親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國軍手機管制程式不敵蘋果　iPhone下月起禁入營

放話「姚文智會第一」 洪耀福是智多星還是幹話王？

【塔羅】姐弟戀正夯！現在的你適合談姐弟戀嗎？

2018-06-03 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

近幾年，在演藝圈中修成正果的姐弟戀，已不是新聞！女大男小的虐心偶像劇，更是不計其數！時下談戀愛，年齡早就不是問題，到底「熟女姐姐」或「小鮮肉男友」，適不適合現在的你？選張塔羅牌，讓科技紫微網來為你占卜。男生女生都能算喔！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默的念：「現在的你適合談姐弟戀嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網
分享

　

占卜結果：

　

選牌1：惡魔

適合指數30%

你現在可能處在充滿誘惑的環境裡，容易碰到不想認真談戀愛的對象，若有姐弟戀的機會，也只是短暫交往。你們比較像是各取所需，相互取暖，將感情建立在物質或肉體的關係上！如遇到這樣的狀況發生時，先試問自己能不能接受，不要因為一時的火花就付出所有，才不會為這段情受傷。

　

選牌2：皇帝（逆位）

適合指數40%

選到這張牌的你，最近不大會表達自己的情感，雖然會遇到有感覺的姐姐或弟弟，也可能因為猶豫不決、沒有信心面對接下來的發展，覺得無法掌控，導致錯失一段戀情的發生。如果真想要有進一步的交往，就要勇敢一點！

　

選牌3：隱士（逆位）

適合指數10%

最近的你對談戀愛的負面情緒過多，目前提不起興趣談感情，更別說是姐弟戀。或許是因為過去曾經受過傷害，也害怕自己的付出得不到回應，誤將別人的好意當成假意。即使內心感到很寂寞，但現階段還沒準備好迎接新戀情！

　

選牌4：戰車

適合指數70%

現在的你很清楚自己想要的是什麼，一旦喜歡上了，管他是姐姐或者是弟弟，你都會大膽努力地去追求，直到對方被你的熱情感動為止。就算有重重難關，你也會一一克服，只為守護你最重要的戀人。但也要小心這段感情，有可能來得快去得快！

　

選牌5：皇后

適合指數80%

選到這張牌的你，最近對人主動又熱情，也很願意為別人付出。男生容易遇見溫柔成熟的女性；而女生則會有一段愉快且被照顧得很好的感情。懂得享受人生的姐姐或弟弟，現在談姐弟戀最適合不過！

　

選牌6：倒吊者

適合指數60%

選到這張牌的你，最近談感情時，並不會太在意世俗的眼光，願意默默地守候。即使被你愛上的姐姐或者是弟弟，現在對你沒有太多的感覺，或者是面臨旁人地冷言冷語，你也會繼續等待，相信最後會有開花結果的一天。

　

對相愛的人來說，年齡不是距離！不管現在的你，適不適合發展姐弟戀，只要常靜下來傾聽內心最真實的自我，就能找到最適合的戀人！

　

【延伸閱讀】

他有討厭你嗎？抽牌解讀他的心

月老測字占，身邊就有好桃花？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

姐弟戀科技紫微網情感

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

今日星座運勢／水瓶 適合出外踏青 運動助運勢

2018-06-03 00:00

殺破狼周運勢／雙子工作能力受重視 巨蟹遠行運良好

2018-06-03 00:00

6月星座塔羅運勢：牡羊幸福感倍增 金牛財運意外驚喜

2018-06-01 13:22

【小孟塔羅】我到海外工作會賺大錢嗎？

2018-06-01 11:19

【蕭郁書色彩占卜】從泡溫泉來看你現在狀態如何？

2018-06-01 08:00

【夏霏星座】是誰呢？揭12星座另類貴人

2018-05-31 15:19

【塔羅】三個月內你的財運能否從谷底翻身？

2018-05-31 08:00

【塔羅】偷偷跟你說，現在有人暗戀你？

2018-05-30 08:00

關鍵時刻總有人助！很會經營人脈的生肖

2018-05-30 08:00

【蕭郁書色彩占卜】你讓人又愛又恨的地方是？

2018-05-29 11:45

走不出情傷！一談感情就變成玻璃心的生肖

2018-05-29 09:13

唐綺陽星座運勢週報：雙魚工作運好轉 射手偏財運佳

2018-05-28 07:41

殺破狼周運勢／獅子投資運勢佳 雙魚天菜級對象出現

2018-05-27 00:00

6月塔羅生命靈數運勢：只管選好 選好那個你想要的

2018-05-25 08:10

【小孟塔羅】今生最大的仇敵何時出現？如何破解？

2018-05-24 17:30

在航向第二人生的諾亞方舟上 你會帶著什麼？

2018-05-24 10:00

成家立業關鍵期 誰最害怕中年危機？

2018-05-24 08:45

你的人生要過哪個「坎」 才會開始一帆風順？

2018-05-23 08:00

愛著愛著就疏遠？12生肖的婚姻保鮮秘訣

2018-05-22 09:06

雙子座遊戲人間？其實他們淘氣又溫馴

2018-05-18 10:42

【小孟塔羅】前世往生前有什麼遺憾 今生如何修補？

2018-05-18 09:57

【塔羅】想要戀情長久穩定 該選哪一型的戀人？

2018-05-16 10:21

「錢」途茫茫看不清？發掘你的財富特質

2018-05-16 08:59

水瓶座異於常人是外星人？網紅：他們只是特別細心

2018-05-15 08:00

農曆4月12生肖運勢：龍事業蒸蒸日上 羊愛情桃花開

2018-05-14 09:00

【塔羅】現在適合和老闆談加薪嗎？

2018-05-10 11:50

巨蟹座多愁善感好難搞？都是因為他們愛你

2018-05-10 11:09

直率忠心的鐵齒英雄 雙星組合 – 太陽巨門

2018-05-09 15:43

【塔羅】進退兩難的情關 你該離開他嗎？

2018-05-08 08:51

不談速食戀愛！一旦認定就想長相廝守的生肖

2018-05-07 14:30

唐綺陽星座運勢週報：衝突增強小心！巨蟹兩情相悅 雙魚正財運佳

2018-05-07 07:40

容易相信花言巧語？看看你的受騙指數有多高

2018-05-05 13:00

【小孟塔羅】2018 年中會有什麼好事發生？

2018-05-04 10:08

12生肖都要看！屬於你的8字愛情箴言

2018-05-04 08:50

想維護與12星座的友誼 你一定要避開這些事！

2018-05-02 14:00

【測字】此刻的他有多喜歡你？

2018-05-01 14:00

小不忍則亂大謀 能屈能伸的生肖男

2018-05-01 08:13

誰是超級發電機？各星座最能吸引異性的魅力

2018-04-28 10:00

【小孟塔羅】 前世怎麼了，今生如何能變有錢？

2018-04-27 12:28
看更多

熱門文章

便宜機票比價網 「機票達人」都用這三家

2018-06-02 09:23

最先被企業裁員的員工 這個職務第一名

2018-06-02 20:38

今年第4號颱風艾維尼 最快恐明天生成

2018-06-02 11:28

6月周一不憂鬱 星巴克推買一送一

2018-06-02 14:48

制縣傳說「台灣版」來了！ 全台網友狂曬「藍色蕃薯」

2018-06-02 23:55

便宜機票陷阱多 廉航收航線不手軟

2018-06-02 09:25

上午10時1分南投規模4.4地震 最大震度彰投3級

2018-06-02 10:10

養生翁罹癌拒開刀 拖10年變癌末

2018-06-02 17:46

低頭族當心 3症狀恐是眼睛更年期報到

2018-06-02 15:20

殺破狼周運勢／雙子工作能力受重視 巨蟹遠行運良好

2018-06-03 00:00

106年離婚5萬多對 半數婚齡未滿8年

2018-06-02 16:13

水利署長台南談水情 撐過乾旱的信心是這個...

2018-06-02 20:02

台鐵131年紀念票 首度融入天皇花車元素

2018-06-02 12:05

南台渴 四號颱艾維尼最快今成形

2018-06-02 23:46

找嘸郎啊！ 200人以上企業須聘職護卻找無門路

2018-06-02 20:38

捐髓救人 32歲媽當年難忘的畢業禮物

2018-06-02 18:48

手機平板出局！電子紙取代醫院床頭卡

2018-06-02 10:57

大象林旺回來了！最紅的三頭大象明星首度同台亮相

2018-06-02 21:34

吳德榮：不是兩個颱風就叫「雙颱」

2018-06-03 08:07

心太累！孝男照顧中風父3年 心臟衰竭險死

2018-06-03 07:41

飛機誤點要賠償？ 民航局：已有一定處理機制

2018-06-02 12:45

今日星座運勢／水瓶 適合出外踏青 運動助運勢

2018-06-03 00:00

蘇花改有條件開放機車大貨車 速限降10公里

2018-06-02 12:34

上班一條蟲？原因竟是冷氣使用不當

2018-06-02 11:15

高屏台東南投大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-06-02 14:42

輕颱艾維尼最快明成形 下周二起可望降雨

2018-06-02 13:04

蔡依林和安海瑟威的夏天 穿出小太陽的耀眼光芒

2018-06-02 22:31

桃園以北偏涼有雨 下週可能有颱風形成

2018-06-02 09:26

桃園藝文特區美食戰區 高CP值歐風早午餐入列

2018-06-02 10:58

影／函館絕美秘境 滿山遍野的杜鵑花海好驚人

2018-06-02 09:26

蕭敬騰穿LOEWE 展現西班牙水手的海洋度假風

2018-06-02 23:12

昆凌帶頭耍狠 迪士尼暗黑童話撞衫撞成一團

2018-06-02 17:27

早秋的斑駁搖滾浪漫風 曾之喬穿給妳看

2018-06-02 13:04

若蘇花阻斷 機車、大貨車有條件上蘇花改

2018-06-02 23:50

女子漢/凱特王：我看起來很物質 其實內心很文藝

2018-06-02 16:58

身為體育健將之女 張家敏也曾拒運動於千里之外

2018-06-02 15:00

「樂樂書屋」不賣書！150元不限時暢讀暢飲

2018-06-01 09:51

Thaï.J正宗泰北火鍋 9月中台中店登場

2018-06-02 17:50

無照健保卡強制換？健保署：網路謠言

2018-06-02 23:27

飛機誤點要賠償？學者：票價成本恐轉嫁給旅客

2018-06-02 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top