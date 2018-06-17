親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

今日星座運勢／牡羊 檢視健康 避免過度勉強自己

2018-06-17 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

六月十七日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：花草樹木

觀察或檢視一下自己的健康。避免過度勉強自己。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：輕快的音樂

有些事情需要帶著輕鬆愉快的態度。過度嚴肅容易把機會隔絕在外。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：金棕色

★ 幸運物：日記本

今天不妨思考一下自己從年輕到現在，每個階段經驗了學習到什麼。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：花海

今天盡情做些自己想做的事，把其他煩惱都先拋開，沒什麼好擔心的。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：天使

今天不妨注意身邊是否有重覆出現的話語、想法或訊息，那是天使給你的提示。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：個性化飾品

有些事情需要拿出積極的行動，而現在正是時機。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草植物

將心中憂慮、憤怒、或慾望暫時放下，在舞蹈、音樂或大自然中盡情釋放。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：粉藕色

★ 幸運物：心型飾品

某些新的感情或合作的緣份正在靠近，不妨靜心觀察耐心等待。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：大樹

只要心中清楚什麼對自己真正有價值並且重要，便能做出正確決定同時避免不必要的抱怨。

【摩羯座】晴空萬里

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：相機

將生活中的人事物都視為一種恩典，人生便是豐盛感恩的。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：天使

多運用自己的優點或優勢，對小事不要計較，嶄放自己的光芒。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：謙虛與好奇

帶著謙虛且好奇的心，能讓生活更豐富有趣並充滿活力。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

殺破狼周運勢／獅子有偏財運 水瓶金錢運佳

2018-06-17 00:00

小孟塔羅：喝午時水、吹海風 端午節怎麼做有好運？

2018-06-15 10:29

相愛敵不過相剋？看穿你的桃花劫對象

2018-06-15 09:36

端午節必看！適合12星座的趨吉避邪物

2018-06-14 15:08

跟哪些星座交往心最累？ 水瓶、雙魚榜上有名

2018-06-13 14:18

【小孟塔羅】2018世足賽倒數！選熱門隊伍測你能踢出什麼好運？

2018-06-13 10:22

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

是獨立還是孤僻？12星座寂寞忍耐力大公開

2018-06-10 21:00

殺破狼周運勢／金牛職場有亮眼表現 射手戀情發展關鍵期

2018-06-10 00:00

唐綺陽星座運勢週報：天蠍桃花旺成焦點 白羊有正財運

2018-06-10 00:00

【塔羅】你有機會脫單嗎？看6月愛情運勢走向

2018-06-08 14:00

【小孟塔羅】我與初戀還有機會再見面嗎？

2018-06-08 09:46

連氣象局也測不準的陰晴不定 雙星組合 – 太陽太陰

2018-06-07 16:02

2018星座生肖血型最強運組合 前十名天蠍座包辦六名

2018-06-07 13:45

【蕭郁書色彩占卜】你現在最無法忍受的是什麼？

2018-06-07 09:42

老是入不敷出？看穿12星座難變有錢人的原因

2018-06-06 08:00

越炙熱越發紅火！今夏鴻運當頭的四大生肖

2018-06-05 10:00

真的超準！網友公認的牡羊座十大特質

2018-06-04 10:47

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官運 獅子遇夢幻桃花

2018-06-04 07:40

【塔羅】姐弟戀正夯！現在的你適合談姐弟戀嗎？

2018-06-03 08:00

6月星座塔羅運勢：牡羊幸福感倍增 金牛財運意外驚喜

2018-06-01 13:22

【小孟塔羅】我到海外工作會賺大錢嗎？

2018-06-01 11:19

【蕭郁書色彩占卜】從泡溫泉來看你現在狀態如何？

2018-06-01 08:00

【夏霏星座】是誰呢？揭12星座另類貴人

2018-05-31 15:19

【塔羅】三個月內你的財運能否從谷底翻身？

2018-05-31 08:00

關鍵時刻總有人助！很會經營人脈的生肖

2018-05-30 08:00

【塔羅】偷偷跟你說，現在有人暗戀你？

2018-05-30 08:00

【蕭郁書色彩占卜】你讓人又愛又恨的地方是？

2018-05-29 11:45

走不出情傷！一談感情就變成玻璃心的生肖

2018-05-29 09:13

6月塔羅生命靈數運勢：只管選好 選好那個你想要的

2018-05-25 08:10

【小孟塔羅】今生最大的仇敵何時出現？如何破解？

2018-05-24 17:30

在航向第二人生的諾亞方舟上 你會帶著什麼？

2018-05-24 10:00

成家立業關鍵期 誰最害怕中年危機？

2018-05-24 08:45

你的人生要過哪個「坎」 才會開始一帆風順？

2018-05-23 08:00

愛著愛著就疏遠？12生肖的婚姻保鮮秘訣

2018-05-22 09:06

雙子座遊戲人間？其實他們淘氣又溫馴

2018-05-18 10:42

【小孟塔羅】前世往生前有什麼遺憾 今生如何修補？

2018-05-18 09:57

【塔羅】想要戀情長久穩定 該選哪一型的戀人？

2018-05-16 10:21

「錢」途茫茫看不清？發掘你的財富特質

2018-05-16 08:59
看更多

熱門文章

凌晨4時53分 宜蘭近海規模5.2地震

2018-06-16 05:12

規模5.2宜蘭地震 台鐵7列次345人受影響

2018-06-16 07:50

中油「健康元素水」代工廠用過期原料 全面回收退款

2018-06-16 20:45

北部民眾被震醒！氣象局：今地震為隱沒帶地震 餘震少

2018-06-16 07:06

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

2018-06-16 14:28

才罰900好划算？汽車惡意卡待轉區 騎士狂翻白眼

2018-06-16 09:00

今天全台那裡最高溫？彰化縣芬園排名第一、員林第第三

2018-06-16 14:17

台鐵北湖站轉轍器故障近1小時已排除 雙向列車大誤點

2018-06-16 13:09

端午雨不停 國道五號高乘載視情況停止

2018-06-16 01:05

氣象局持續發布 8縣市豪大雨特報

2018-06-16 19:36

醫院看護請不到 子女工作照顧兩頭燒頻臨崩潰

2018-06-16 22:47

【即時短評】官字兩個口 為官謹言慎行更要接地氣

2018-06-16 12:57

湯匙喝珍奶挨轟 政院要禁官員大嘴巴

2018-06-16 13:17

為何這隻狗每天要穿連身衣才能出門？

2018-06-16 12:52

募粽首次未達標 食物銀行嘆景氣差

2018-06-16 01:05

一張圖看懂明天國道怎麼塞

2018-06-16 19:50

咖啡館好特別！店員平均80多歲來賺幸福

2018-06-16 10:18

台南等5縣市大雨特報！注意瞬間大雨雷擊

2018-06-16 14:05

「湯匙吃珍奶」被轟爆 政院：各部會應引以為鑑

2018-06-16 12:55

日本動漫聲優歌手來台開唱 粉絲擠爆樂園

2018-06-16 13:18

國人十大死因之首 癌症36連霸

2018-06-16 00:28

全球唯一！台灣紅茶蟬聯食品界米其林3星

2018-06-16 11:21

宜蘭清晨04:53 芮氏規模5.2有感地震

2018-06-16 05:14

10年餐廳被打垮 不敵「租約」悄悄退場

2018-06-16 00:34

國三南下小客車追撞 車流回堵4公里

2018-06-16 18:44

地中海飲食後 北歐飲食成為營養師新寵

2018-06-16 22:54

與台鐵共站 高捷新高雄車站試連轉

2018-06-16 11:27

十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌增

2018-06-16 00:30

宜蘭規模5.2地震 鐵公路巡查後正常通行

2018-06-16 09:03

端午連假首日國道零星事故 明車潮最多

2018-06-16 11:04

五六年級生的回憶 回不去的健素糖

2018-06-16 08:10

金車集團新餐廳 啤酒才是主角！

2018-06-16 00:30

西南氣流影響 南部5縣市大雨特報

2018-06-16 14:47

台北國際龍舟賽登場 224隊水上競速

2018-06-16 11:36

壓力大夜夜磨牙 她一吃冰牙齒就酸

2018-06-16 09:31

連假首日國道大致順暢 明後國5高乘載管制

2018-06-16 13:28

扮鬼臉、吹泡泡...這些「口頭運動」防失智

2018-06-16 07:39

今彩539、大福彩、雙贏彩 開獎號碼看這裡

2018-06-16 21:07

健康你我他／上了年紀 全身拍拍再「行」動

2018-06-16 00:32

影／不只百萬夜景 來去北海道爬函館山

2018-06-16 09:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top