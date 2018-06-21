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今日星座運勢／水瓶 展現親和力事情順利 避免算計

2018-06-21 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月二十一日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色寶石

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：私密空間

獨自思考或在一個私密的空間作業對你有幫助。太多人的意見參與反而容易有壓力又想不出好點子。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：小型耳環

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

今天是念書閱讀與蒐集資訊的好時機。有參加聚會的可能性，並從中認識對你有好感或有利的人士。廣結善緣並累積智識的一天。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作場合

要避免讓他人的情緒過度影響自己。其實在工作上的人際關係其實不錯，多展現笑容，運勢自然提升。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：粉紅色配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天的重點在於合作與分享。不要總想把鎂光燈聚焦在自己身上。當你愈稱讚他人，自己的運勢也同時水漲船高，受到祝福與加持。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：珊瑚色

★ 開運物：百合花

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：花店

今天容易發生工作相關的溝通問題。有些事情讓你有苦難言。責任不要都自己一個人扛，分配要均衡。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：水藍色

★ 幸運物：水

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：有流水聲的地方

容易被困在某件事情的想法決策上。有些事情你似乎無法想通或暫時找不到解決方式。建議先不要急，日後再處理。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：陽光開闊的空間

工作上有不少期待，但如何落實以及結合不同資源及力量是重點。人際社交活力十足，也容易和積極熱情或在工作上重量級人士往來。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：串門子的地方

容易面臨壓力。某些自己不情願面對的人事物容易找上門，人際關係需要打起精神來面對的可能性高。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：向日葵

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：藝文場合

試著用風趣感性的方式傳播你的想法與信念，他人其實不難接受。但如果用理性與硬性的方式，與他人關係會容易有衝突。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色擺設

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：公園

今天的自我價值觀與群體或客戶的價值觀可能有些衝突。你需要從中做些許的平衡與協調，避免過於固執。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：輕鬆的音樂

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：熟悉的咖啡廳

無論遇到什麼事，只要自己笑口常開，展現十足的親和力，事情便會很順利。不要去主動爭取或算計，否則反會被自己所傷。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：支持他人

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：寧靜神性的地方

在團體中有人認同你支持你，但有人也會持反對意見。讓一向自信的你也許懷疑起自己，顯得有些焦慮。但只要學會放鬆與支持他人，事情其實很好解決。

星座運勢

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