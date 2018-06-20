【塔羅】愛在心裡口難開 你的暗戀會有結果嗎？

2018-06-20 09:35 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

暗戀是一個人的兵荒馬亂，傻乎乎的喜歡，真的會有守得雲開見月明的時刻嗎？科技紫微網用塔羅來為你占卜，你的暗戀是否會有結果？

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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我的暗戀是否會有結果？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌1：魔術師

選擇這張牌面的你，天生懂得惹人喜歡。你對他人的暗戀，也早已經在不知不覺中變作了你以為的暗戀、對方甚至其他旁觀者眼裡的明戀。誰能逃得出你的溫柔陷阱呢？

選牌2：戀人

看似是你暗戀對方，實則你們相愛的機率很大。只要有其中一方大膽捅破這層窗戶紙，那麼也會有一個很完美的結局，幸福美滿。

選牌3：戰車（逆位）

一切都有變數，或許眼下只是你暗戀對方而已，但是只要你鍥而不捨，堅持不懈，那麼感動對方也是勢在必得的。以感動為出發點的感情，或許更加牢固一些哦。

選牌4：隱士

暗戀對方的過程或許是痛苦的，煎熬的，但是你也要相信，有一天會出現轉折點。把喜歡不再看做一種需要結果的付出，那麼終有一日你會得到最想要得到的答案。

選牌5：命運之輪

你的暗戀方式，決定了結果如何。玩世不恭的態度，三心二意和三分鐘熱度的暗戀，注定沒有結果，而如果是矢志不渝一心一意的暗戀，會有一個滿意的結局。

選牌6：死神（逆位）

一段感情的結束，也是另一段感情的開始。這通常意味著你的暗戀會到頭，但是取而代之的，是光明正大地去和這個人談戀愛。

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