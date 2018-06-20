今日星座運勢／摩羯 開始新學習 認真付出有收穫

2018-06-20 00:00 聯合新聞網 那河



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六月二十日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

有些事情懸而未決，不妨趁今天拿出行動面對與處理。避免持續下去、拖拖拉拉，讓事情繼續糾纏不清。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：身心靈書籍

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：大自然

面臨實際事務或是內心世界的某些轉變，無論是何種改變，都要帶著信任的心，勇敢跟著內在指引走，避免因恐懼產生的抗拒。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：書店

努力工作但低調的一天，心中也許有些疑問在尋求答案，不妨注意身邊突然出現的訊息，例如無意間聽到的談話、看到的廣告標語等，都可能是提醒。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色食物或花朵

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：熱鬧的地方

今天是充滿活力、熱情洋溢、且學習力佳、適合展開新計劃、認識新朋友的一天。有可能接觸到極具魅力的人物，或感到自己很受歡迎。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：有陽光的地方

有些事情過於執著，以致於無法看到其中豐盛的價值與寶藏。建議敞開心胸，讓眼光更長遠、心胸更寬闊。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：他人辦公室

今天的主題圍繞在合作以及與人共處上。過多情緒或逃避都是不理智的行為。建議多截長補短，合作至上。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：花草樹木

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：大自然

有時太過堅持某些想法，容易讓自己與他人都有窒息感。不妨暫時放下爭論，走出戶外呼吸新鮮空氣，也許會有不同想法或態度。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：芳香精油

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：運動場或SPA

也許可以感受到命運正在推著你走，無論運氣目前是向上提升或逐漸向下，今天不妨以運動或按摩與身體連結，讓身心煥然一新，運勢自然向上推升。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡粉紅

★ 開運物：百合花

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：宗教場所

容易遇到讓自己沮喪或後悔的事，也許是某個案子進行的不如預期，也許是感嘆自己看錯人等，但這也是練習原諒自己或他人的時機。

【摩羯座】晴空萬里

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：大樹

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

有關工作或學習的新訊息，也許是有新計劃或新客戶，也可能開始一項新的學習等，只要認真付出，便會有實質收穫。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：酒紅色

★ 幸運物：紅酒

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：寧靜放鬆的用餐場所

雖然有很多不錯的想法，過去也一直行得通，但同時傾聽也是人生中一項重要課題，很多時候少了它，即使有再好的想法也無法推動。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

對他人有所防備或是不信任，但對方可以感覺出來，且容易因此破壞你與他人間的關係。不妨先建立起關係，對運勢有加分作用。