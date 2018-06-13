【小孟塔羅】2018世足賽倒數！選熱門隊伍測你能踢出什麼好運？

2018-06-13 10:22 聯合新聞網 文／小孟



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2018年世界盃足球賽即將登場，過去曾4度拿下世足賽冠軍，目前世界排名15的義大利，卻爆冷門被摒除在世足賽大門外，可讓不少死忠球迷心碎。世足賽兩大巨星「球王」梅西及「C羅」，是否能有機會奪下生涯首座世足賽金盃呢？就讓我們拭目以待的看下去吧！現在請憑你的直覺選一個你想支持的隊伍，測下半年我能踢出什麼好成績？

A：巴西隊 B：德國隊 C：法國隊 D：西班牙隊 E：阿根廷隊

塔羅牌圖作者：Christine Zillich & Johan von Kirschner(Zillich Tarot)

A：巴西隊，踢出升遷運。(皇帝牌正位) 分享 facebook

A：巴西隊，踢出升遷運。(皇帝牌正位)

巴西隊曾參賽世界盃20次，獲得70勝17平17負的總戰績，贏下過5屆世界盃的冠軍，此次由蒂特為主教練帶隊。

「巴」的筆劃數為四，正好對應到塔羅牌中的皇帝牌。這張牌表示在今年下半年，你所處的工作環境要展開新的計劃，例如有人事上的議動，或展開新的店面等等，由於你有知識及專業能力，公司上層或主管對你有期許，讓你擁有承擔更多責任，以及執行任務的機會，好好把握表現的機會，將離你的升遷之路更進一步。

B：德國隊、踢出好運氣。(惡魔牌正位) 分享 facebook

B：德國隊、踢出好運氣。(惡魔牌正位)

德國隊曾出賽世界盃18次，獲得66勝20平20負的總戰績，贏下過4屆世界盃冠軍，此次仍由勒夫作為主教練帶隊。

「德」的筆劃數為十五，正好對應到塔羅牌中的惡魔牌。這張牌表示在今年下半年，幸運女神將會跟著你，會為你帶來生命中重要慾望的滿足。例如你爭取到一份你一直想要的工作，或是你購買了渴望已久的房子、車子等等。當你擁有了這些新的事物，一方面你會找到自我的認同，一方面能讓你更有衝勁的上班。

C：法國隊、踢出好EQ。(力量牌正位) 分享 facebook

C：法國隊、踢出好EQ。(力量牌正位)

法國隊是歐洲老牌強隊，參賽世界盃十四次了，在第16屆世界盃中贏得冠軍，這次俄羅斯世界盃由德尚作為主教練。

「法」的筆劃數為八，正好對應到塔羅牌中的力量牌。這張牌表示在今年下半年，你會發現自己內在的力量。你可能正在處理你的情緒，無論你的個性有多麼難以駕馭，但只要你願意接納並尊重它，你就能神情自若的處理危機。憤怒和怒氣有時會給你力量，你可以把它蛻變為成功所需的動力，例如你不想被人看不起，開始發奮圖強認真讀書。

D：西班牙隊、踢出好知音。(戀人牌正位) 分享 facebook

D：西班牙隊、踢出好知音。(戀人牌正位)

此次是西班牙隊第15次出戰世界盃，在之前的世界盃戰績為29勝12平18負，曾贏下2010年南非世界盃冠軍。此次由盧柏迪古為主教練帶隊。

「西」的筆劃數為六，正好對應到塔羅牌中的戀人牌。這張牌表示在今年下半年，你會想跟別人有所互動，透過經驗交流想法跟意見，而不是困在自己的世界裡。例如你會想要在FB開一個特定主題的社團，或是主動加入你有興趣的社團，你會在裡面與他人的互動中，找到能夠接納你的想法，以及能啟發你觀點的人。

E：阿根廷隊、踢走壞毛病。(隱者牌正位) 分享 facebook

E：阿根廷隊、踢走壞毛病。(隱者牌正位)

上屆世界盃獲得亞軍，梅西的阿根廷此番又將再度出征，梅西本賽季的個人狀態處在一個極其出色的高點上，此次由桑保利為主教練帶隊。

「阿」的筆劃數為十三，正好對應到塔羅牌中的死神牌。這張牌表示在今年下半年，你將會一腳把病魔踢走。由於你近期的免役力比較差，身體容易受到病魔侵襲，一旦生病更容易反覆發作，看一次診所可能無法根治，得要跑到二到三次診所才行。到了下半年你會開始注重健康，身體也會日漸回到健康的狀態。