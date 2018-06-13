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今日星座運勢／天秤 身體若有異狀 避免聽信偏方

2018-06-13 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月十三日（三）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：藍色上衣或項鍊

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：明亮的空間

白天需注意自己是否有專注力的問題，開車與行走間需注意。此外在思考與表達上也容易模糊不清，建議多做確認或寫筆記。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

建議金牛們今天物慾不要太高，避免上網購物或跟團購，以免容易買到瑕疵品或買到不實用的物品。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：咖啡館

人生若能找到自己樂於服務並有熱情與夢想的事業，是最幸福的事。不妨感受一下，自己是否已經找到這樣的工作。如果沒有，不妨認真思考一下問題在哪裡。部分雙子有新的開始。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：綠色盆栽

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：視野開闊的空間

今天容易有種失去活力的感覺，或者很容易放空發呆。基本上不適合在今天進行重要事件或做重大決定。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：人生優先次序的排序

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：咖啡館

要避免在慾望中迷失自我。人生中要追逐的事物很多，但究竟什麼是最重要的，需要花時間釐清，避免迷失。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：深呼吸

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：花店

在人際關係上容易面臨某些挑戰或選擇。也許和某人關係有曖昧不清的狀態，或是他人的評價容易影響你的情緒。要試著穩定自己，讓心情更安定。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：大地色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：健康取向的餐館

要避免亂買保健食品，盡量食用新鮮的健康食材。身體上若有徵兆或異狀，要徵詢專業意見，避免聽信偏方。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：實際目標

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：健身房

適當的運動提升自己的活力，建立實際的目標以及達成的方式與時間。避免不實際的慾望或過多的幻想。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：大樹

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：視野開闊的空間

有時候自己內在的情緒容易投射在他人身上，或自己的渴望卻期待他人來幫你完成。誠實的覺知能力以及適度的放手對射手們很重要。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：專注力

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：明亮整潔的空間

平時謹慎勤勞的摩羯，今天卻容易出現失誤的狀態。有些事情容易說的不夠清楚，細節完成度不夠。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：服務精神

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

多為他人服務，暫時把自我縮小一些。心愈寬大，得到的就可以愈多。幫助他人某種程度也是幫助自己。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：理智與誠實

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：明亮的空間

部分雙魚有自我感覺過度良好的狀態。另一部分雙魚則相反，容易出現受害者情節，覺得什麼都是他人造成的或他人的錯。若能覺察就適度調整。

星座運勢

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