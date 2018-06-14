今日星座運勢／雙魚 做好事前準備 達成協議機率高
六月十四日（四）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠
★ 幸運物：流水聲
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：咖啡館
某些事情容易以急件的方式處理，讓人感到有些壓力。也可能因為他人說了某些話而讓你感到心情受影響。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：天空藍
★ 幸運物：藍天白雲
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：戶外咖啡座
有些事情也許過於固執堅持。人生中有時機會稍縱即逝，他人正在積極的爭取與改變中，也許可以稍微鬆綁某些理念想法。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：黃色食物
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：視野開闊的空間
今天的你比平時更放得開或勇於嘗試，但身邊的人卻相對顯得保守起來，形成某種有趣的對比畫面。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：淡粉紅
★ 幸運物：笑容
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：藝文空間
巨蟹們雖然有很多不錯的想法，也的確下過功夫研究，但對方和你之間容易有某種無法溝通的差距。最近貴人運稍弱。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：圓形飾品
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：喜慶場合
今天的你較為隨性自在，他人也容易感到與你相處融洽愉快。相當愜意的一天。某些事物計劃已接近完成或從原本的不適應轉為適應。
【處女座】晴空萬里
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：小動物
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：淡色系的空間
算盤打得很精，形象也符合他人的期待，容易有好消息傳出，或是感受到他人對你的熱情與愛慕。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：藍色配件
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：工作職場
有些事情需要立即處理，你也能夠以耐心和智慧在最短時間釐清頭緒，讓他人見識到你的實力。
【天蠍座】烏雲罩頂
★ 開運色：海藍色
★ 開運物：海浪聲
★ 開運方位：東南方
★ 開運地點：海邊
若是權力慾望太大，或是無法放下身段，也可能有某些執念，導致與人溝通不良，他人無法輕易對你敞開心房。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：專業資料
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：資料室
有新的合作案或計劃準備展開，或是接觸新的客戶等，但你對於新方向有些茫然或正在適應中。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：淡珊瑚色
★ 幸運物：笑容
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：和諧的會談室
今天是需要相互合作、交換想法資訊的一天。避免想出風頭壓過他人，造成彼此的心結與對立，讓整體效率因此降低。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：鵝黃色
★ 幸運物：苦橙葉精油
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：SPA
過多的家族活動或應酬，也可能是來往拜訪的人太多，讓你感到身心疲累而不想應付。和善婉轉的拒絕有時是必要的。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：企劃案
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：上司或客戶辦公室
貴人運不錯，只要做好事前準備，即使對方感覺你讓步空間不大，但最後達成協議的機率很高。
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