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今日星座運勢／雙魚 做好事前準備 達成協議機率高

2018-06-14 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月十四日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：流水聲

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：咖啡館

某些事情容易以急件的方式處理，讓人感到有些壓力。也可能因為他人說了某些話而讓你感到心情受影響。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：藍天白雲

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：戶外咖啡座

有些事情也許過於固執堅持。人生中有時機會稍縱即逝，他人正在積極的爭取與改變中，也許可以稍微鬆綁某些理念想法。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色食物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

今天的你比平時更放得開或勇於嘗試，但身邊的人卻相對顯得保守起來，形成某種有趣的對比畫面。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：藝文空間

巨蟹們雖然有很多不錯的想法，也的確下過功夫研究，但對方和你之間容易有某種無法溝通的差距。最近貴人運稍弱。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：圓形飾品

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：喜慶場合

今天的你較為隨性自在，他人也容易感到與你相處融洽愉快。相當愜意的一天。某些事物計劃已接近完成或從原本的不適應轉為適應。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：小動物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：淡色系的空間

算盤打得很精，形象也符合他人的期待，容易有好消息傳出，或是感受到他人對你的熱情與愛慕。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作職場

有些事情需要立即處理，你也能夠以耐心和智慧在最短時間釐清頭緒，讓他人見識到你的實力。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：海藍色

★ 開運物：海浪聲

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：海邊

若是權力慾望太大，或是無法放下身段，也可能有某些執念，導致與人溝通不良，他人無法輕易對你敞開心房。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：專業資料

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：資料室

有新的合作案或計劃準備展開，或是接觸新的客戶等，但你對於新方向有些茫然或正在適應中。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：和諧的會談室

今天是需要相互合作、交換想法資訊的一天。避免想出風頭壓過他人，造成彼此的心結與對立，讓整體效率因此降低。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：苦橙葉精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：SPA

過多的家族活動或應酬，也可能是來往拜訪的人太多，讓你感到身心疲累而不想應付。和善婉轉的拒絕有時是必要的。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：企劃案

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：上司或客戶辦公室

貴人運不錯，只要做好事前準備，即使對方感覺你讓步空間不大，但最後達成協議的機率很高。

星座運勢

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