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今日星座運勢／射手 耕耘專業與第二專長 有助未來

2018-06-08 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月八日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色食物

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：明亮的空間

今天容易有兩種狀態。一種是透過團隊或朋友相互激勵士氣，感受到支持援助的力量。另一個狀態則是受到上司或長輩、男性的壓制或給予壓力。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：謙虛學習

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

上司或長輩支持你的方式，也許不是呵護或無條件的愛，而是透過較為嚴厲的指導，讓你有更多學習的機會與經驗。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：備忘錄

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：可遠眺的空間

現在是支持與支援他人的最佳時刻。同時也透過政治、宗教、禪修、閱讀、藝文欣賞等，凝聚大家的意志，或激發你內心的理想。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：木質桌椅

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：復古感空間

正面狀態是魅力桃花飆升，不只是感情上的桃花，包含在工作事業上，他人也特別容易成為你的貴人。但若是內在情緒累積太多，反而容易會出現人際問題。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：柔軟的態度

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：藝文展場

透過與他人之間的積極互動與相互協助，可以為未來開拓更寬廣的道路。負面狀態則出現與他人爭執或遇到強勢冷漠的人。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：水藍色

★ 幸運物：多喝水

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：有陽光的空間

在身體健康良好的狀態下，此時是多服務勞動的時刻。透過勤勞與細心耐心，為自己贏得更多貴人。之前未照顧身體的處女座，需注意發炎發燒等症狀。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：自己有熱情的事物

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：自己喜愛的地點

當你投注愈多能量與心力時間在營造自己的興趣上時，生命中其他的能量也會被一起帶動。現在是展現自我活力與熱情的時刻，先把世俗物質放在一邊。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：黃色

★ 開運物：高地杜松精油

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：色彩豐富的空間

有些事情容易出現有口難言的狀態，身旁的人似乎也無法給予什麼樣實質的協助，需要靠自己內在的動力以及對於未來的信心前進。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

現在不是大張旗鼓或虛張聲勢的時刻。努力紮實的在專業上或第二專長上好好耕耘，以期未來有所收穫。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：瑜伽會館

正面狀態是整理好心情，繼續前行。有的摩羯接了新的工作或進入新的領域學習。但部分摩羯仍然處於壓力纏身的狀態，需學習調適身心。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：咖啡館

所謂人言可畏。因此不需要太在意他人散播的言論，但自己也不要輕易散播未經證實的言論，也不要未經思考而想說什麼就說什麼。很多時候沈靜安定是一種藝術，也是一種力量。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：開放的心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

對方究竟是貴人還是小人有的時候很難說。只要你問心無愧，專注在自己該做的事情上，小人也可能變貴人。

星座運勢

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