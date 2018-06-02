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今日星座運勢／金牛 用鼓勵話語與人交流 帶來幸運

2018-06-02 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月二日（六）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康蔬果

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：舒適的居家空間

今天要讓自己全然放鬆，避免安排太多活動。邀請好友來家裡聚會也是不錯的選擇。但注意長輩的情緒。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：橘紅色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會派對

這是個創造更多友誼的週末。多參加聚會派對等活動。多用溫暖鼓勵的話語與他人交流。將為你帶來更多幸運幸福的正面能量。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：給自己的禮物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：百貨商城

只要在預算之內，今天不妨用某些自己喜愛的方式犒賞自己。也許是吃頓美味大餐，也許是買個自己喜愛的東西。感覺自己是受到寵愛與祝福的。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：新造型

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：與「美」相關的場合

換個新造型新髮型，穿上自己最喜愛的衣服鞋子，展現溫暖又迷人的魅力。感受嶄新的能量，讓鎂光燈的焦點在你身上，展現自信與溫暖。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：大自然

本週週末是讓自己完全放鬆，接近大自然的最佳時刻。有些狀況也會讓你不得不開始學習放下與放鬆。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：溫暖關懷他人

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會派對

這個週末容易有不少的聚會邀約。避免自閉，要展現溫暖的能量。他人的能量相對也會給予你深度的滋養。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：職場社交

現在是展現你溫暖能量並且提升知名度的最佳時刻。不少機會正在向你招手，有時候也要突破自己的舒適圈。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：善行

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

有時候要懂得看得更遠更寬廣。視野開闊，心胸開闊，人生的道路自然也就更加寬廣。不要把自己的路走窄了。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：海藍色

★ 幸運物：花草樹木

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：大自然

這週末容易收到他人饋贈的禮物，桃花運和貴人運都不錯特別是過去懂得幫助他人的射手。有時候，施比受更有福。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：聆聽

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：社交場合

透過真誠的聆聽，摩羯們會知道誰是真正的朋友，誰是暗中的敵人或小人。對於不善的人，保持適當距離就好。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：感恩

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：慈善機構

試著尋找生活中值得感謝的人事物。感恩是一股強大的正面能量，為你注入更大的力量與幸福能量。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：拓展興趣與熱情

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

當你找到自己真的有興趣的事物，為這件事投注更多熱情與時間時，也是你活出自己的時刻。除了戀愛與美貌，世界上還有很多值得探索與付出的事物。

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