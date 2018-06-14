端午節必看！適合12星座的趨吉避邪物

2018-06-14 15:08 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

端午節，是中華民族沿襲了幾千年的傳統節日，人們會在端午節當日賽龍舟、吃粽子，舉行各種活動來紀念詩人屈原。此外，驅凶避邪也是端午時節的重頭戲，如果人們在當日掛艾葉、貼符，可以驅除晦氣，抵擋邪氣，改善自己整年的運勢。端午節來臨之際，「科技紫微網」將為12星座提供一些開運妙招，佳節開運，事半功倍喔。

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牡羊座：香包

羊兒性子急躁，容易衝動，不妨在端午節佩帶由中草藥白芷、川芎、芩草、排草、山奈等製成的香包來凝神靜氣、抵擋邪氣。將香包掛在胸前或放在衣袋裡，可以驅邪醒腦，增添好運。

金牛座：大蒜

金牛可是天生的美食專家，他一定不會放過在端午節品嚐各種美味的好機會。在享受美食的同時，可以吃上幾顆大蒜，大蒜不僅具有行氣消積、殺蟲解毒的功效，還能除寒濕，辟陰邪。

雙子座：艾草

活潑愛玩的雙子若是想在端午節假期到郊外遊玩，不妨帶上幾株艾草，一來可以防蚊蟲，二來可以招百福，避煞氣，阻擋邪氣入侵體內。

巨蟹座：五色線

巨蟹有很強的自我保護意識，對能保平安的物品興趣十足。端午節，不妨用五色絲線合股成繩，戴在脖子上，繫在手臂上，或者懸掛在門前、床頭，可以驅除災禍、保佑健康平安、益壽延年。

獅子座：五毒餅

正義凜然，充滿王者霸氣的獅子不怕危難，就怕小人迫害。端午節，可以吃五毒餅來消災。五毒餅是由五種毒蟲花紋為裝飾的餅，若是將印有五毒形象的餅吃掉，能防止毒蟲侵害、小人搗鬼。

處女座：雄黃酒

細緻，追求完美的處女，為了讓家更舒適，會把家中打掃得一塵不染。端午節不妨將雄黃酒噴灑在床下、牆角等陰暗地方，不僅可以避免毒蟲侵擾，還能辟除邪氣。

天秤座：佩蘭

佩蘭是一種菊科植物，有解暑化濕，辟穢和中的功效。在端午節當日用佩蘭煎水洗澡，可以治療皮膚病，驅除濕氣。對於愛美，注重皮膚健康的天秤而言，端午節一定要試一試。

天蠍座：艾虎

天蠍善於思考，喜歡沉思，行動力卻不足。虎，為百獸之王，行動敏捷。端午節，若能將由艾草做成的小虎作為飾品放置家中，不僅可以使自己增添活力，還能辟邪、保佑家人平安，家宅安寧。

射手座：桃木劍

桃木，也稱仙木，有鎮宅避邪的功效。冷靜、擅長分析的射手平時很懂得趨吉避凶，若是在端午當日，在臥室放置一把桃木劍，能讓今年運勢更為順遂。

摩羯座：菖蒲

菖蒲是防疫驅邪的靈草。事業心重，勤奮踏實的摩羯，不妨在電腦前放上幾片菖蒲，它不僅能吸附空氣中的微塵，所散發的香氣還能讓人心曠神怡，精力充沛。

水瓶座：五毒圖形剪紙

富有研究精神，喜歡新穎東西的水瓶，不妨在端午節前夕，親自用紅紙裁剪出蠍子、蛤蟆、蜘蛛、蜈蚣、蛇等圖案，將這些剪紙貼在門上，到了端午節，再將其撕下，丟在門外，可以把災禍扔掉，帶來好運。

雙魚座：鍾馗畫像

柔弱的雙魚比較缺乏安全感。在端午節當日，魚兒可以把天師鍾馗畫像放置家中，能驅散家中的煞氣，百毒不侵，讓自己更加舒心，自在。

科技紫微網祝願各位星座端午佳節愉快！

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