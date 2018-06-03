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今日星座運勢／水瓶 適合出外踏青 運動助運勢

2018-06-03 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月三日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：星空

今天適合為他人服務，避免過於自我的狀態。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：手機

忙碌的生活，有忙不過來或蠟燭兩頭燒的跡象。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：藝術品或電影

適合接觸藝術與美的事物，讓自己暫時脫離現實。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：書籍

今天避免涉足複雜場所，和他人說話也盡量和顏悅色。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：粉橘色

★ 幸運物：笑容

今天容易看起來有些距離感，或是遇到某個情緒起伏較大的女性。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：小動物

適合接觸大自然和小動物，提升自我能量與幸運指數。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康蔬食

運動不但有助身心健康，也可能提升桃花指數。但避免劇烈運動或運動時間過長。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：慢慢說話

建議放慢說話速度。今天容易出現急躁缺乏耐心的狀態。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍色

★ 開運物：芳香精油

有疲勞或生病的跡象，凡事以健康為主。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：慾望清單

今天有想花錢的慾望。不妨列出慾望清單，再慢慢刪減不需要的。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍紫色

★ 幸運物：運動服

今天是出外踏青的好日子。適度運動有助運勢。

【雙魚座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：藍綠色配件

今天對於他人易有防備心或對他人的話語較為敏感。

星座運勢

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