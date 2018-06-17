今日星座運勢／牡羊 檢視健康 避免過度勉強自己
六月十七日（日）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：深綠色
★ 幸運物：花草樹木
觀察或檢視一下自己的健康。避免過度勉強自己。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：紫紅色
★ 幸運物：輕快的音樂
有些事情需要帶著輕鬆愉快的態度。過度嚴肅容易把機會隔絕在外。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：金棕色
★ 幸運物：日記本
今天不妨思考一下自己從年輕到現在，每個階段經驗了學習到什麼。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：花海
今天盡情做些自己想做的事，把其他煩惱都先拋開，沒什麼好擔心的。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：天使
今天不妨注意身邊是否有重覆出現的話語、想法或訊息，那是天使給你的提示。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：個性化飾品
有些事情需要拿出積極的行動，而現在正是時機。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：花草植物
將心中憂慮、憤怒、或慾望暫時放下，在舞蹈、音樂或大自然中盡情釋放。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：粉藕色
★ 幸運物：心型飾品
某些新的感情或合作的緣份正在靠近，不妨靜心觀察耐心等待。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠
★ 幸運物：大樹
只要心中清楚什麼對自己真正有價值並且重要，便能做出正確決定同時避免不必要的抱怨。
【摩羯座】晴空萬里
★ 幸運色：紫紅色
★ 幸運物：相機
將生活中的人事物都視為一種恩典，人生便是豐盛感恩的。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：天使
多運用自己的優點或優勢，對小事不要計較，嶄放自己的光芒。
【雙魚座】晴空萬里
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：謙虛與好奇
帶著謙虛且好奇的心，能讓生活更豐富有趣並充滿活力。
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