今日星座運勢／處女 出差機率變高 有進修的傾向

2018-06-15 00:00 聯合新聞網 那河



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六月十五日（五）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：手錶

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：有競爭力的地方

有企圖心與行動力，且同時能夠以柔克剛的方式與他人互動並說服他人，讓事情能夠順利進行。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：塔羅牌

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：諮詢中心

對於某些事情猶豫不決，擔心做出錯誤決定，但同時內心又希望快刀斬亂麻，讓事情能加速進行，兩者的衝突在內心交戰。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：書店或藝文館

可能和某些人巧遇，也可能想和原本關係很好的人保持一點距離。部分雙子則出現在團體中特立獨行的狀態。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：甜馬鬱蘭精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：SPA

事業或職務上的變動讓你不得不面對並接受突來的挑戰。有些原本以為不可能的，現在都有可能發生。部分巨蟹則重新思考自己的合作關係或婚姻。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：獨自的工作空間

工作上容易想要尋求更多自我發揮的空間。身為主管的獅子則會給部屬更多揮灑的空間。但部分獅子要避免生活過於隨興導致不規律的狀態。

【

處女座】晴空萬里

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：美的事物

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：外地

出國、出差、自由工作的機率變高。工作或生活中不斷有需要遠遊的狀態。部分處女座有進修或成為老師的傾向。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：海藍色

★ 幸運物：單獨

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：單獨的空間

向來在關係中強調相互合作甚至依賴的天秤，現在也許必須在關係中獨立的傾向。如果仍然想依賴他人的天秤，則容易面對他人想要獨立空間的挑戰。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：花草植物與小動物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：大自然

部分天蠍有種想從親密關係或合作關係中破繭而出尋求自由的想法。另一部分則從原本疏離的狀態跳進炙熱的情感中。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：沈澱與思考

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

對於自己身體的變化、工作或財務上的轉變，內心有甚麼樣的感受？是喜悅還是恐懼？不妨花點時間感受與思考。要避免將焦點放在用物質滿足空虛的心靈。

【摩羯座】晴空萬里

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：自己喜愛的空間

可能愛上某個自由不喜歡受限的靈魂，也可能自己開始喜歡上在感情世界中保有自我空間的自由感。有孩子的摩羯容易面對到孩子正在某種尋求自我的時期，其實他不是叛逆，他只是表達自我的想法。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：書籍或電影

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：輕鬆的聊天場合

住家的變動、整修也許影響自己的心情。家庭成員中也許有人獨立出去。較年長的水瓶可能面臨空巢期，需要更會安排自己的時間和活動。年輕或中年水瓶則因為新婚、新家、孩子而帶來新的責任。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食點心

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：社交場合

現在是刺激心靈、社交、知識的時候。透過認識不同的人、小小的輕旅行，都能為自己帶來生命中嶄新的感受與想法。