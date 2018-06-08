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【小孟塔羅】我與初戀還有機會再見面嗎？

2018-06-08 09:46聯合新聞網 文／小孟提供

圖片來源／pexels
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初戀是美好的，但若是不美好的初戀則會感到痛苦的。到底初戀是什麼滋味？初戀也許會帶給你浪漫、甜蜜、激動，或是帶給你輕狂、憂鬱、傷痛，但不論最終結果是否如你所願，它所留給你的一切太過深刻，足夠你用一輩子的時間去追憶。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我與初戀還有機會再見面嗎？

請憑直覺選擇一張牌。
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A：網路上與初戀情人互動。(愚者牌正位)
A：網路上與初戀情人互動。(愚者牌正位)
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A：網路上與初戀情人互動。(愚者牌正位)

牌面上有一位左手拿著白玫瑰的女子，右手拿著一根拐杖，她打赤腳踩在草地上，眼睛則望向遠方。

這張牌表示未來你會在網路上跟初戀情人有所互動。像是對方如果在FB或IG上PO文或放新的照片時，你可能會做按讚的動作或留言，你們也會使用Line或App互相聊天。倘若身旁有另一半的人要特別注意，你不想因為此事跟另一半爭吵，而瞞著對方跟初戀情人聯繫。小孟老師在此建議你，若與初戀情人之間有曖昧的互動時，最好要跟對方把話講清楚，才不會把自己困在裡頭。


B：不會遇到初戀情人。(教皇牌正位)
B：不會遇到初戀情人。(教皇牌正位)
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B：不會遇到初戀情人。(教皇牌正位)

牌面上有一位左手拿著書本的男子，牆壁靠著一把三重十字的權杖，他舉起右手比出手勢，要大家仔細聆聽他的話語。

這張牌表示未來你不會遇到初戀情人。主要的原因是你已經在心裡，與這個人之間做了切割，過去與他交往的那段回憶，現在回想起來就像是上了一愛情課，明白愛情並非當初想像的美好，越走到最後卻越感到迷失，你已經認不得眼裡的他是誰了。小孟老師在此建議你，當感情摔跤時除了需要時間療傷外，更需要清楚知道是什麼原因造成的，唯有如此才能避免重蹈覆轍。


C：初戀情人主動邀約。(隱者牌正位)
C：初戀情人主動邀約。(隱者牌正位)
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C：初戀情人主動邀約。(隱者牌正位)

牌面上有一位右手拿著一盞燈，全身穿著斗篷的老先生，他左手杵著一根拐杖，拐杖上有著像蛇一樣向上盤旋形狀的木頭。

這張牌表示無論你們之間是否還有聯繫，未來初戀情人會主動的邀約你。他心裡有許多話想要跟你說，他想告訴你雖然你們已經分手了，但他時常會懷念過去的種種回憶，儘管中間他有交往過別的對象，但他始終沒辦法將你遺忘。小孟老師在此建議你，請你務必先好好思索當初分手的原因，千萬不要沖昏頭而做出草率的決定喔！




D：與初戀情人是朋友。(女祭司正位)
D：與初戀情人是朋友。(女祭司正位)
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D：與初戀情人是朋友。(女祭司正位)

牌面上有一位左手拿著卷軸的女子，頭頂上戴著月亮的頭飾，她專注的看著右手上的紅色物品。

這張牌表示也許你與初戀情人目前仍然是朋友，亦或是你們之間有共同可朋友，可藉由朋友得知對方的近況。你的內心深處不可否認對他仍舊有好感，雖然你知道當朋友是對彼此最好的選擇，但他有無或無意的舉動，皆有可能牽動你的心。小孟老師在此建議你，不要與初戀情人單獨共處一室，最好也要避開喝酒的情況，若一不小心酒後亂性，可是會造成彼此的困擾。




E：發生意想不到巧遇。(魔術師正位)
E：發生意想不到巧遇。(魔術師正位)
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E：發生意想不到巧遇。(魔術師正位)

牌面上有一位雙手張開的男士，他的前方有權杖、寶劍、杯子、錢幣四樣物品，他像魔術師般的讓它們飄浮在空中。

這張牌表示未來可能會在路上不經意的遇見初戀情人，但你並不會跟他有後續的交集。因為你只想把重心放在現在的生活，過去的一切對你而言已是歷史，無論是好是壞都已不重要了。現在的你早已蛻變重生，你只想好好愛惜自己，也更清楚什麼樣的人更適合你。小孟老師在此建議你，俗話說：「舊的不去、新的不來」，請開心的迎接嶄新的未來吧！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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