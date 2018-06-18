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今日星座運勢／雙子 鼓舞讚美他人 幸運指數升高

2018-06-18 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月十八日（一）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：輕鬆的聊天場合

透過輕鬆的交談，牡羊們有機會展現自我獨特的魅力，讓他人感受到你的活力。部分牡羊也有機會學習新的事物或開展新興趣。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：舒適自在的居家空間

真正的自我價值感來自內心深處的安定與自在，一種天生王者但又不驕傲自滿的態度與風采，而非用他人的眼光或金錢地位堆築而成。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：鼓勵他人

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交活動

透過輕鬆自信的話語鼓勵或讚美他人。當他人受到鼓舞，能量提升的同時，也為你自己的幸運指數加分不少。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：自然健康的事物

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：放鬆的空間

巨蟹們在今天不妨試著用一些健康的方式滋養自己。吃一些健康又美味的食物，在大自然做一場瑜伽，或是預約一堂芳療按摩等等。這些都可以安撫與提高你的能量。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色小配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交活動

今天非常適合開會或參加社交活動、社群組織等。透過傾聽他人想法以及互動交流，讓彼此感受到熱情活力。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：秘魯聖木精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：大自然

透過自我直覺力的培養與引導，可以讓你辨認出自己的方向，或哪一個人可以成為你的貴人，給予你指引。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：進修場合

把心打開，透過進修上課或宗教信仰，有機會進入或找到某個你感到溫馨或可以增加你自信的團體及場域。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：願意改變的心

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：看得到月亮的地方

對天蠍們來說，似乎已經無法固執己見，或照原本習慣的方式生活或工作。和他人的合作或進行某種變身，是不可避免的過程。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩溫馨的空間

射手們有機會透過好友或某個人一句話而點醒自己，或改變某個原本固著的想法觀念。也可能透過他人的引介，得到某個新機會。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：改變的想法

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：超市

這個月是可以好好重視自己身體健康以及飲食與生活習慣的時刻。特別是今天，不妨下定決心有些什麼樣的改變。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：溫暖的問候關懷

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：舒適的用餐環境

正向狀態是展現你的熱情活力，協助他人轉換心情，同理他人並給予支持。另一個狀態則是需要他人的焦點與重視。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：海鹽

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：瑜伽會館

今天的身心較為敏感，避免大吃大喝或不規律的作息。但正面來說，也正是適合靜心或淨化身心的好時機。清淡健康的飲食、瑜伽、泡澡都是不錯的活動。

星座運勢

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