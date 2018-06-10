是獨立還是孤僻？12星座寂寞忍耐力大公開

2018-06-10 21:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

空窗期對有些人來說是一段甘願自我沉思的時期，對有些人來說，超過1個星期，不趕快找到異性的愛，就是痛苦如自殺一樣的時期。那麼12星座裡，誰不能忍受自己1個人淒苦度過呢？科技紫微網整理空窗期忍耐力排行榜，想知道自己忍耐力如何趕快看看吧！

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牡羊座

✽忍耐強度指數：5%

✽蠢蠢欲動時間：即刻

✽讓人耐不住的異性：由內到外的優秀者

忍耐力超級弱的牡羊座，在空窗期裡特別想要找到可以愛自己的異性。他們實在是太害怕寂寞了，完全沒法忍受自己一個人孤零零的被剩下。所以，一旦有條件優越的異性向自己示好，牡羊座會毫不猶豫的轉投懷抱，至於是不是適合，那是解決了寂寞問題之後才要思考的。

天秤座

✽忍耐強度指數：10%

✽蠢蠢欲動時間：1個月之後

✽讓人耐不住的異性：顏值高過前任的人

對於習慣有人陪、就難以回到孤單世界的天秤座來說，失戀空窗期真是件難熬的事。所以他們在短暫的懷念過去之後，再遇到顏值超高、對自己已然動心的異性，就會毫不猶豫的投入新歡的懷抱。

雙魚座

✽忍耐強度指數：20%

✽蠢蠢欲動時間：2個月之後

✽讓人耐不住的異性：活潑開朗的人

雙魚座的小公主、小王子們，在空窗期裡，多愁善感的情緒極致濃烈。他們實在太害怕自己一個人，實在太想找個人聽聽自己的心裡話，排解一下自己的憂鬱。所以，他們會不自覺地傾向尋找一位活潑開朗、善解人意的異性，來不吐不快。在這個過程中愛上對方，也是分分鐘的事情啊！

射手座

✽忍耐強度指數：30%

✽蠢蠢欲動時間：3個月~1年之後

✽讓人耐不住的異性：自己的理想型

盛產風一樣女子、男子的射手座，愛情來得猛烈，去的時候也能乾脆利落。短暫時間修復過後，射手座再遇到自己的理想型異性，就會忘記前塵往事，再次投入到新戀情中。所以，射手座純粹是看自己能否遇到理想型，忍耐的時間浮動也會比較長哦！

巨蟹座

✽忍耐強度指數：40%

✽蠢蠢欲動時間：6個月之後

✽讓人耐不住的異性：溫柔細心的人

巨蟹座的情況要分開來說：如果是被分手的巨蟹座，經歷傷筋動骨100天的悲傷後，才會慢慢將眼光投向尋找下一任的方向上；如果是主動分手的巨蟹座，那往往在空窗期到來之前就找好人，杜絕難耐的寂寞時光。絕情？其實是沒有勇氣面對恢復單身後的孤獨罷了！

天蠍座

✽忍耐強度指數：50%

✽蠢蠢欲動時間：半年之後

✽讓人耐不住的異性：身家豐厚或者顏值過關的人

雖然天蠍座愛的時候會很愛對方，但是不愛了，那也真的是不愛了。一旦進入空窗期，空窗期會拿出一段時間消化平息自己的怒火，然後轉頭尋找更合適的戀愛對象。不找則已，再找一定要比前任強好多。

雙子座

✽忍耐強度指數：55%

✽蠢蠢欲動時間：8、9個月之後

✽讓人耐不住的異性：避開前任缺點的人

雙子座在愛情上其實是很理性的，所以，他們會很快想通失戀這回事。沉浸在悲傷裡的時間相對來說，也會比較短。對待空窗期裡的愛情是既來之則安之，不會理會別人的閒言碎語，只要覺得合適，就嘗試在一起。無關乎忍耐力，雙子座是真正的通透之人。

獅子座

✽忍耐強度指數：60%

✽蠢蠢欲動時間：1年之後

✽讓人耐不住的異性：甘願臣服於自己的人

空窗期對獅子座來說難以忍受，但如果為了愛而投入不知所謂的人的懷抱，那也是獅子座的尊嚴不能允許的。所以，獅子座再怎麼傷心，也會卯足了勁度過最難捱的1年，再去尋找新的獵物。

摩羯座

✽忍耐強度指數：70%

✽蠢蠢欲動時間：2年之後

✽讓人耐不住的異性：完全不同於前任的人

摩羯座是對事件的時間刻度有要求的人，一般來說，他們會給自己1年時間沉浸在過往的悲傷中不可自拔，再給自己1年時間，慢慢恢復出來，直到戀情結束1年後，重新整裝待發。這期間即便有心動的人，也會等到時間節點過後再正式確立關係。

水瓶座

✽忍耐強度指數：85%

✽蠢蠢欲動時間：3年之後

✽讓人耐不住的異性：志同道合的人

水瓶座看似對愛情後知後覺，但其實也是對愛情想得通透的人。只是上一段愛情結束後，水瓶座會認為這是恢復單身優良狀態的好時機。他們不會急於尋找新的戀情，反而會給自己一個充分的發展自我的蟄伏時期。

金牛座

✽忍耐強度指數：90%

✽蠢蠢欲動時間：3~5年之後

✽讓人耐不住的異性：一個能說到做到的人

耐力超級強的金牛座可是愛情的忠貞守護者，所以被分手的可能性最大。但即便如此，金牛座也不會站在道德高處，快速找到下一任。反倒像個修道士，一直沉寂在自己的世界裡，在很長時間裡對異性都喪失好感。而且金牛座特別會利用這段時間充實、提升自己的能力，情場失意，職場得意。

處女座

✽忍耐強度指數：99%

✽蠢蠢欲動時間：N年之後，N≧5

✽讓人耐不住的異性：年長的智慧達人

身為土象星座，處女座的感情忍耐力那是超級強的，即便是忍受空窗期也不在話下。受過一次感情的傷，處女座對愛情就會看得很淡了，再有追求者，也會無視。除非在很長時間之後，遇到一位充滿人生智慧的前輩，否則處女座很難動心吶！

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