感受到彼此對對方的愛。負面狀態則是對孩子或情人掌控慾太高。