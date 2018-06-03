殺破狼周運勢／雙子工作能力受重視 巨蟹遠行運良好

2018-06-03 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的木星相位良好，有投資習慣的白羊座，最近投資標的都可以獲利，荷包進帳不少，沒有投資習慣的白羊座，有許多輕鬆賺外快的機會，同時會有人贈與你一些有價值的東西，物質生活充實。

家宅運佳，在家宅宮位的金星與海王星有良好連結，居住環境會做些簡單的修繕與整理，會想買些新的傢俱，使居家更為舒適。與家人之間的關係愉悅，家人對你十分大方，會請你吃大餐或送你有價值的好東西。

本週須注意的部分：

注意口舌是非，合相在溝通宮位的太陽與水星受到海王星影響，說話容易引起某些人的誤會，使得有些事情跳到黃河也洗不清，說話要特別謹慎。

交通運方面，合相在交通宮位的太陽與水星受到海王星影響，抄捷徑不但不會使你更快到達目的地，反而容易迷路，造成嚴重的遲到。當心與人發生行車糾紛，以及被警察開單。交通帳單與罰單容易逾期，使你罰鍰增加。交通工具故障率也會比較高。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到金星影響，在職場上的一些堅持，會感覺不知這麼努力，到底是為了什麼。目前正處於工作表現不受重視的低潮期，此時會想請休假好好休息幾天，並思考未來的發展方向。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到天王星影響，一旦犯了一些小錯，容易被人斤斤計較翻舊帳，你可能會覺得這些問題沒什麼大不了，但對方的反應卻非常生氣，可能因此與某個團體或某些朋友斷絕往來。

金牛座：

整體運勢：

感情運佳，在感情宮位的木星相位良好，情感過盡千帆，在燈火闌珊時，會發現有個人在你背後默默守候著你多年，突然恍然大悟，兩情若是長久時，又豈在朝朝暮暮。

旅行運佳，在旅行宮位的金星與海王星相位良好，想去某個地方朝聖很久了，會有志同道合的朋友想一起組團遊覽，很快就能成行了。某些金牛座會在旅程途中交到很好的新朋友，這趟旅程內心的收穫將會非常豐富。

學習運方面，在學習宮位的金星與海王星有良好連結，功課上遇到困難，會有貴人幫助你補習，原本在及格邊緣的考試科目可望順利過關。

本週須注意的部分：

金錢運方面，合相在金錢宮位的太陽與水星受到在人際關係宮位的海王星影響，可能會收到親朋好友的紅色炸彈，荷包因此大失血。在交際應酬上的花費較多，有些人情債需要還一還。

工作運方面，在志業宮位的火星受到天王星影響，某個計畫會有出乎意料的狀況發生，必須加班將許多突然衍伸的問題處理好，此時會是工作量變多，工作壓力也較大的時期。

交通運方面，在交通宮位的金星受到冥王星影響，須特別注意交通安全，被開單的機率較高，也容易與人發生行車糾紛，可能會有換新交通工具的需要。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到命宮的太陽、水星影響，工作十分有效率，很快就能處理較許多拖延已久的問題，工作能力受到重視。然而，能者多勞，此時主管也會交代更多麻煩棘手的問題，需要借重你的能力處理。

金錢運佳，在金錢宮位的金星與海王星有良好連結，存了很久的錢，就是要搶到某個想要很久的限量的商品，得手之後，會有一種征服世界的快感。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到天王星影響，遠行容易遇到突發事故，影響行程，在外地也容易因為時差關係睡眠不足，精神狀況不良，同時容易有水土不服的問題產生。出門在外，常備藥品請帶好，以防不時之需。

學業運方面，在學業運方面的火星受到天王星影響，某個十拿九穩的科目，可能因為過於大意，突然被當。一旦缺課一堂，可能因為點名不到，被教授列為黑名單，出勤狀況須特別謹慎。

健康運方面，太陽與水星合相在命宮，室內外溫差過大，容易因此感冒，或是熱衰竭、中暑，水分攝取與補充需特別注意。

感情運方面，天王星落在秘密宮位，某些雙子座突然會對某個怪咖產生莫名的好感，由於這人實在太奇特，你甚至會對這樣的好感有些難為情。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與木星有良好連結，到外地冒險看看吧，這樣的經歷會使你興奮到睡不著，不妨踏出這個舒適圈，會因此有更美好的邂逅。

感情運方面，在命宮的金星與感情宮位的冥王星呈現對分相位，別為一顆星星放棄整片天空，執著在某個人身上，會忽略周遭有更愛護你的人，當你沈浸在傷口時，會發現有個人總是默默陪伴在你身邊，其實你並沒有想像中那麼不幸。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到火星影響，當心被一些怪人纏上，對你進行道德勒索，就算是走在路上也容易遇上精神異常的人物，當心無端受到波及。

健康運方面，在健康宮位的火星受到天王星影響，當心血光之災，注意人身安全與意外傷害，某些器官可能會患染急性的疾病，甚至需要動手術治療。

工作運方面，金星落在命宮，會是生活較為慵懶的時期，工作容易在此時越堆越多，或是躲在舒適圈，不想挑戰新的可能性，這可能會使許多事情停滯在原點，沒有進展。

獅子座：

整體運勢：

家宅運方面，在家宅宮位的木星與海王星有良好連結，在家人的幫助下，財務危機可望獲得支援，許多帳單會有家人幫你打點好。某些獅子座會把手上的不動產出租，並找到很好的租客，或是很好的室友，可補貼一些生活費。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與受到人際關係宮位的太陽、水星影響，可能會收到親朋好友的紅白帖，一些人情債必須還一還，交際應酬的邀約較多，會有很多錢花在跟朋友吃喝玩樂上。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到秘密宮位的金星影響，許多小人在暗地裡不斷地扯你後腿，這些人可能是你平常最信賴的工作夥伴，在職場上防人之心不可無。

感情運方面，在感情宮位的火星受到天王星影響，某些約會因為工作而取消，使得對方再一次地失望。工作與生活上的分配不均，會使得另一半感到被虧待，情感容易因此出現危機。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星與太陽呈現合相，並受到海王星影響，不要被謊言與謠言蒙蔽，某些人接近你的動機並不純粹，懂得判斷事實真相，才能防止小人接近。

處女座：

整體運勢：

學習運佳，在學習宮位的木星相位良好，各種考試與作業的成績都十分優異，即便是不拿手的科目都能順利過關，此時不妨多拿一些證照，或是多學習一些才藝，對你未來的升學規劃有加分的作用。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與海王星相位良好，歷經許多情感關係的波瀾，最了解你的，往往是那些願意陪在你身邊的好朋友。此時會深感友情比愛情更長久，愛情是一陣子的，友情卻可能是一輩子的。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到天王星影響，會臨時需要出差到外地，解決一些非常棘手的問題，工作內容甚至會有一些危險，或是十分辛苦，工作充滿了挑戰性，但你對於挑戰卻興趣缺缺。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到金星影響，佔有慾越強，也代表著你對情感越不安，有些處女座可能會隨時準備情感備胎，有些處女座則是因為控制慾太過度，使得對方向外發展，該如何給予自己在情感上足夠的安全感，會是這陣子需要深思的課題。

健康運方面，在健康宮位的火星受到天王星影響，當心刀火燙傷見血光等意外傷害，過勞工作也容易導致器官有急性疾病，甚至需要動手術治療，出門在外也要注意人身安全。

天秤座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的木星相位良好，終於有短暫的悠閒時光，手上有餘裕的金錢可以享受生活，此時可能會計畫出國旅行，或是在吃喝玩樂上花錢較不手軟。

工作運方面，在志業宮位的金星與工作宮位的海王星有良好連結，工作正在一段空擋，會是較為輕鬆的時期，可休假一陣子，好好調整好心情再繼續下一階段的工作。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到天王星影響，單身的天秤要當心遇上覬覦你肉體或是金錢的爛桃花纏上。有伴侶的天秤座，容易為了金錢與財務問題與另一半有些不愉快，或是性生活有些不協調的問題。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽與水星受到海王星影響，遠行要當心在外地迷路，或是被同伴或旅行團丟包在人生地不熟的地方，容易因為行程沒規劃好，趕不上回程的交通工具，出門前，行程要掌握清楚較佳。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星與金星呈現對分相位，某個家人對你的控管令你感到窒息，家庭關係不太愉快，可能會跟家人冷戰。某些天秤座的家庭正處於多事之秋，有些成員的狀況令你十分擔心。

學業運方面，在學業宮位的太陽與水星受到海王星影響，容易專注在某些比較難完成的功課上，忽略了一些比較不重要的科目，反而造成這些科目的成績面臨危機，學業要多方兼顧，不要大意。

天蠍座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的金星與海王星有良好連結，出遠門旅行會有怦然心動的邂逅。但此時要注意，有些桃花可能是爛桃花，在沖昏頭之前還是要冷靜思考一下。

學業運方面，金星落在學業宮位，此時會遇到一個的貴人，挽救你岌岌可危的課業問題。某些天蠍座可能會對指導老師產生孺慕的情愫，在功課上會更為用功表現。

工作運方面，木星落在命宮，相位良好，這是個心想事成的好運期，不論是什麼樣的工作，不妨多多嘗試，照著自己的意識去做吧。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到在慾望宮位的太陽與水星影響，曖昧關係一但逾越了身體的界線，就無法變得單純了，若是以身體確認對方的心意，可能會對這個人感到失望。單身的天蠍座，不要輕易嘗試一夜情，一些影像可能會被洩漏出去。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到天王星影響，家宅突然需要修繕或是異動，甚至有家歸不得，必須要等待房子整修完畢。某些天蠍座與家人的關係較為緊張，或是家中有許多煩擾的問題，家庭問題讓你傷神。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的金星與海王星相位良好，投資運佳，可從手上的投資標的賺到一些利潤。沒有投資習慣的射手座，此時家人最近對你很好，除了在經濟上給你許多奧援，還會請你吃很多好料的。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與金星有很好的連結，有很多機會與家人一起聚會、旅行，或是吃喝玩樂，這些費用都由家人招待。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的太陽與水星呈現合相，並受到海王星影響，與另一半溝通上容易產生一些誤會，甚至會覺得對方欺騙你，兩人有許多問題會越說越情緒化，在相處上需注意情緒管理。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到火星影響，職場上須注意口舌是非，一些不經意說出來的言語容易得罪一起工作的同事。職場流傳著一些不利於你的傳言，很多事務的進行會因此被刁難，或是突發狀況頻頻，會是工作壓力較大的時期。

交通運方面，火星落在交通宮位，交通工具故障的頻率較高，此時要特別注意交通安全，尤其當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高。

摩羯座：

整體運勢：

面試運方面，在面試宮位的海王星與人際關係宮位的木星有良好連結，正在尋求新工作的摩羯座，可藉由親朋好友的介紹與幫忙，轉換到新的職場去。某些摩羯座在面試時，會遇到同校畢業的學長（姐），使你面試順利過關。

學習運方面，在學習宮位的海王星與人際關係宮位的木星有良好的連結，與其自己悶著頭尋找答案，不如直接請教老師，或是成績不錯的學生，心中的疑惑會很快地豁然開朗。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的金星與命宮的冥王星呈現對分相位，佔有慾越強，只會把對方的體貼與溫柔越磨越少，很多的寵愛並不是理所當然，不斷地向對方要求，在情感關係裡會被大大地扣分。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到天王星影響，即便花了很多錢，有些事情並不能挽回，一些逝去的東西必須要好好接受，此時會覺得金錢不是萬能，稍縱即逝的美好是什麼物質都換不回來的。

工作運方面，水星與太陽合相在工作宮位，受到溝通宮位的海王星影響，當心口舌是非，某些發言，說者無意，聽者有心，容易引發誤會，在職場上要特別謹言慎行。

健康運方面，水星與太陽合相在健康宮位，當心室內外的溫差造成感冒或是熱衰竭的問題，多補充水分，在室內也要注意保暖。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，金星與木星兩大吉星分別座落在工作宮位與志業宮位，目前在職場上的地位穩固，即便想多休假幾天，都會被老闆或主管體諒，然而你自己可能在工作上有些執念，可能完全無法鬆懈下來。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到玩樂宮位的水星與太陽影響，終於有時間可以花錢去吃喝玩樂爽，但在揮霍之餘，也要考慮一下這些開銷是不是有必要，此時容易被人當冤大頭敲詐。

本週須注意的部分：

健康運方面，在命宮的火星受到天王星影響，需注意血光之災，特別要注意交通安全與人身安全，某些器官容易在此時急性發炎，可能需要動手術治療。同時由於金星落在健康宮位，受到冥王星所影響，當心著涼感冒喉嚨痛，導致睡眠狀況也受到影響。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到火星影響，家宅附近有一些施工，使你的生活不得安寧，與鄰居也容易產生一些糾紛，居家狀況不太舒適。某些水瓶座會不斷需要離家或搬家，居住狀況不穩定，也會使你心浮氣躁。

感情運方面，水星與太陽合相在戀愛宮位，受到海王星影響，不該說的話容易不經大腦說出來，與喜歡的人可能因此產生言語上的誤會，會是兩人發生爭執機率較高的時期。

雙魚座：

整體運勢：

學業運佳，在學業宮位的木星與海王星有良好連結，會有可以到別的學校交換學生或是到海外交流的好機會，使你在學術或是學業領域更上一層樓。

遠行運佳，在遠行宮位的木星與海王星有良好連結，需要好好釋放一些情緒上的壓力，為自己規劃一個旅程吧，現在正是時候。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到冥王星影響，被一個人死纏爛打的感覺並不好，卻不知怎麼拒絕。心中目前有屬意的對象，但對方就是不理你。有伴侶的雙魚座，可能會因為交友方面的問題，與另一半發生爭執。

家宅運方面，水星與太陽在家宅宮位呈現合相，受到海王星影響，目前家宅正在整修狀態，感覺居住環境一團亂。某些雙魚座正處於搬家階段，但因為種種問題，能入住新家的時間一直延遲。與家人在言語上容易產生誤會，需多用點耐心溝通。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到火星影響，開車要當心行車糾紛，或是被開紅單，交通工具的故障率較高，出門要當心交通安全，通勤搭乘大眾運輸工具容易遇到不愉快的事件，或是班車誤點，造成你上班遲到。

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