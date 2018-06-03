【塔羅】姐弟戀正夯！現在的你適合談姐弟戀嗎？

2018-06-03 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

近幾年，在演藝圈中修成正果的姐弟戀，已不是新聞！女大男小的虐心偶像劇，更是不計其數！時下談戀愛，年齡早就不是問題，到底「熟女姐姐」或「小鮮肉男友」，適不適合現在的你？選張塔羅牌，讓科技紫微網來為你占卜。男生女生都能算喔！

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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默的念：「現在的你適合談姐弟戀嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌1：惡魔

適合指數30%

你現在可能處在充滿誘惑的環境裡，容易碰到不想認真談戀愛的對象，若有姐弟戀的機會，也只是短暫交往。你們比較像是各取所需，相互取暖，將感情建立在物質或肉體的關係上！如遇到這樣的狀況發生時，先試問自己能不能接受，不要因為一時的火花就付出所有，才不會為這段情受傷。

選牌2：皇帝（逆位）

適合指數40%

選到這張牌的你，最近不大會表達自己的情感，雖然會遇到有感覺的姐姐或弟弟，也可能因為猶豫不決、沒有信心面對接下來的發展，覺得無法掌控，導致錯失一段戀情的發生。如果真想要有進一步的交往，就要勇敢一點！

選牌3：隱士（逆位）

適合指數10%

最近的你對談戀愛的負面情緒過多，目前提不起興趣談感情，更別說是姐弟戀。或許是因為過去曾經受過傷害，也害怕自己的付出得不到回應，誤將別人的好意當成假意。即使內心感到很寂寞，但現階段還沒準備好迎接新戀情！

選牌4：戰車

適合指數70%

現在的你很清楚自己想要的是什麼，一旦喜歡上了，管他是姐姐或者是弟弟，你都會大膽努力地去追求，直到對方被你的熱情感動為止。就算有重重難關，你也會一一克服，只為守護你最重要的戀人。但也要小心這段感情，有可能來得快去得快！

選牌5：皇后

適合指數80%

選到這張牌的你，最近對人主動又熱情，也很願意為別人付出。男生容易遇見溫柔成熟的女性；而女生則會有一段愉快且被照顧得很好的感情。懂得享受人生的姐姐或弟弟，現在談姐弟戀最適合不過！

選牌6：倒吊者

適合指數60%

選到這張牌的你，最近談感情時，並不會太在意世俗的眼光，願意默默地守候。即使被你愛上的姐姐或者是弟弟，現在對你沒有太多的感覺，或者是面臨旁人地冷言冷語，你也會繼續等待，相信最後會有開花結果的一天。

對相愛的人來說，年齡不是距離！不管現在的你，適不適合發展姐弟戀，只要常靜下來傾聽內心最真實的自我，就能找到最適合的戀人！

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