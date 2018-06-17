殺破狼周運勢／獅子有偏財運 水瓶金錢運佳

2018-06-17 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

殺破狼2018年6月18日~6月24日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，必須利用非常有限的時間處理好一些家中的雜務，等到你都完成這些事情時，會發現自己的潛能無窮。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到娛樂宮位的金星影響，在玩樂與享受方面花費出手較為闊綽，甚至會請朋友一起來共享樂。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到火星與木星的影響，容易在一時意亂情迷下發生不該發生的關係，事後非常後悔，與對方原來的單純再也無法恢復，在情感上如何保持理性會是本週非常重要的課題。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到木星與金星的影響，有些朋友可以共享樂，卻不能共患難，在你需要聲援時，他們卻站在對立面批判你，使你感到受傷。

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星受到家宅宮位的太陽與水星影響，正在思考辭掉現在的工作，回家鄉沈潛，或是承接家業，在人生的十字路口上感到茫然。某些白羊座的家人，對於你的職業有太多意見，甚至強制性地干涉你的選擇。

金牛座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的海王星相位良好，很需要與朋友講些垃圾話，也許不需要他們為你解決一些什麼問題，但會發現自己其實不是最慘的。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，生活會顯得較為慵懶，有時間只想宅在家中耍廢，不想理會外界的紛紛擾擾。某些金牛座正打算要搬家或離家，此時會找到不錯的物件。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星受到火星與金星影響，工作與家庭兩頭燒，會因此忽略另一半的感受，很多事情對方已經不想再配合，會使你感到難為。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的木星影響，一些事務之所以進展困難，那是因為身邊有許多豬隊友不斷在扯你後腿，使你工作量不斷增加，麻煩也解決不完。

學業運方面，在學業宮位的土星、冥王星受到太陽與水星的影響，期末成績會發現自己翹了太多課，或是考試成績不理想，可能要延畢或重修。

交通運方面，在交通宮位的太陽與水星受到土星與冥王星影響，須注意交通安全，當心行車糾紛與被開單的問題，交通工具也容易故障。遠行出門，行程會不太順利，票券與重要的通行證件容易遺失，出門在外要特別注意人身安全。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，職場上的表現獲得上司賞識，會被賦予重要的任務，然而在工作宮位的木星受到遠行宮位的火星與金星影響，最近會常需要出差，或是需要外派到異地，雖然待遇很好，但對於離開舒適圈會感到不安。

面試運佳，金星進入面試宮位，正在轉換跑道以及即將就業的雙子座，面試十分順利，可進入自己嚮往的單位，然而進入新的工作領域，才是挑戰的開始。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的土星與冥王星相位不良，即便有交往對象，與對方的親密關係總是無法獲得滿足，生活缺乏刺激，對於這段關係感到食之無味，但棄之可惜。單身的雙子座容易尋求一夜情刺激感官，然而沒有靈性的肉體關係，使你在激情過後更顯空虛。

金錢運方面，進入金錢宮位的太陽與水星受到土星與冥王星影響，總是在接到帳單之後，才開始後悔沒有好好理財，把錢看緊。當薪水都拿去付帳單時，早已忘了當初花錢的爽快，然而到了下一次領薪水，又會繼續故態復萌。

學業運方面，在學習宮位的金星受到火星影響，即便期末成績低空過關，但對於目前的學科完全沒有興趣，會開始思考轉系或轉學的可能性。

巨蟹座：

整體運勢：

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，期末成績表現優異，會有更好的學術資源讓你繼續攻讀，甚至會有到海外學術交流的機會，在專業領域上的探索獲得更多啟發。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，手頭寬裕，會有很多錢可以盡情揮霍，花在吃喝玩樂方面的費用較高，但由於金星相位不良，此時容易被人當成冤大頭敲詐，有些花費稍嫌浪費，在花錢的時候還是要三思而後行。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星受到進入命宮的太陽、水星影響，當你覺得可以盡情揮霍對方的愛時，關係會突然急轉直下，不論怎麼想尋求解答，只會陷入不斷鬼打牆的迷思中。這段時間，對待越是重要的人，情緒管理要越好。

工作運方面，太陽與水星進入命宮，受到土星與冥王星影響，工作夥伴與你意見相左，使得很多事務的進行窒礙難行，使你較為焦躁。

人際關係方面，天王星進入人際關係宮位後，不論是生活，或是職場，會有很多人刻意接近你，一開始關係似乎不錯，但很快就會發現對方的動機不太單純，常對你做些道德與情緒勒索，想甩掉對方都很難。

獅子座：

整體運勢：

金錢運佳，在財務宮位的海王星相位良好，使用最原始的方式理財也許比較慢，但比起高風險的投資，無形的資產增加會使你感到驚喜。沒有投資習慣的獅子座，會有小小的偏財運，各種抽獎的中獎機率較高，生活中充滿小確幸。

工作運方面，在志業宮位的天王星與工作宮位的土星有良好連結，職場上有許多突發狀況，考驗著你的危機處理能力，這些麻煩會使你因禍得福，不要怕挑戰，這會是突顯你才能的好機會。

本週須注意的部分：

感情運方面，在命宮的金星與感情宮位的火星呈現對分相位，一再的委曲求全，並不會讓你得到應有的尊重，有些問題只是暫時停戰，然而最難處理的是彼此內心的疙瘩。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到金星與火星的影響，家人對於你的情感與隱私的部分不太尊重，很想離家出走個幾天，一方面表示抗議，一方面也想出門透透氣。

處女座：

整體運勢：

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，上司或長輩對你較為挑剔嚴格，但他們會是你重要的貴人，一旦能力受到認可，這些人也會不吝嗇地拔擢你。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與人際關係宮位的太陽有良好連結，會計畫一個充滿挑戰性的旅程，同時有機會與海外的人士做交流，可能因此交到異國的新朋友。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到金星影響，竭心盡力地付出勞力，卻容易被職場的閒言閒語奚落，澆熄你對工作的熱情，最近感到倦勤，會想休個長假，或是出遠門旅行一趟。

感情運方面，在戀愛宮位的土星、冥王星受到太陽與水星的影響，對愛情容易幻滅，又不斷地在他人身上尋求慰藉，反而使你誤入有心人士設下的陷阱。特別是有伴侶的處女座，容易被人見縫插針，造成你對這段關係沒有安全感。

健康運方面，在健康宮位的火星受到金星、木星影響，可能正為某個疾病或是意外傷害所苦，當心血光之災，工作有過勞的傾向，身體上的小毛病可能擴大，須特別注意身體保養。

天秤座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的海王星與水星有良好連結，工作表現受到許多人關注，也迫使你執行某些事務，進展非常迅速，工作表現游刃有餘，但在追求效率之餘，要特別留意，魔鬼藏在細節裡。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到金星與火星的影響，生活較為寬裕，在吃喝玩樂上的開銷較多，同時會有很多交際應酬的邀約，稍不節制，生活費用會因此超支。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到金星影響，來自感官上的誘惑較多，精神或是肉體容易把持不住而出軌，即便是單身的天秤座，也可能惹上劈腿的爛桃花，在情感關係上容易暈船。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與冥王星受到志業宮位的太陽、水星影響，容易因為家庭因素，正考慮放棄眼前重要的工作，可能有家人需要照顧，或是家業需要幫忙，這些壓力會讓你感到喘不過氣。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到木星與火星的影響，吃喝玩樂的邀約較多，出手較為闊綽，要注意節制，一不小心可能會刷爆信用卡，在人際關係上容易破財。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，在情感宮位的天王星逐漸脫離其他行星的影響，在不知不覺中被某個人制約，陷入患得患失的暈船狀態，某些天蠍座會快速進入一段戀愛關係，每天的心情都處於亢奮狀態。

工作運方面，金星進入志業宮位，正在執行某個光鮮亮麗的案子，工作表現受到許多人讚賞，然而金星受到木星與火星的影響，其實你對於現在的成就或位置會有些不滿意。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到金星與木星的影響，與鄰居的關係不太理想，最近常常被噪音打擾，居家附近不太安寧，門戶要特別注意，當心被闖空門，或是被入侵，電器與爐火的使用也要特別謹慎。

學業運方面，進入學業宮位的太陽與水星，受到土星、冥王星的影響，可能正打算轉科系，或是重考，卻不知該如何做出新的選擇，對於學業感到茫然。

射手座：

整體運勢：

遠行運方面，金星進入遠行宮位，不斷地出遠門冒險，不斷地尋求旅行的意義，除了看看外面的風景，最重要的是思考出未來生活的方式。

工作運方面，在工作宮位的天王星逐漸脫離了其他行星的影響，可能會執行一個特別的任務，這個工作會是暫時性的，內容會十分前衛，充滿挑戰，對於目前的工作充滿幹勁。

感情運方面，太陽進入慾望宮位，與喜歡的對象會有許多肢體觸碰的機會，甚至藉由肉體關係確認情感關係。有伴侶的射手座，雙方有許多現實面的問題要面對，在相處上會較為平淡。

本週須注意的部分：

當心口舌是非，在溝通宮位的火星受到在秘密宮位的木星影響，一不小心洩露別人的秘密，使得朋友們覺得你不可靠，甚至因此激怒當事者。說話需特別謹言慎行，在網路上的發言也容易被放大檢視，而惹上麻煩。

學業運方面，在學業宮位的金星受到火星與木星影響，為了順利升級與通過考試，可能會使用不太正當的手段，使你在同儕之間的名聲變得不太好。

金錢運方面，進入財務宮位的太陽與水星受到土星、冥王星的影響，收到帳單後，才開始後悔先前揮霍無度的生活。還不到月底，荷包就已經見底，不知發薪前的日子要怎麼過。

交通運方面，在交通宮位的火星受到金星與木星影響，盡量不要自己駕駛車輛上路，除了容易收到罰單外，還很容易惹上行車糾紛，交通工具狀況頻頻，出門在外要特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢：

旅行運佳，在旅行宮位的海王星相位良好，跳脫一成不變的生活，到外地看看陌生的風景，心靈會獲得全新的洗禮，最近非常適合出門踏青。

學習運佳，在學習宮位的海王星相位良好，考試運佳，猜題命中率高，即便沒有準備充分，也能僥倖過關，順利晉級。

工作運方面，太陽離開工作宮位，進入夥伴宮位，把這段時間在工作上的成就、功勞、與光榮分享給一起工作的夥伴，他們會是你最堅強的後盾。

本週須注意的部分：

感情運方面，進入感情宮位的太陽與水星受到土星、冥王星的影響。言語容易成為刺傷另一半的利刃，傷害足以讓對方心寒離去，這段期間對待重要的人要更為謹慎，在情緒上一點點的不受控，都可能毀滅這段關係。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到金錢宮位的火星與金星的影響，人情債必須在此時還一還了，可能會收到重要人物的紅色炸彈，或是一些應酬邀約，對這些人的禮數不能少。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的海王星相位良好，看著存款不知不覺變多，心情會好很多，對於工作也會更有衝勁。

感情運方面，金星進入感情宮位，與喜歡的對象正在冷戰中，對方此時會先釋出善意，若是還愛著對方，就必須放下心中的疙瘩，給對方台階下，這是兩人唯一能和好的機會了。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的木星，受到夥伴宮位的金星影響，在工作上來自四面八方的攻擊，雖然感覺心煩，卻不足以撼動你，然而使你傷心的，卻可能是最親近的夥伴，在此時也背離你。

健康運方面，在命宮的火星相位不良，當心工作過勞引發的急性疾病，出門在外也要注意人身安全，容易有血光之災，或是意外傷害，感覺精神不濟，體力消耗較快，有時間請充分休息。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的木星與命宮的海王星相位良好，會收到一個來自海外的邀請，可能必須到外地執行一個重要的工作，給的食宿待遇也非常高級，除了工作，還可以順便遊覽。

面試運方面，在面試宮位的天王星脫離其他行星的影響，強烈前衛的個人特色，會被某個機構相中，面談一項對你而言很陌生的產業與位置，但這份工作會非常具有挑戰性。

本週須注意的部分：

感情運方面，進入戀愛宮位的太陽與水星受到土星、冥王星的影響，陷入三角戀情中難以自拔，一旦選擇接受這段愛戀，可能會失去重要的朋友，此時正陷入天人交戰煎熬中。

工作運方面，金星進入工作宮位，會承接一個光鮮亮麗的案件，受到眾人矚目，然而由於金星相位不太理想，承接這份工作，壓力非常沈重，甚至因此睡不著覺。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。