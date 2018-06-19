今日星座運勢／雙魚 戀愛運旺 有機會遇見對象

2018-06-19 00:00 聯合新聞網 那河



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六月十九日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡橘色

★ 幸運物：與家人聯絡

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：舒適溫暖的居家空間

今天是整理內在情緒的最佳時機。如果和家人有什麼心結，也不妨在此時面對。無論與家人關係如何，都不妨打通電話給家人吧。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：聚會場合

今天是拓寬人脈的最佳時機。多跟他人碰面交流，多打通電話或傳個簡訊關心許久不見的朋友或兄弟姊妹，你的運勢會更寬廣。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野寬闊的地方

若是有實力且勤勞的雙子，在工作上的機會或賺錢的想法會源源不絕。有更多工作上門，也容易有兼差的機會。部分雙子也努力進修，提升工作水平與專業知識。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：學習課程

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：健身房

今天不妨花些時間認真思考，你想要成為什麼樣的自己？或者，去感覺一下，是否有真正想要學習的興趣，或想報名某項運動課程。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：舒適的休息空間

雖然工作和金錢或感情似乎很重要，但對於獅子們來說，此刻的你，適度的休息與放空是需要的。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：謙虛與聆聽

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：色彩柔和的空間

擴大你的學習與工作領域，也等同於擴大你自己。多聆聽多數人的想法，你會學習到更多寶貴的經驗。謙虛是通往幸運的大門。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作職場

對天秤們來說，有種內外夾攻的感覺。內部要面對家庭或內在情緒。在外，又正是打起精神好好打拼前途的時機。準備好清晰的頭腦和體力。事業運相當不錯，好好把握。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：新的方法與視野

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

現在是拓展視野，拿出求知慾的時刻。也許透過旅遊，也許透過聆聽某些前輩與智者的建議。此刻不是用舊方法面對生命的時刻，需要拓寬你的生命經驗。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：靜心音樂

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：瑜伽會館

透過轉念，透過失去、透過疾病、甚至透過生死，我們會學習如何放下，學習宇宙有他的業與法以及宇宙的定律規則。部分射手則會透過夢境或靈感獲得一些想法或訊息。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：聚會場合

透過他人的引介，或透過朋友的聚會等，有機會加入其他的族群組織，認識志同道合的人，也有開啟某些合作的機會。貴人運相當不錯，好好把握。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：勤勞與付出

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作職場

雖然很忙碌，但當運勢旺的時候就要順勢多做一些多承擔一些多努力一些。現在不是偷懶放鬆的時刻。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：橘紅色

★ 幸運物：橘紅色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：和運動或海外相關的場所

戀愛運或事業運旺。有機會遇見聰明學歷不錯或來自海外的對象。也可能是你的創意與活力為自己帶來工作上的好運。