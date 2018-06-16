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今日星座運勢／獅子 聽大自然聲音 做瑜珈多伸展

2018-06-16 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月十六日（六）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：運動用品

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：瑜珈會館

雖然看起來積極樂觀，但部分牡羊內在情緒似乎有些低潮，甚至因此影響內分泌或免疫系統的跡象。建議該放手的事物要看開。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：新的擺設

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：舒適的家

人際感情運較弱，家是最好的避風港，將居家環境打掃整潔，看部能提振人心的勵志溫馨片，重整內在能量。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：SPA

有安排太多事情的過動傾向，熬夜、打電動或趕時間等都對健康易有負面影響。今天也容易有運動傷害的可能，運動、開車與走路都要專心一些。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：寧靜放鬆的咖啡館

雖是周末但有加班或應酬的可能，也因此容易面臨雖然不想去但不得不去等狀況，讓心情感到有些焦慮或生氣。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：鳥

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：瑜珈會館

想接觸新的事物，或是有人邀約，但行動力不足，平時不運動的獅子身體易出現疲憊與提不起勁的狀況。建議多聽大自然聲音，做瑜珈伸展身體。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：雞尾酒

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：家庭聚會或社交場合

人際運佳，無論是商業應酬、家庭聚會、或是朋友間的社交場合都有機會因此得到新資訊或甚至工作機會等。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：均衡飲食

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：大自然

人際社交運佳，但要避免飲食不正常、大吃大喝的跡象。也避免沉迷於某件事情而日夜顛倒等不健康的狀態。注意家人健康。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：音樂輕柔的地方

自在放鬆的一天，可以做自己想做的事，但在與人相處上要避免好強或自我的狀態，避免口舌之爭影響心情。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：藍天白雲

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：陽光充足的空間

今天容易遇到讓自己擔心或心情不好的人事物，甚至因此影響自己的情緒與健康。適當的陽光有助身心及運勢。

【摩羯座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：健康相關書籍

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交場合

朋友運和社交運佳，此外也不妨閱讀關於身心健康方面的雜誌書籍，讓自身的健康指數同時提升。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：運動鞋

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：住家附近

雖是周末但有種不太想動的傾向，有的是為了省錢，也有的是因為想宅在家裡，但為了身心健康最好至少到住家外散散步或逛個超市。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：新的事物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：沒去過的地方

想去某些沒去過的地方，或是體驗一些新事物，整個人活力旺盛，好奇心強，像個孩子般活躍。

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