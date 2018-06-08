今日星座運勢／射手 耕耘專業與第二專長 有助未來
六月八日（五）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：黃色食物
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：明亮的空間
今天容易有兩種狀態。一種是透過團隊或朋友相互激勵士氣，感受到支持援助的力量。另一個狀態則是受到上司或長輩、男性的壓制或給予壓力。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠
★ 幸運物：謙虛學習
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：工作職場
上司或長輩支持你的方式，也許不是呵護或無條件的愛，而是透過較為嚴厲的指導，讓你有更多學習的機會與經驗。
【雙子座】晴空萬里
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：備忘錄
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：可遠眺的空間
現在是支持與支援他人的最佳時刻。同時也透過政治、宗教、禪修、閱讀、藝文欣賞等，凝聚大家的意志，或激發你內心的理想。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：大地色
★ 幸運物：木質桌椅
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：復古感空間
正面狀態是魅力桃花飆升，不只是感情上的桃花，包含在工作事業上，他人也特別容易成為你的貴人。但若是內在情緒累積太多，反而容易會出現人際問題。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：柔軟的態度
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：藝文展場
透過與他人之間的積極互動與相互協助，可以為未來開拓更寬廣的道路。負面狀態則出現與他人爭執或遇到強勢冷漠的人。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：水藍色
★ 幸運物：多喝水
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：有陽光的空間
在身體健康良好的狀態下，此時是多服務勞動的時刻。透過勤勞與細心耐心，為自己贏得更多貴人。之前未照顧身體的處女座，需注意發炎發燒等症狀。
【天秤座】晴空萬里
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：自己有熱情的事物
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：自己喜愛的地點
當你投注愈多能量與心力時間在營造自己的興趣上時，生命中其他的能量也會被一起帶動。現在是展現自我活力與熱情的時刻，先把世俗物質放在一邊。
【天蠍座】烏雲罩頂
★ 開運色：黃色
★ 開運物：高地杜松精油
★ 開運方位：南方
★ 開運地點：色彩豐富的空間
有些事情容易出現有口難言的狀態，身旁的人似乎也無法給予什麼樣實質的協助，需要靠自己內在的動力以及對於未來的信心前進。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：書籍
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：書店
現在不是大張旗鼓或虛張聲勢的時刻。努力紮實的在專業上或第二專長上好好耕耘，以期未來有所收穫。
【魔羯座】晴時多雲
★ 幸運色：薰衣草紫
★ 幸運物：高地薰衣草精油
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：瑜伽會館
正面狀態是整理好心情，繼續前行。有的摩羯接了新的工作或進入新的領域學習。但部分摩羯仍然處於壓力纏身的狀態，需學習調適身心。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：書籍
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：咖啡館
所謂人言可畏。因此不需要太在意他人散播的言論，但自己也不要輕易散播未經證實的言論，也不要未經思考而想說什麼就說什麼。很多時候沈靜安定是一種藝術，也是一種力量。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：天空藍
★ 幸運物：開放的心
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：視野開闊的空間
對方究竟是貴人還是小人有的時候很難說。只要你問心無愧，專注在自己該做的事情上，小人也可能變貴人。
留言