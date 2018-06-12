今日星座運勢／天蠍 學習好時機 出差旅遊機率高

2018-06-12 00:00 聯合新聞網 那河



六月十二日（二）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：原木色

★ 開運物：家族史

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：家

水星進入和家庭與內心相關的宮位，未來一個月不妨多與家人之間的互動溝通。感情長年不順利的牡羊則建議瞭解原生家庭背景以及內在潛意識。部分牡羊會變得內向、不想說話。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：學習場合

水星進入和學習、溝通、短程旅遊相關的宮位，未來一個月這些領域的機會增加，幸運指數提高，生活也變得更豐富有趣。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：向日葵

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

水星進入和金錢、工作、技能培養的相關宮位，未來一個月這些領域的機會增加，幸運指數提高，有更多理財資訊或工作想法進入，但也可能有開支或購買欲增加的傾向。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：相機

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：沒去過的地方

水星進入和新事物相關宮位，未來一個月不少新的人事物進入你的生命，或有新計劃產生，但要避免愛碎念的傾向。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：夢境

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：宗教場合

水星進入和業力、宗教、休息與修行的相關宮位，建議未來一個月多接近宗教或大自然。部分獅子會有睡眠問題或多夢。也可能從夢中得到指引。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：有個人風格的配件

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：網路世界

水星進入和網路、人氣、團體組織等相關宮位，未來一個月這些領域的機會增加，幸運指數提高，是本月人氣王，但也代表所做所為容易被放大檢視與討論。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業態度

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：可遠眺的空間

水星進入和事業、形象、上司相關的宮位，未來一個月曝光率提高，有利於從事媒體、業務或教育的天秤。做事機會多，發言內容容易被聽見。但注意與上司互動。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：學習場所

水星進入和國外、宗教政治、高等學歷、證照等相關的宮位，未來一個月不妨火力全開多學習或多考幾張證照。出差及旅遊機率提高。閱讀有助運勢。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：聚餐場合

水星進入和資產整合、保險金融等相關的宮位，未來一個月容易有相關資訊進入。不妨多和他人互動交流。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：戒指

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：輕鬆的談話環境

水星進入和婚姻與合作相關的宮位，未來一個月這些領域的機會增加，另一半較有主見，注意溝通。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：健康蔬果

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：家

水星進入和健康、工作、部屬相關的宮位，未來一個月有工作量增加的跡象，生活較為忙碌，注意健康。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：草綠色

★ 幸運物：快樂鼠尾草精油

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：聚餐場合

水星進入和戀愛、小孩、玩樂的相關宮位，未來一個月這些領域的機會增加。單身者有機會遇到有想法或愛說話的對象。