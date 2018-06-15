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南韓百里侯選戰圖解：文在寅狂勝的理由？

相愛敵不過相剋？看穿你的桃花劫對象

2018-06-15 09:36聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

戀愛是人生的一大課題，單身的時候，糾結什麼時候能遇到心儀的對象；有對象了又糾結於他會不會出軌，是不是不喜歡我…等等。那麼你想知道你喜歡的人，或者戀愛對象是你的桃花緣，還是桃花劫嗎？跟隨科技紫微網一起看看吧！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠

桃花劫：生肖羊

當屬鼠的人遇到屬羊的人，會因為意見不合而不能在一起。即便兩個人剛開始的時候相安無事，但時間久了吵架會成為家常便飯，兩種截然不同的性格，會讓愛情之路很難走遠。

　

生肖牛

桃花劫：生肖狗

屬牛的朋友極容易牽扯到三角戀，甚至是其他人的感情是非中。特別是遇到屬狗的人，這段桃花劫會影響屬牛的朋友事業運急速下降。已婚的牛牛們，要特別留心哦！

　

生肖虎

桃花劫：生肖猴

屬虎的人很容易墜入情網，肖猴的人一般都比較古靈精怪，當兩人遇見後，猴會對虎產生深深的依戀，這會讓虎透不過氣來，很容易導致肖虎因為厭倦而移情別戀。

　

生肖兔

桃花劫：生肖狗

屬兔和屬狗的人在一起，屬狗人仍然堅持自己的人生理念，堅持自己的原則，導致屬兔人感到很受傷，會讓屬兔人感覺不到對方的愛，而導致感情糾紛。

　

生肖龍

桃花劫：生肖龍

儘管因為生肖相同，兩人具有很多共同之處，但你們會成為彼此的劫難。即使因為共同的人生目標而走到一起，也會因為不願遷就對方，而讓感情不能長久甚至影響事業運。

　

生肖蛇

桃花劫：生肖猴

屬蛇者較為保守，而屬猴者喜歡無憂無慮，自由自在的生活，兩者在一起會有些格格不入，很容易因為不能包容彼此，和不切實際的想法而偏離正確的生活軌道。

　

生肖馬

桃花劫：生肖鼠

當遇見屬鼠的人後，肖馬會發現兩人的共同點不多，常常會發生爭吵。這樣的關係會讓彼此都痛苦，感情會因為無法協調而難以修成正果。

　

生肖羊

桃花劫：生肖鼠

屬羊的朋友桃花運較旺，桃花多也就意味著自己的劫數也比較多，會有一種「亂花漸欲迷人眼」的感覺。在感情上，容易因為屬鼠人的欺騙而傷透腦筋。

　

生肖猴

桃花劫：生肖豬

這兩個生肖會互相吸引，但在相處久了以後發現，屬豬者喜歡安靜穩定生活，屬猴者喜歡隨心所欲，隨著缺點的暴露，感情會難以維持，甚至會破財。

　

生肖雞

桃花劫：生肖狗

雙方在為人處事方面很容易產生矛盾，兩人在價值觀方面也有著較大的差距，因為無休止的爭吵，身體健康也會受到影響。

　

生肖狗

桃花劫：生肖羊

兩個人在一起會產生不少的摩擦，很難有幸福的結局，雙方不斷地給對方造成心理壓力和障礙，感情容易因為第三者的出現而走向破裂。

　

生肖豬

桃花劫：生肖蛇

屬豬的人很容易因為自己不溫不火的性格招來爛桃花，與屬蛇的異性交往時，會因為私生活惹出是非，引來不必要的麻煩。

　

有人說，人這一輩子所遇到的人，哪怕只是一個擦肩而過，都是你應該遇見的人，哪怕遇見的他是你的劫難，我們都應該心存感恩，相信每一次渡劫都會是一種歷練與成長。

　

【延伸閱讀】

婚緣早注定？預見你的結婚對象

前世就是一對，今生仍會相戀？

　



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