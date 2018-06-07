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今日星座運勢／雙魚 桃花運旺 理財金錢好運佳

2018-06-07 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月七日（四）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：深藍色

★ 開運物：計算機

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：明亮的空間

容易與家族或團體機構等發生財務金錢上的麻煩事。也許是稅務或保險等問題，也許是之前某些細節沒談清楚等狀況。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：會議室

生活上的壓力不妨尋求他人的協助，以團隊接力或分工合作等方式來進行，以便達到理想效率，對於身心健康也同時有助益。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：明亮的空間

幽默活潑的話語容易讓你成為注目焦點。也可能遇到年輕或個性中性的對象，彼此留下深刻印象。和孩子之間的交流增加。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：咖啡館

適合內在對話或了解家族歷史的時機。閱讀和家族治療的相關書籍也有助於化解心結，甚至對於感情運和婚姻都有正面幫助。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：家

有時過於努力打拼卻忘記人生中其他重要的事情，例如放鬆、健康、以及與家人相處。今天不妨抽出一些時間與家人放鬆聊天用餐。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：輕鬆的裝扮

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：輕鬆的談話場合

要求真理與真相的做法雖沒有錯，但某種程度上對於身心健康及人際關係卻易造成負面影響。今天不妨抽空與他人輕鬆話家常。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：花草樹木

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：花園

小孩或家人情人對於內在情緒易造成壓力源，建議花些時間散步並呼吸新鮮空氣，同時思考自己工作的價值。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：時尚雜誌

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：美容美髮院

對於另一半、好友、或合作夥伴的要求不妨再寬鬆一些，或是不要太過於嚴肅。今天不妨思考自己在造型上適合做何改變。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：勵志標語

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

和情人或朋友間要避免金錢往來，以免因此造成彼此心結。今天的思考方向若能以大局和團隊為主，便能完成整合。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：粉橘色

★ 幸運物：小雛菊

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：色彩溫馨的空間

水星在和工作細節與健康有關的位置，要避免太小題大作或過度專注細節的傾向。另一部分魔羯則開始關注健康相關訊息。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：服務他人的地方

工作事業若能以服務為目標，便容易有貴人幫助。若過於自我主義，在合作上或事業的進展上則容易生變。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍紫色

★ 幸運物：理財手冊

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：理財中心

容易在言談中展現自己獨特的魅力，桃花運旺，在理財金錢上也容易展現自我主張與吸引好運。部份雙魚直覺力增強或對神秘學好奇。

星座運勢

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